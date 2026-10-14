La surreal historia del Como 1907: de la bancarrota y la cuarta división a la Champions League en 10 años

El club que dirige Cesc Fàbregas visitará al Feyenoord en Rotterdam, Países Bajos, este miércoles 14 de octubre en la segunda jornada de la Champions League

La inspiradora historia del Como | Reuters

Todos los futbolistas y equipos que tienen la posibilidad de jugar en el fútbol europeo han soñado con las noches mágicas de la Champions League, el torneo de clubes más exclusivo del Viejo Continente. Sin embargo, la competición también guarda en sus libros de historia algunas historias de Cenicienta, y la edición 2026-27 no es la excepción, con la participación del Como 1907, de la Serie A, ya que hace apenas una década la institución peleaba en las divisiones inferiores del fútbol italiano, al borde de la bancarrota financiera.

El club de Lombardía se clasificó para la edición de este año después de terminar cuarto en la Liga de Italia al final de la temporada pasada, un hito histórico tras sumar 71 puntos en 38 jornadas durante la campaña de la Serie A. El arquitecto futbolístico desde el banquillo tiene nombre y apellido: Cesc Fàbregas, uno de los alumnos de la filosofía del Barcelona, quien recibió la influencia de Pep Guardiola y de la tradición ‘cruyffista’ que forma parte del ADN blaugrana. Sin embargo, su papel como técnico no se explicaría sin la gran labor de la institución, que supo salir de la crisis que parecía condenarla al olvido. De acuerdo con datos de Intelligence 2P, la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, la propiedad ha asumido pérdidas acumuladas por 188.9 millones de euros desde la temporada 2019-2020 para sostener el proyecto deportivo.

CHAMPIONS LEAGUEEEE 💙🏆 https://t.co/5IuwuSkoup — Como1907 (@Como_1907) May 24, 2026

La historia del Como 1907 tuvo un punto de quiebre en 2016, cuando el equipo se encontraba a un paso de la extinción tras sufrir una de sus quiebras institucionales. La institución llegó a ser subastada por apenas 237 mil euros antes de verse obligada a refundarse desde la Serie D. La situación comenzó a cambiar con la llegada de nuevos inversionistas y, posteriormente, con la entrada de Djarum, el conglomerado de la familia indonesia Hartono, que salvó al club de una nueva quiebra tras pagar 5 mil millones de rupias, equivalentes a unos 317 mil 822 euros al momento de la operación. Por entonces, el equipo no alcanzaba el millón de euros de facturación ordinaria. Los dos años en la Serie C generaron alrededor de 10 millones de euros en pérdidas y, durante la temporada de su primer ascenso, el gasto en personal llegó a 5 millones, frente a unos ingresos de apenas 800 mil euros. Tres años más tarde, el proyecto incorporó a figuras como Thierry Henry y el propio Fàbregas como accionistas minoritarios, mientras que Dennis Wise, leyenda del Chelsea, también se involucró en la dirección de la institución.

¿Cómo pasó el Como 1907 de la quiebra a la Champions League?

El último impulso llegó gracias a los hermanos Robert Budi y Michael Bambang Hartono, propietarios del conglomerado Djarum Group. La familia aportó el respaldo económico necesario para acelerar el crecimiento de la institución, aunque el costo del ascenso quedó reflejado en sus cuentas. Entre las temporadas 2021-2022 y 2023-2024, el Como acumuló 73.8 millones de euros en pérdidas. Al mismo tiempo, su masa salarial creció de forma progresiva, desde los 11 millones hasta los 36.6 millones de euros con los que consiguió el ascenso a la máxima categoría. Según los datos de 2Playbook, el gasto en salarios y amortizaciones por fichajes continuó al alza hasta rozar los 110 millones de euros en 2024-2025, frente a los 2.8 millones que manejaba el club cuando la familia Hartono tomó el control. La inversión no garantizaba el éxito, pero permitió construir una plantilla capaz de competir por un lugar entre los mejores equipos de Italia.

El Como 1907 regresó a la Serie A en 2024, dos décadas después de su anterior descenso de la máxima categoría. El sueño se había cumplido; sin embargo, la directiva lombarda aspiraba a más y el objetivo, pese a que parecía alejado de la realidad, consistía en alcanzar los primeros lugares para acceder a la Champions League. Para lograrlo, el club reforzó su plantilla con una política de fichajes ambiciosa: durante el verano de su ascenso gastó más de 100 millones de euros, con 32 millones destinados a jugadores procedentes de LaLiga, entre ellos Anastasios Douvikas, Assane Diao y Nico Paz. En la temporada siguiente, la inversión continuó con incorporaciones como Jesús Rodríguez, Álex Valle y Jacobo Ramón. El resultado fue una transformación deportiva que llevó al equipo de luchar por su supervivencia a competir por un lugar en la élite europea.

Algunas publicaciones periodísticas italianas han señalado las dificultades que enfrentó el Como para explotar comercialmente su estadio, el Giuseppe Sinigaglia, con capacidad para alrededor de 12 mil espectadores. La institución también tuvo que afrontar el reto de aumentar sus ingresos en una ciudad donde buena parte de la afición se identifica con clubes como el AC Milan, el Inter o la Atalanta. Sin embargo, el crecimiento deportivo comenzó a abrir nuevas oportunidades de negocio. En la temporada 2024-2025, los ingresos por día de partido representaron el 14% del total, con poco más de 5 millones de euros, mientras que la actividad comercial rozó los 6 millones, frente a los menos de 1.5 millones que generaba en la Serie B.

Los acuerdos con marcas como Ferrari Trento, Neuberger Berman, Brioni, Uber y Revolut reflejan la estrategia de vincular la identidad del club con el lujo y el estilo de vida que distinguen a la región del lago de Como. Así, detrás de la clasificación a la Champions League no solo existe una fuerte inyección de capital, sino también un proyecto que busca convertir el crecimiento deportivo en una estructura económica más sólida.

Cesc Fàbregas y la revolución táctica que llevó al Como 1907 a la Champions

Cesc Fàbregas y la revolución táctica. Reuters

La revolución definitiva del Como 1907 llegó de la mano de Cesc Fàbregas, quien consolidó una de las propuestas tácticas más sofisticadas y frescas del fútbol europeo. Uno de los sellos del joven técnico español es el uso del portero como un líbero, con movimientos que lo llevan a incrustarse entre los defensas centrales para generar superioridad numérica en la salida desde el fondo. Esta disposición invita a los rivales a adelantar sus líneas para presionar, pero el equipo italiano busca aprovechar los espacios que dejan a sus espaldas para superar la presión y progresar hacia el campo contrario. Fàbregas suele apostar por el 4-2-3-1 o el 4-2-2-2, una estructura menos habitual en el fútbol moderno que le permite modificar las alturas de sus jugadores y encontrar distintas vías de ataque.

Aunque la influencia de Pep Guardiola resulta evidente en algunos mecanismos de su propuesta, la idea futbolística de Fàbregas también recoge principios de la escuela de Arsène Wenger, con una clara intención de jugar hacia adelante y acelerar el ataque cuando aparecen los espacios. En campo rival, el Como busca orientar la circulación hacia las bandas y mantener una amplitud constante para estirar las defensas y generar oportunidades de progresión. La combinación de estas variantes tácticas, el respaldo económico de sus propietarios y el crecimiento deportivo ha convertido al conjunto lombardo en uno de los proyectos más atractivos del fútbol italiano. Ahora, el Como 1907 llevará su propuesta a la Champions League, una competición que hace apenas una década parecía un sueño lejano y que hoy representa el escenario ideal para demostrar hasta dónde puede llegar su revolución.