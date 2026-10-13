Peloteando, en vivo | Martes 13 de octubre

América y Chivas bajo la lupa, vuelve la Champions League, México Femenil enfrenta a Jamaica y la NFL y F1 dejan noticias destacadas

Peloteando, el moring show de Claro Sports, pone sobre la mesa el momento de América y Chivas, dos equipos instalados en la parte alta del Apertura 2026, pero que llegan después de dejar puntos en la jornada 11: las Águilas empataron ante Rayados en pleno festejo por su 110 aniversario, mientras que el Guadalajara igualó el Clásico Tapatío frente al Atlas y se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Además, regresa la Champions League con el arranque de la segunda jornada de la fase de liga, encabezada este martes por duelos como Atlético de Madrid vs Manchester United y Galatasaray vs Barcelona. La Selección Mexicana Femenil también entra en escena con su segundo amistoso ante Jamaica, en Querétaro, donde buscará responder después de la derrota 4-3 sufrida en Aguascalientes y afinar detalles antes del Campeonato de Concacaf W.

En la NFL, repasamos el espectacular Monday Night Football, donde Buffalo derrotó 37-34 a Los Angeles Rams en tiempo extra, mientras que la Fórmula 1 sacudió el calendario con una noticia histórica: Ruanda albergará un Gran Premio a partir de la próxima década, lo que significará el regreso de la categoría a África por primera vez desde 1993.