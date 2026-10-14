Guatemala: tres motivos por los que hoy es más que Costa Rica y Honduras, ¿la segunda mejor de Centroamérica?

Los de Tena atraviesan un momento positivo.

Guatemala quiere seguir haciendo historia | X: @fedefut_oficial

Históricamente, en orden, Costa Rica siempre fue considerada la Selección más poderosa de Centroamérica por su presencia en mundiales, y buenos papeles tanto en la Copa Oro como algunas veces en la Copa América que se juega en Sudamérica. En segundo lugar, siempre estuvo Honduras como la más fuerte, puesto que poco a poco fue cediendo a manos de Panamá, que hoy es la primera en ese rubro, dejando el último sitio para Guatemala.

El caso es que si analizamos la actualidad de Costa Rica y le sumamos el rendimiento de los últimos dos años, así mismo para Honduras, llevan dos temporadas muy por debajo de sus rendimientos respectivos históricos y en ese mismo período quien sí levantó y sostuvo fue Guatemala, que registra mejores resultados que las dos selecciones contando todo 2025 y 2026.

Costa Rica tuvo un 2025 para el olvido. Perdió en cuartos de final de la Copa Oro contra Estados Unidos, y en la siguiente competencia oficial quedó eliminada de la tercera fase de eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, en el mismo grupo que Honduras. Fue segunda por detrás de Haití, y no le dio siquiera para ser una de las mejores segundas y así ir al repechaje.

A Honduras le ocurrió lo mismo que a Costa Rica en la tercera fase de clasificación al Mundial, aunque tuvo un mejor desempeño en la Copa Oro 2025, en la que llegó a semifinales donde perdió contra México aunque, por diferencia de goles y cantidad de victoria, quedó en cuarto lugar de la competencia por detrás de México, Estados Unidos y Guatemala.

A su pasado reciente le sumamos un presente más que complicado, ya que durante la Concacaf Nations League 2026, los dos seleccionados quedaron afuera de competencia en fase de grupos e incluso tuvieron peligro de descenso a la Liga B de la competencia, lo que hubiera sido un auténtico fiasco histórico para los dos combinados.

El caso de Guatemala es particular ya que los ‘chapínes’ tuvieron un 2025 realmente consagratorio en el que tras lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Oro, tuvieron su mejor participación histórica siendo terceros de la competencia, tras caer en un ajustado juego 2-1 en una de las semifinales frente a los Estados Unidos.

Tras un inicio de 2026 difícil en términos de resultados, en partidos amistosos, en la primera competencia oficial por los puntos apareció la Guatemala del 2025 que quedó al borde del repechaje en su grupo. Terminó como primera de grupo por encima de Surinam y Jamaica, para ser la única Selección centroamericana que jugará los cuartos de final de la Nations.

Guatemala tiene por delante en el futuro próximo la gran oportunidad de terminar siendo la mejor selección de Centroamérica en el año, algo que en algún punto luchará contra Panamá, que es hoy día la más fuerte. ¿Qué debe pasar? Como mínimo, tiene que llegar más lejos en el torneo que los panameños, que irán ante Curazao por un lugar en semifinales.

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