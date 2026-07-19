Gran Premio de Bélgica F1 2026, en directo: ¡Checo Pérez se retira de la carrera!

24/44 | Los comisarios revisaron el contacto entre Charles Leclerc y Oscar Piastri ocurrido en la vuelta 8, pero determinaron que no habrá más acciones. También analizan el incidente de Lewis Hamilton con un mecánico durante su parada en pits, a la espera de la resolución al piloto británico. Hamilton se lo llevó de corbata al salir, por fortuna el miembro de su equipo se encuentra bien.