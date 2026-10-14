Álvaro Fidalgo vs Santiago Gimenez, por el noveno duelo azteca en Champions League

Betis y Porto se enfrentan con la posibilidad de ampliar la historia de los enfrentamientos entre mexicanos en Europa

Fidalgo y Santi buscan protagonizar duelo mexicano en Champions. | Claro Sports.

Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez podrían escribir un nuevo capítulo para el fútbol mexicano en la Champions League 2026-2027. El Real Betis recibirá al Porto este miércoles 14 de octubre en el Estadio La Cartuja, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga, que abre la posibilidad de ver a dos futbolistas mexicanos enfrentarse en el torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro representa una oportunidad especial para ambos jugadores, quienes buscan mayor protagonismo en sus respectivos equipos. Fidalgo viene de quedarse sin minutos en la victoria 5-2 del Betis frente a Osasuna, mientras que Gimenez tampoco vio acción en el triunfo de los Dragones ante Marítimo. Su coincidencia sobre el terreno de juego dependerá de las decisiones de los respectivos cuerpos técnicos de sus escuadras.

La historia de la Champions League cuenta con distintos antecedentes de futbolistas mexicanos que se han enfrentado representando a clubes europeos. Algunos han compartido la cancha durante los 90 minutos, otros han coincidido únicamente durante una parte del encuentro y también existen partidos en los que las lesiones o las decisiones técnicas impidieron que se concretara el esperado duelo.

¿Cuáles han sido los ocho enfrentamientos entre mexicanos en la Champions League?

La Champions League ha sido escenario de ocho enfrentamientos en los que futbolistas mexicanos han coincidido sobre el terreno de juego representando a equipos rivales, desde la temporada 2007-08 hasta la edición 2022-23. Barcelona, Stuttgart, Arsenal, AZ Alkmaar, Manchester United, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Porto, Ajax y Napoli aparecen en este recuento, que podría sumar un nuevo capítulo con el enfrentamiento entre Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez.

1. Stuttgart 0-2 Barcelona | 2 de octubre de 2007

El primer enfrentamiento de este recuento reunió a tres mexicanos sobre el terreno de juego. Pavel Pardo y Ricardo Osorio fueron titulares con el Stuttgart, mientras Rafael Márquez comenzó el encuentro con el Barcelona. Sin embargo, el defensa azulgrana sufrió una lesión y tuvo que abandonar la cancha apenas al minuto siete, cuando Carles Puyol ingresó en su lugar. Giovani dos Santos permaneció en el banquillo. Barcelona consiguió la victoria con anotaciones de Puyol y Lionel Messi.

2. Barcelona 3-1 Stuttgart | 12 de diciembre de 2007

El partido de vuelta tuvo nuevamente a tres mexicanos como titulares: Rafael Márquez y Giovani dos Santos por Barcelona, además de Ricardo Osorio con Stuttgart. El conjunto alemán sorprendió con un gol de Antonio da Silva al minuto tres, pero Giovani consiguió el empate al 36′, después de aprovechar un servicio de Ronaldinho. Samuel Eto’o y el propio Ronaldinho completaron la remontada del equipo español. Pavel Pardo estuvo entre los suplentes y no ingresó.

3. AZ Alkmaar 1-1 Arsenal | 20 de octubre de 2009

Héctor Moreno y Carlos Vela se enfrentaron durante la fase de grupos de la Champions League 2009-10, en un encuentro que terminó empatado 1-1 en territorio neerlandés. Moreno disputó el partido completo como titular del AZ Alkmaar, mientras Vela ingresó al minuto 73 en sustitución de Robin van Persie. Cesc Fàbregas había adelantado al Arsenal al minuto 36, pero David Mendes da Silva igualó el marcador durante el tiempo añadido. El delantero mexicano recibió una tarjeta amarilla pocos minutos después de su ingreso.

4. Manchester United 1-0 Real Sociedad | 23 de octubre de 2013

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela protagonizaron un duelo entre delanteros mexicanos en Old Trafford, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Champions League 2013-14. Ambos comenzaron como titulares, con Hernández en el ataque del Manchester United y Vela como integrante de la ofensiva de la Real Sociedad. El conjunto inglés se llevó la victoria por la mínima diferencia gracias a un autogol de Íñigo Martínez al minuto dos. Chicharito abandonó la cancha al minuto 80, mientras Vela disputó todo el compromiso.

5. Real Sociedad 0-0 Manchester United | 5 de noviembre de 2013

Carlos Vela y Javier Hernández volvieron a encontrarse dos semanas después, esta vez en el estadio de Anoeta. Ambos delanteros aparecieron nuevamente como titulares, aunque ninguno consiguió marcar en el empate sin goles. Chicharito tuvo una de las oportunidades más claras al minuto 60, pero su remate se marchó por encima de la portería. El mexicano fue sustituido al minuto 63, mientras Vela permaneció sobre el terreno de juego durante todo el encuentro. Manchester United también desperdició un penalti por conducto de Robin van Persie.

6. Atlético de Madrid 0-0 Porto | 15 de septiembre de 2021

Héctor Herrera y Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona coincidieron en el empate sin goles entre Atlético de Madrid y Porto, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2021-22. Corona comenzó como titular con el conjunto portugués y disputó los 90 minutos, mientras Herrera ingresó al minuto 75 en sustitución de Felipe. El compromiso terminó sin anotaciones, aunque Porto llegó a marcar por conducto de Mehdi Taremi en el segundo tiempo; la acción fue invalidada después de una revisión arbitral.

7. Ajax 1-6 Napoli | 4 de octubre de 2022

Edson Álvarez e Hirving ‘Chucky’ Lozano fueron titulares en la goleada del Napoli por 6-1 sobre Ajax, durante la tercera jornada de la Champions League 2022-23. El equipo neerlandés tomó ventaja con una anotación de Mohammed Kudus, pero los italianos respondieron con goles de Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zieliński, Khvicha Kvaratskhelia y Giovanni Simeone. Lozano participó en la ofensiva del conjunto napolitano, mientras Álvarez defendió al Ajax. Jorge Sánchez no fue convocado porque se encontraba en recuperación de una lesión.

8. Napoli 4-2 Ajax | 12 de octubre de 2022

El último partido del recuento tuvo una particularidad: tres mexicanos fueron titulares y coincidieron dentro del terreno de juego. Hirving Lozano abrió el marcador al minuto cuatro para Napoli, mientras Edson Álvarez y Jorge Sánchez comenzaron el encuentro con Ajax. El conjunto italiano amplió la ventaja con anotaciones de Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia y Victor Osimhen, mientras Davy Klaassen y Steven Bergwijn descontaron para los neerlandeses. Sánchez fue sustituido al minuto 65 y Lozano salió al 77, mientras Álvarez disputó todo el compromiso. La victoria permitió al Napoli asegurar su clasificación a los octavos de final.

Partidos donde un mexicano jugó y el otro se quedó sin minutos

No siempre que dos futbolistas mexicanos pertenecen a equipos rivales se concreta un enfrentamiento sobre el terreno de juego. Las suplencias y las decisiones técnicas también han dejado partidos con participación de un solo representante nacional, a pesar de que ambos clubes contaban con jugadores mexicanos.

Un ejemplo ocurrió el 4 de noviembre de 2009, cuando Arsenal goleó 4-1 al AZ Alkmaar. Héctor Moreno fue titular y disputó el encuentro con el conjunto neerlandés, mientras Carlos Vela no estuvo entre los convocados del equipo inglés. El resultado contrastó con el empate 1-1 de la primera vuelta, cuando ambos futbolistas sí participaron.

Otro antecedente fue el 7 de diciembre de 2021, cuando Porto cayó 1-3 frente al Atlético de Madrid. El enfrentamiento entre Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera no se concretó, ya que Tecatito ingresó durante el segundo tiempo y Herrera permaneció sin minutos.

Fecha Partido Mexicano que jugó Mexicano que no jugó Situación 7/abr/2009 Villarreal 1-1 Arsenal Guillermo Franco (Villarreal) Carlos Vela (Arsenal) Suplente sin ingresar 4/nov/2009 Arsenal 4-1 AZ Alkmaar Héctor Moreno (AZ) Carlos Vela (Arsenal) No convocado 23/feb/2010 Stuttgart 1-1 Barcelona Rafael Márquez (Barcelona) Ricardo Osorio (Stuttgart) Suplente sin ingresar 6/abr/2010 Barcelona 4-1 Arsenal Rafael Márquez (Barcelona) Carlos Vela (Arsenal) No convocado 22/abr/2015 Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid Javier Hernández (Real Madrid) Raúl Jiménez (Atlético) Suplente sin ingresar 7/dic/2021 Porto 1-3 Atlético de Madrid Jesús Manuel Corona (Porto) Héctor Herrera (Atlético) Suplente sin ingresar

Los partidos de Champions League en los que ninguno de los mexicanos jugó

La historia de la Champions League también registra enfrentamientos entre equipos con futbolistas mexicanos en sus plantillas en los que ninguno consiguió ingresar al terreno de juego. En estos casos, las suplencias y las ausencias en las convocatorias impidieron que se produjera un duelo entre compatriotas.

Uno de los ejemplos ocurrió en los cuartos de final de 2009, cuando Villarreal y Arsenal empataron 1-1 en la ida. Guillermo Franco formó parte del banquillo del conjunto español, mientras Carlos Vela estuvo entre los suplentes del equipo inglés. Ninguno de los dos ingresó al campo, como consta en la alineación oficial de la UEFA.

La situación demuestra que contar con dos mexicanos dentro de los planteles no garantiza que se enfrenten en la máxima competición europea. Un jugador puede permanecer como suplente durante todo el encuentro o quedar fuera de los planes de su entrenador, independientemente de su trayectoria internacional.

Fecha Partido Mexicanos involucrados Situación 15/abr/2009 Arsenal 3-0 Villarreal Carlos Vela (Arsenal) y Guillermo Franco (Villarreal) Vela permaneció en la banca; Franco no fue convocado 17/mar/2010 Barcelona 4-0 Stuttgart Rafael Márquez (Barcelona) y Ricardo Osorio (Stuttgart) Ambos fueron suplentes y ninguno ingresó 31/mar/2010 Arsenal 2-2 Barcelona Carlos Vela (Arsenal) y Rafael Márquez (Barcelona) Vela no fue convocado; Márquez permaneció en la banca 14/abr/2015 Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid Raúl Jiménez (Atlético) y Javier Hernández (Real Madrid) Ninguno tuvo minutos

Por eso, el Betis vs Porto del miércoles 14 de octubre presenta tres escenarios: que ambos mexicanos jueguen, que solamente uno tenga minutos o que ninguno participe. La presencia de Fidalgo y Gimenez en clubes rivales genera la expectativa, pero será el desarrollo del encuentro el que determine si se escribe un nuevo capítulo de esta historia.