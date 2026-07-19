GP de Hungría 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Sergio ‘Checo’ Pérez busca en Hungría sus primeros puntos de la temporada 2026 de Fórmula 1, todo un desafío en el año de debut de Cadillac

Checo Pérez busca sus primeros puntos de la Fórmula 1 2026 | Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría, onceava fecha del calendario y una de las competencias más estratégicas del campeonato. El Hungaroring, ubicado en Mogyoród, a las afueras de Budapest, es considerado uno de los circuitos más exigentes para los neumáticos debido a las altas temperaturas del verano europeo y a sus escasas oportunidades de adelantamiento, factores que convierten la estrategia en boxes y la clasificación en elementos decisivos para el resultado. La actividad en pista comenzará el viernes 24 de julio y culminará el domingo 26 con una carrera programada a 70 vueltas.

La cita húngara llega después del Gran Premio de Bélgica, donde Andrea Kimi Antonelli consiguió su sexta victoria de la temporada y amplió a 50 puntos su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Pilotos. Mercedes buscará mantener el liderato en un circuito donde Ferrari, McLaren y Red Bull también aspiran a recortar distancias en la pelea por ambos campeonatos. Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez afrontará el fin de semana con la misión de sumar sus primeros puntos de la temporada tras abandonar en Spa-Francorchamps por problemas mecánicos en su Cadillac.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Hungría 2026 se disputará el domingo 26 de julio en el Hungaroring, uno de los circuitos más exigentes del calendario por la elevada degradación térmica de los neumáticos. Las altas temperaturas del verano en Budapest ponen a prueba el rendimiento de los compuestos, mientras que las escasas oportunidades de adelantamiento convierten la estrategia en un factor determinante. En este escenario, quedar atrapado detrás de un monoplaza más lento puede comprometer por completo el resultado, por lo que las decisiones en los boxes suelen marcar diferencias importantes.

La actividad en pista comenzará el viernes 24 de julio con las primeras sesiones de prácticas libres, en las que las escuderías trabajarán para encontrar la mejor puesta a punto de sus monoplazas antes de la clasificación y la carrera. Al no contar con carrera sprint, el Gran Premio de Hungría mantendrá el formato tradicional del fin de semana, una circunstancia que eleva la importancia de la clasificación, ya que asegurar una buena posición de salida suele ser la clave para aspirar a un resultado competitivo en un circuito donde rebasar representa un auténtico desafío.

Horarios del Gran Premio de Hungría 2026

El Hungaroring, ubicado en Mogyoród, a las afueras de Budapest, es uno de los circuitos más particulares del calendario de la Fórmula 1. Con sus 4.381 kilómetros, 14 curvas y un recorrido de 70 vueltas para completar 306.63 kilómetros, este trazado permanente se ganó el apodo de “circuito de karting gigante” por su diseño revirado y las escasas oportunidades de adelantamiento. La principal opción de rebase aparece en la curva 1 gracias al DRS, mientras que el segundo sector exige la máxima carga aerodinámica y somete a los neumáticos a un intenso desgaste, una exigencia que aumenta con las altas temperaturas del verano europeo. Inaugurado en 1986, el Hungaroring hizo historia al albergar el primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en un país del entonces bloque comunista, un paso importante para la expansión del campeonato. Además, el circuito ha sido territorio de Lewis Hamilton, quien presume un récord de ocho victorias, y escenario de los primeros triunfos en la máxima categoría de pilotos como Fernando Alonso, Jenson Button, Heikki Kovalainen y Esteban Ocon, en carreras que sorprendieron por sus desenlaces.

24 de julio

Práctica 1 | 05:30-06:30 CDMX

Práctica 2 | 09:00-10:00 CDMX

25 de julio

Práctica 3 | 04:30-05:30 CDMX

Clasificación | 08:00-09:00 CDMX

26 de julio

Carrera | 07:00 CDMX

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

El calendario 2026 de la Fórmula 1 quedó reducido a 22 carreras tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, una situación que cambió de forma significativa el desarrollo de la temporada. En ese escenario, el Gran Premio de Hungría se presenta como la onceava fecha del campeonato y adquiere una relevancia especial por el momento que atraviesa la lucha por el título. Mercedes llega con una intensa batalla interna entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell, mientras Ferrari responde con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. A ellos se suman los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, además de Max Verstappen con Red Bull, todos decididos a mantenerse en la pelea por el campeonato.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghái

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Cancelado

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

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