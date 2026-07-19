Checo Pérez abandona el Gran Premio de Bélgica por problemas mecánicos en su Cadillac

Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a quedarse con la deuda interna de sumar sus primeros puntos en la primera temporada de Cadillac dentro de la Fórmula 1

Sergio ‘Checo’ Pérez se retira del GP de Bélgica | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo completar el Gran Premio de Bélgica este domingo 19 de julio tras presentar problemas mecánicos en su monoplaza de Cadillac, un nuevo revés para el piloto mexicano en una temporada que continúa marcada por las dificultades de la escudería estadounidense en su debut dentro de la Fórmula 1. El abandono representó otro golpe para las aspiraciones del tapatío, quien buscaba sumar sus primeros puntos del campeonato.

La carrera cambió para el piloto mexicano en la vuelta 14, cuando recibió la instrucción de ingresar a los pits. El mexicano no volvió a la pista después de que los mecánicos revisaron el monoplaza y detectaron una falla que impedía su regreso a la competencia. De acuerdo con los primeros indicios, el problema apuntó a un posible daño en la suspensión, aunque el equipo todavía no ha emitido un informe técnico definitivo.

La inspección se prolongó durante alrededor de tres vueltas hasta que Cadillac confirmó el retiro del auto número 11. El monoplaza no reunía las condiciones mecánicas para continuar en el Gran Premio de Bélgica 2026, la décima fecha del Campeonato Mundial, una carrera que aparecía como una oportunidad importante para que Checo Pérez consiguiera sus primeras unidades con la escudería estadounidense.

El panorama ya lucía complicado desde el sábado. Checo Pérez arrancó desde la posición 19 después de una sesión de clasificación marcada por fallas técnicas en su automóvil. A pesar de ese escenario, el mexicano mantenía el optimismo gracias a las mejoras introducidas por Cadillac, entre ellas un alerón delantero completamente rediseñado con el objetivo de mejorar el equilibrio del MAC-26 en las rectas y curvas rápidas del Circuito de Spa-Francorchamps, además de servir como base para las próximas competencias.

Durante los entrenamientos libres y la clasificación, el piloto de 36 años sufrió inconvenientes relacionados con la liberación de energía del sistema híbrido. Sin embargo, todo apunta a que el abandono en el Circuito de Spa-Francorchamps tuvo un origen distinto y estuvo relacionado con la suspensión del monoplaza, aunque Cadillac aún debe confirmar de manera oficial la causa exacta del desperfecto.

Tras este nuevo contratiempo, Checo Pérez y Cadillac centran su atención en el Gran Premio de Hungría, programado para el domingo 26 de julio. El Hungaroring suele recibir el apodo de “Mónaco sin muros” debido a la dificultad para adelantar posiciones, por lo que una estrategia acertada puede marcar la diferencia. En un circuito donde la velocidad punta no suele resultar determinante, el mexicano buscará aprovechar cualquier oportunidad para cambiar el rumbo de una temporada que no ha comenzado como esperaba.

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