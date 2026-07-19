Kimi Antonelli regresa a la cima en Spa y amplía su ventaja en el campeonato de pilotos

El italiano conquistó su sexta victoria de 2026 después de tres fines de semana sin sumar. Ferrari complicó su triunfo con la estrategia, pero Mercedes respondió para recuperar el liderato

El piloto de Mercedes volvió a la senda del triunfo en Spa | Reuters

Kimi Antonelli volvió a imponer condiciones en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes conquistó el Gran Premio de Bélgica tras superar a Charles Leclerc en la parte final de la carrera y firmó su sexta victoria del año, un resultado que además le permite ampliar a 50 puntos su ventaja sobre George Russell en el Campeonato de Pilotos. El británico abandonó en la primera vuelta después de un contacto con Lewis Hamilton, mientras el italiano rompió una racha de tres fines de semana sin sumar puntos, incluidos dos Grandes Premios fuera del top 10 por problemas en el auto.

Antonelli había dominado el fin de semana desde el inicio. Marcó la pole position, lideró la salida y controló el ritmo durante los primeros giros, aunque la estrategia de Ferrari cambió por completo el desarrollo de la prueba. La aparición del Virtual Safety Car permitió a la escudería italiana detener a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton en el momento ideal, una decisión que dejó al monegasco al frente durante buena parte de la competencia y obligó al piloto de Mercedes a iniciar una persecución para recuperar el liderato.

Kimi Antonelli marca el ritmo y George Russell abandona

La carrera cambió apenas en la primera vuelta. Antonelli defendió la primera posición tras un breve ataque de Max Verstappen, mientras detrás George Russell y Lewis Hamilton protagonizaron un contacto que terminó con el abandono inmediato del segundo Mercedes. El incidente provocó la salida del Safety Car y posteriormente los comisarios sancionaron al heptacampeón con cinco segundos al considerarlo responsable del choque.

Tras la reanudación, Antonelli conservó el control delante de Leclerc y Verstappen, mientras Ferrari comenzaba a mostrar un ritmo competitivo con ambos monoplazas. En la octava vuelta Leclerc resistió un contacto con Oscar Piastri en la pelea por el podio, un incidente que dejó daños en el McLaren, aunque los comisarios decidieron no imponer sanciones.

Por su parte, Checo Pérez sufrió problemas en su Cadillac desde la vuelta 14, cuando permaneció varios segundos detenido en los pits por una aparente falla en la suspensión. Tres vueltas después el equipo confirmó el abandono definitivo, sumando un nuevo fin de semana complicado para la escudería estadounidense y sus problemas de fiabilidad.

El VSC enciende la carrera

Mercedes realizó la primera parada de Antonelli en la vuelta 18, mientras Verstappen ingresó al mismo tiempo. Ferrari optó por permanecer en pista y heredó provisionalmente el doblete con Leclerc y Hamilton. La oportunidad definitiva llegó en la vuelta 20 con el Virtual Safety Car provocado por grava en el circuito. La Scuderia aprovechó la neutralización para detener a ambos pilotos, permitiendo que el monegasco regresara por delante de Antonelli gracias al ahorro de tiempo en boxes. Hamilton cumplió además su penalización de cinco segundos durante esa detención.

La investigación sobre Hamilton, sin embargo, no terminó ahí. Los comisarios abrieron una revisión por un incidente ocurrido durante su salida de pits, cuando el británico golpeó a un mecánico de Ferrari al reincorporarse a la carrera. El integrante del equipo no sufrió lesiones, pero la maniobra quedó bajo análisis, por lo que el siete veces campeón del mundo permanece a la espera de una resolución que podría modificar su posición final. De momento, con el cuarto lugar obtenido en Spa, asciende al segundo puesto del Campeonato de Pilotos tras el abandono de Russell.

Antonelli recupera el liderato

En la parte decisiva apareció nuevamente el ritmo de Antonelli. El italiano comenzó a descontar vuelta tras vuelta sobre Leclerc hasta colocarse a menos de un segundo. La presión terminó dando resultado en la vuelta 34, cuando ejecutó el adelantamiento que definió la carrera y recuperó el liderato con una maniobra limpia. A partir de ese momento abrió rápidamente una diferencia cercana a los dos segundos y administró la ventaja hasta recibir la bandera a cuadros.

Leclerc completó otra actuación sobresaliente para Ferrari y terminó segundo, confirmando el gran momento del equipo tras la victoria conseguida en Silverstone una semana atrás. Verstappen aseguró el tercer escalón del podio sin poder seguir el ritmo de los dos líderes durante el último tercio de la prueba.

Hamilton finalizó en el cuarto puesto tras una caótica carrera, superando a Oscar Piastri en las vueltas finales, aunque su resultado permanece pendiente de la resolución de los comisarios. Isack Hadjar finalizó sexto por delante de Norris.

También hubo motivos para celebrar en Audi y Alpine. Gabriel Bortoleto sumó cuatro puntos importantes al terminar octavo, mientras Franco Colapinto resistió la presión de Pierre Gasly durante el cierre de la carrera para finalizar décimo y rescatar la última unidad disponible para Alpine.

Resultados del Gran Premio de Bélgica 2026

Kimi Antonelli | Mercedes | 44 vueltas Charles Leclerc | Ferrari | +1.952 Max Verstappen | Red Bull | +11.586 Lewis Hamilton | Ferrari | +17.245* Oscar Piastri | McLaren | +18.988 Isack Hadjar | Red Bull | +23.307 Lando Norris | McLaren | +24.014 Gabriel Bortoleto | Audi | +49.140 Arvid Lindblad | Racing Bulls | +50.406 Franco Colapinto | Alpine | +76.253 Pierre Gasly | Alpine | +77.166 Liam Lawson | Racing Bulls | +77.450 Nico Hülkenberg | Audi | +78.493 Oliver Bearman | Haas | +93.967 Alexander Albon | Williams | +103.870 Carlos Sainz | Williams | +105.184 Esteban Ocon | Haas | +110.478 Valtteri Bottas | Cadillac | +1 vuelta Fernando Alonso | Aston Martin | +2 vueltas Lance Stroll | Aston Martin | Abandono Sergio Pérez | Cadillac | Abandono George Russell | Mercedes | Abandono

* Resultado sujeto a la investigación por el incidente ocurrido durante la salida de pits de Ferrari.

Gran Premio de Bélgica 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Andrea Kimi Antonelli se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con 204 puntos, seguido por Lewis Hamilton, quien ocupa la segunda posición con 159 unidades. George Russell aparece tercero con 154 puntos, mientras Charles Leclerc y Lando Norris completan los primeros cinco lugares. Sergio “Checo” Pérez continúa en la posición 21 sin puntos durante su primera temporada con Cadillac.

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 204 2 Lewis Hamilton Ferrari 159 3 George Russell Mercedes 154 4 Charles Leclerc Ferrari 126 5 Lando Norris McLaren 103 6 Oscar Piastri McLaren 92 7 Max Verstappen Red Bull 91 8 Isack Hadjar Red Bull 60 9 Pierre Gasly Alpine F1 Team 42 10 Liam Lawson Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto Alpine F1 Team 19 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Alexander Albon Williams 5 17 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hülkenberg Audi 0 20 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 0 21 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

La clasificación del Campeonato de Constructores mantiene a Mercedes en el primer lugar con 358 puntos, seguido por Ferrari con 285 unidades. McLaren ocupa la tercera posición con 195 puntos y Red Bull aparece cuarto con 151. Alpine y Racing Bulls están empatados con 61 unidades, mientras Cadillac continúa en el último puesto sin puntos.

Posición Equipo Pilotos Puntos 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli y George Russell 358 2 Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc 285 3 McLaren Lando Norris y Oscar Piastri 195 4 Red Bull Max Verstappen e Isack Hadjar 151 5 Alpine F1 Team Pierre Gasly y Franco Colapinto 61 6 Racing Bulls Liam Lawson y Arvid Lindblad 61 7 Haas F1 Team Oliver Bearman y Esteban Ocon 21 8 Williams Carlos Sainz y Alexander Albon 11 9 Audi Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg 10 10 Aston Martin Fernando Alonso y Lance Stroll 1 11 Cadillac F1 Team Valtteri Bottas y Sergio Pérez 0

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Hungría 2026 se disputará el domingo 26 de julio en el Hungaroring, uno de los circuitos más exigentes del calendario por la elevada degradación térmica de los neumáticos. Las altas temperaturas del verano en Budapest ponen a prueba el rendimiento de los compuestos, mientras que las escasas oportunidades de adelantamiento convierten la estrategia en un factor determinante. En este escenario, quedar atrapado detrás de un monoplaza más lento puede comprometer por completo el resultado, por lo que las decisiones en los boxes suelen marcar diferencias importantes.

La actividad en pista comenzará el viernes 24 de julio con las primeras sesiones de prácticas libres, en las que las escuderías trabajarán para encontrar la mejor puesta a punto de sus monoplazas antes de la clasificación y la carrera. Al no contar con carrera sprint, el Gran Premio de Hungría mantendrá el formato tradicional del fin de semana, una circunstancia que eleva la importancia de la clasificación, ya que asegurar una buena posición de salida suele ser la clave para aspirar a un resultado competitivo en un circuito donde rebasar representa un auténtico desafío.

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