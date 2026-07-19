Gran Premio de Bélgica F1 2026, en directo: ¡Checo Pérez se retira de la carrera!
Kimi Antonelli parte desde la pole en Spa-Francorchamps, mientras Max Verstappen lo sigue de cerca
29/44 | Max Verstappen entra en posiciones de podio después de superar a Lando Norris y colocarse tercero. El británico intenta responder de inmediato y ambos están cerca del contacto, aunque la maniobra no pasa a mayores. Charles Leclerc y Kimi Antonelli ocupan por ahora los dos primeros lugares.
24/44 | Los comisarios revisaron el contacto entre Charles Leclerc y Oscar Piastri ocurrido en la vuelta 8, pero determinaron que no habrá más acciones. También analizan el incidente de Lewis Hamilton con un mecánico durante su parada en pits, a la espera de la resolución al piloto británico. Hamilton se lo llevó de corbata al salir, por fortuna el miembro de su equipo se encuentra bien.
22/44 | Llegamos a la mitad del Gran Premio de Bélgica con Lando Norris al frente, seguido por Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Max Verstappen y Oscar Piastri. Hasta el momento se registran dos abandonos: George Russell, tras el incidente del arranque, y Checo Pérez, debido a los problemas presentados en su Cadillac.
¡Virtual Safety Car!
20/44 | Se activa el Virtual Safety Car y Ferrari aprovecha la neutralización para llamar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton a los pits. El británico cumple además su penalización de cinco segundos, mientras Lando Norris toma provisionalmente el liderato, aunque es el único piloto de la zona alta que todavía no realiza su parada.
19/44 | Lando Norris supera a su compañero Oscar Piastri después de mostrar un mejor ritmo en pista. El británico completa el adelantamiento y le arrebata la posición, mientras el australiano intenta mantenerse cerca pese a los daños reportados en su monoplaza.
18/44 | Kimi Antonelli y Max Verstappen realizan su primera parada en pits, movimiento que deja provisionalmente a Ferrari con el 1-2 mediante Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Sin embargo, ninguno de los dos pilotos ha pasado todavía por boxes, por lo que deberán ceder la punta cuando realicen su detención.
¡No va más! Checo Pérez se retira
17/44 | Checo Pérez abandona el Gran Premio de Bélgica. El piloto mexicano no puede continuar después de los problemas detectados en su Cadillac, por lo que se confirma su retiro de la competencia.
¡Checo Pérez en problemas!
14/44 | Checo Pérez presenta problemas en su Cadillac y permanece varios segundos detenido en los pits mientras el equipo revisa el monoplaza. Los mecánicos analizan un posible daño en la suspensión, situación que compromete la continuidad del piloto mexicano en el Gran Premio de Bélgica.
13/44 | Lewis Hamilton se comunica por radio con su equipo y asegura que tiene un ritmo superior al de su coequipero, Charles Leclerc. El británico considera que existe margen para buscar el adelantamiento y arrebatarle a su compañero la tercera posición, aunque deberá tomar en cuenta la penalización de cinco segundos.
11/44 | Oscar Piastri reporta daños en la parte delantera de su monoplaza después del contacto con Charles Leclerc. A pesar del problema, el piloto de McLaren se mantiene en la quinta posición, seguido por Arvid Lindblad y Lando Norris, quienes buscan acercarse y aprovechar cualquier pérdida de rendimiento.
Hamilton, penalizado por el incidente con Russell
9/44 | Lewis Hamilton recibe una penalización de cinco segundos por el incidente con George Russell durante el arranque de la carrera. El piloto británico marcha por ahora en la cuarta posición, aunque deberá cumplir el castigo, situación que podría hacerle perder varios lugares.
¡Piastri y Leclerc se rozan!
8/44 | ¡Nuevo contacto en pista! Oscar Piastri y Charles Leclerc se rozan durante la batalla por el tercer lugar y una pieza del monoplaza del McLaren sale despedida. La dirección de carrera activa la bandera amarilla, mientras el piloto de Ferrari conserva por ahora la posición.
6/44 | Max Verstappen aprovecha la velocidad en la recta para superar a Charles Leclerc y colocarse en la segunda posición, únicamente por detrás del líder Kimi Antonelli; Franco Colapinto se mantiene en el octavo lugar, mientras Checo Pérez marcha en el puesto 18 y busca recuperar terreno.
Se reanuda la carrera
5/44 | Se reanuda la carrera después del incidente entre George Russell y Lewis Hamilton. Kimi Antonelli conserva el liderato, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes por ahora evitan atacar al piloto italiano. Ambos mantienen el ritmo y administran sus neumáticos, conscientes de que todavía queda gran parte del Gran Premio de Bélgica.
Incidente Russell vs Hamilton, bajo investigación
4/44 | El incidente entre George Russell y Lewis Hamilton ya se encuentra bajo investigación por parte de los comisarios. Se espera la resolución para conocer si Hamilton recibirá alguna sanción, mientras la carrera continúa neutralizada detrás del safety car a la espera de la reanudación.
3/44 | El arranque de la carrera modifica el orden inicial del top 5. Kimi Antonelli se mantiene al frente, seguido por Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. La parrilla había comenzado con Antonelli, Verstappen, George Russell, Leclerc y Hamilton, antes del incidente que dejó fuera al piloto de Mercedes.
¡Tenemos Safety Car!
1/44 | El safety car aparece de forma oficial tras el incidente entre George Russell y Lewis Hamilton. Russell queda fuera de la competencia y se convierte en la primera baja del Gran Premio de Bélgica, mientras Checo Pérez aprovecha la neutralización para realizar su primera parada en los pits y ajustar su estrategia de duros a blandos.
¡Arranca el GP de Bélgica y Russell con problemas!
1/44 | ¡Arranca de manera oficial el Gran Premio de Bélgica! Kimi Antonelli conserva el liderato en los primeros metros, aunque Max Verstappen logra superarlo antes de que el piloto de Mercedes recupere la posición. Poco después aparece la primera bandera amarilla de la carrera tras un contacto entre George Russell y Lewis Hamilton, mientras Checo Pérez aprovecha el incidente para avanzar hasta el puesto 16.
¡Se encienden los motores en el circuito de Spa-Francorchamps!
Arrancan las emociones en el Gran Premio de Bélgica. Los motores se encienden en el circuito de Spa-Francorchamps, donde los pilotos completan la vuelta de formación antes de colocarse en la parrilla y comenzar la competencia. Kimi Antonelli partirá desde la pole position, mientras Checo Pérez buscará avanzar desde el fondo del pelotón.
¿Quién ganó la última edición del GP de Bélgica?
Oscar Piastri se llevó la edición 2025 del Gran Premio de Bélgica. El piloto de McLaren partió segundo en la parrilla pero terminó en la cima del podio con un tiempo de 1:25:22.601, una ventaja de +3.415 sobre su coequipero, Lando Norris. El podio fue completado por Charles Leclerc.
¿Quién es el máximo ganador en la historia del GP de Bélgica?
Michael Schumacher es el máximo ganador en la historia del Gran Premio de Bélgica. El alemán presume seis triunfos en el circuito belga, el primero de ellos en 1992 como piloto de Benetton. Posteriormente conquistó las ediciones de 1995, 1996, 1997, 2001 y 2002, esta última con Ferrari.
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Bélgica F1 2026? Transmisión TV y online
El Gran Premio de Bélgica 2026 se transmitirá en México por Sky Sports y F1 TV, plataformas que ofrecerán la cobertura de la carrera desde el circuito de Spa-Francorchamps. Además en Claro Sports daremos seguimiento en vivo a la sesión dominical mediante nuestro tradicional minuto a minuto, con información sobre las acciones en pista, resultados, posiciones y noticias de Sergio ‘Checo’ Pérez. Consulta en clarosports.com todos los detalles del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Bélgica?
Andrea Kimi Antonelli encabezó tanto las prácticas libres como la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026 en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto de Mercedes confirmó su rendimiento a lo largo del sábado y se quedó con la pole position para la carrera.
En los Libres 3, Antonelli marcó un tiempo de 1:45.990 y terminó por delante de Lando Norris y Max Verstappen. El italiano salió a pista cerca de la primera media hora, pero necesitó pocas vueltas para colocarse en el primer lugar y conservarlo hasta el final de la sesión.
Más tarde, en la Qualy, Antonelli volvió a ser el más rápido al registrar 1:44.361 en su último intento de la Q3. El piloto de Mercedes superó por más de tres décimas a Verstappen, quien terminó segundo, mientras Norris ocupó el tercer puesto en pista.
Sin embargo, Norris deberá cumplir una penalización de 10 posiciones, por lo que la parrilla de salida tendrá a Antonelli en la pole, Verstappen en el segundo lugar y George Russell en el tercero. Sergio ‘Checo’ Pérez terminó vigésimo en la clasificación, pero arrancará desde el sitio 19 por la sanción aplicada a Isack Hadjar.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Bélgica 2026 hoy 19 de julio y quién tiene la Pole?
El Gran Premio de Bélgica 2026 iniciará este domingo 19 de julio a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, en el circuito de Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli arrancará desde la pole position después de registrar una vuelta de 1:44.361 en la clasificación, seguido por Max Verstappen y George Russell.