¿Cómo piensa Nikola Jokić? El tres veces MVP revela las claves de su dominio en la NBA

En entrevista con Claro Sports, la figura de los Denver Nuggets explicó cómo analiza a sus rivales, responde a las defensivas y utiliza su experiencia para encontrar soluciones durante los partidos.

¿Qué sucede en la mente de Nikola Jokić cuando recibe el balón y tiene que enfrentarse a una defensiva diseñada para detenerlo? El serbio, ganador de tres premios MVP de la NBA y campeón con los Denver Nuggets en 2023, ha construido buena parte de su dominio en la liga a partir de una capacidad que va más allá de su talento para anotar: interpretar lo que sucede dentro de la cancha antes de tomar una decisión.

Considerado uno de los principales referentes del básquetbol mundial, Jokić ha conseguido combinar las funciones de un poste con la visión de juego de un organizador ofensivo. Sus asistencias, sus movimientos cerca de la canasta y su capacidad para aprovechar los espacios que generan sus compañeros lo han convertido en uno de los desafíos defensivos de la NBA.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el jugador de Denver y nuevo embajador de Sprite reveló cómo funciona su proceso de análisis durante los partidos y explicó por qué no existe una fórmula definitiva para detenerlo.

¿Qué jugador de la NBA obliga a Nikola Jokić a pensar más?

Una de las preguntas planteadas al serbio estuvo relacionada con sus rivales. En una liga en la que se enfrenta a algunos de los jugadores más reconocidos del mundo, Jokić fue cuestionado sobre quién lo obliga a pensar más durante un partido y por qué.

Su respuesta rompió con la posibilidad de señalar a una figura en particular: “Pienso mucho por mí mismo. No necesito que ningún otro jugador me ayude a pensar. Pienso mucho por mi cuenta. No necesito a nadie ni ninguna competencia para eso”, declaró.

Para Jokić, el análisis no depende de enfrentarse a un rival específico, sino de la lectura constante que realiza de las situaciones que aparecen durante el juego. Esa manera de interpretar los partidos le permite tomar decisiones en diferentes escenarios, independientemente del defensor que tenga enfrente o del planteamiento táctico de sus adversarios.

El secreto de Jokić para superar las defensivas de sus rivales

Uno de los principales desafíos para los equipos que enfrentan a Denver consiste en limitar la influencia del serbio. Su capacidad para anotar cerca de la canasta, lanzar desde diferentes distancias y encontrar compañeros desmarcados obliga a las defensivas a tomar decisiones que pueden generar otras oportunidades ofensivas.

Cuando Claro Sports le preguntó qué es lo primero que analiza cuando un equipo cree haber encontrado la manera de detenerlo, Jokić explicó que su respuesta depende de múltiples factores: “Depende de quién me esté defendiendo, si es un jugador más pequeño o más grande, si me hacen una doble marca o no, si estoy en un buen día de tiro o no”, explicó.

El serbio dejó claro que no existe una respuesta que pueda aplicarse a todas las situaciones: “Depende de muchas cosas. No es una respuesta sencilla. Si fuera sencillo, creo que todo el mundo lo haría”, aseguró.

Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets | AFP

Sus palabras permiten entender por qué defenderlo representa un desafío táctico. Cuando un rival utiliza a un jugador de menor estatura, Jokić puede aprovechar su físico cerca del aro. Si recibe una doble marca, dispone de alternativas para encontrar a un compañero. Y cuando las defensivas le conceden espacio, cuenta con recursos para intentar el lanzamiento. La elección depende de las condiciones particulares de cada posesión, un aspecto que ha sido fundamental en su rendimiento con Denver.

Más información: Jersey de Michael Jordan de las Finales de 1998 se vende por más de 12 millones de dólares

La experiencia, la principal herramienta del tres veces MVP

Pero ¿cómo consigue identificar esas alternativas en medio de un partido de la NBA? Jokić explicó que su lectura del juego es consecuencia de la experiencia acumulada desde su llegada a la liga en 2015: “Creo que es simplemente la experiencia. Llevo jugando unos diez u once años. Son las diferentes cosas que he visto, los distintos tipos de jugadores que me defienden, los equipos contra los que he jugado y los compañeros que he tenido”, señaló.

El serbio considera que enfrentarse a diferentes estilos defensivos y compartir la cancha con numerosos compañeros le ha permitido desarrollar una comprensión más amplia del juego: “Creo que es la experiencia que he adquirido con los años”, añadió.

Esta capacidad ha resultado determinante en su trayectoria. Durante la temporada 2025-26, Jokić se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA en terminar como líder de la liga tanto en rebotes como en asistencias por partido, una combinación que refleja su influencia en la organización ofensiva y en el trabajo cerca de los tableros.

¿Todavía puede mejorar Nikola Jokić después de ganar tres MVP?

Pese a los premios individuales y al campeonato conseguido con Denver, el basquetbolista no considera que haya alcanzado el límite de su desarrollo. Durante la conversación con Claro Sports reconoció que todavía identifica diferentes aspectos que puede perfeccionar, aunque no quiso señalar uno por encima de los demás: “Siempre hay espacio para mejorar. Quizá necesitas mejorar tu cuerpo, tu condición física o tu tiro. No puedo elegir solamente una cosa”, expresó.

En lugar de plantearse metas relacionadas exclusivamente con estadísticas o reconocimientos, Jokić explicó que su principal objetivo consiste en mostrar avances respecto a su versión de la temporada anterior: “Si regreso siendo un poco mejor que el año pasado, voy a estar contento y satisfecho. Eso significaría que mejoré respecto al año anterior”, comentó.

Después de más de una década en la NBA, Nikola Jokić continúa construyendo su juego sobre la experiencia, la adaptación y la capacidad para tomar decisiones. Sus respuestas en la entrevista exclusiva con Claro Sports muestran que, detrás de sus puntos, rebotes y asistencias, existe un proceso de análisis que le permite encontrar alternativas frente a diferentes rivales. Y aunque sus movimientos pueden parecer sencillos desde fuera de la cancha, el propio Jokić tiene claro que identificar la mejor solución no es una tarea al alcance de cualquiera.

Te puede interesar: