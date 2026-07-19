Cucurella y Enzo Fernández buscan el doblete: campeón del mundo con club y selección

Cucurella o Enzo Fernández se unirán a una lista iniciada por Pelé en 1962: campeones mundiales de clubes y selección en ciclos consecutivos

Los dos levantaron el título mundial con Chelsea en 2025 | Reuters

Marc Cucurella y Enzo Fernández llegarán a la final entre España y Argentina con un antecedente compartido: ambos formaron parte del Chelsea que conquistó el Mundial de Clubes de 2025, primera edición con 32 participantes. El conjunto inglés derrotó 3-0 al Paris Saint-Germain en Nueva York/Nueva Jersey, sede que también recibirá el partido por el título de selecciones el 19 de julio de 2026.

La investigación desde el inicio de la Copa Intercontinental, en 1960, requiere separar dos registros. El primero reúne a quienes ganaron el título mundial de clubes y la Copa del Mundo durante el mismo año calendario, aunque el Mundial de selecciones se hubiera disputado antes. El segundo considera únicamente a quienes llegaron al Mundial como campeones vigentes de clubes y después levantaron el trofeo con su selección.

Pelé abrió en 1962 la lista de campeones mundiales de clubes y selección en el mismo año

El primer caso ocurrió en 1962. Brasil conquistó la Copa Mundial en Chile el 17 de junio y, meses después, Santos derrotó al Benfica en los dos partidos de la Copa Intercontinental, celebrados el 19 de septiembre y el 11 de octubre. Gilmar, Mauro Ramos, Zito, Mengálvio, Coutinho, Pelé y Pepe participaron en ambas conquistas, por lo que siete futbolistas completaron aquel doblete durante el mismo año.

Pelé es, por lo tanto, un antecedente correcto, aunque el orden de sus títulos fue inverso al que podrían completar Cucurella o Enzo Fernández: primero fue campeón mundial con Brasil y posteriormente ganó la Intercontinental con Santos. El delantero marcó dos goles en el 3-2 de la ida y tres en el 5-2 de la vuelta frente al Benfica.

El segundo grupo apareció en 1986. Argentina ganó la Copa Mundial de México el 29 de junio y River Plate se impuso 1-0 al Steaua de Bucarest en la Copa Intercontinental del 14 de diciembre. Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique integraron los dos equipos campeones, además de haber sido titulares en la final mundialista frente a Alemania Federal.

El siguiente antecedente reconocido por FIFA llegó en 2002. Brasil venció 2-0 a Alemania en la final de Corea-Japón y, en diciembre, Real Madrid derrotó por el mismo marcador al Olimpia de Paraguay. Ronaldo y Roberto Carlos estuvieron en las dos conquistas; ambos fueron titulares en la Intercontinental y Ronaldo anotó el primer gol del encuentro disputado en Yokohama.

La etapa del Mundial de Clubes organizado directamente por FIFA añadió tres nombres. Sami Khedira y Toni Kroos ganaron con Alemania la Copa Mundial de 2014 y posteriormente se coronaron con el Real Madrid, mientras que Raphaël Varane repitió la combinación con Francia y el conjunto español en 2018. FIFA los identifica como los únicos tres jugadores que consiguieron ambas competiciones durante el mismo año en la etapa del antiguo Mundial de Clubes.

Kroos y Khedira | Imago7

El registro oficial de FIFA reúne así 15 futbolistas que ganaron las dos competencias en un mismo año: siete del Santos y Brasil en 1962; tres de River y Argentina en 1986; Ronaldo y Roberto Carlos en 2002; Khedira y Kroos en 2014, y Varane en 2018. No hubo coincidencias en 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010 ni 2022.

Existe un caso que puede generar confusión: Christian Karembeu ganó el Mundial de Francia 1998 y pertenecía al Real Madrid campeón intercontinental de ese año, por lo que el club incluye ambas conquistas en su palmarés personal. Sin embargo, el francés no estuvo en la alineación ni en el banco contra Vasco da Gama y FIFA no lo incorpora a su lista estadística. Bajo un criterio amplio de pertenencia a la plantilla sería el nombre número 16; con el criterio de participación utilizado por FIFA, queda fuera.

Jugadores que llegaron al Mundial como campeones vigentes de clubes

El antecedente que más se parece al escenario de 2026 no es el del mismo año, sino el de futbolistas que ganaron el campeonato mundial de clubes antes de disputar y conquistar la siguiente Copa Mundial. Aplicando el criterio de haber participado en el torneo o partido decisivo de clubes, la revisión encontró 19 casos anteriores, repartidos en 1994, 2010, 2014 y 2018.

Sao Paulo ganó la Copa Intercontinental de 1993 al vencer 3-2 al Milan. Siete meses más tarde, Brasil se quedó con la Copa Mundial de Estados Unidos. Zetti, Cafu, Ronaldao, Leonardo y Müller participaron en la final intercontinental y formaron parte de la selección brasileña campeona, por lo que el primer grupo bajo este criterio estuvo compuesto por cinco futbolistas.

Barcelona conquistó el Mundial de Clubes de 2009 tras remontar y derrotar 2-1 a Estudiantes de La Plata. En Sudáfrica 2010, Víctor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Pedro Rodríguez levantaron la Copa Mundial con España. Los siete habían integrado al equipo azulgrana campeón en Abu Dabi.

Bayern Munich se proclamó campeón del Mundial de Clubes de 2013 y aportó seis participantes directos a la Alemania campeona de 2014: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Toni Kroos, Thomas Müller y Mario Götze. Bastian Schweinsteiger también recibe el título dentro de su palmarés con el Bayern, pero no estuvo inscrito en la convocatoria utilizada en Marruecos debido a una lesión; si se aplica el criterio amplio de plantilla y palmarés, este grupo aumenta de seis a siete.

Raphael Varane completó el antecedente más reciente. El defensa participó en el Mundial de Clubes ganado por el Real Madrid en diciembre de 2017 y siete meses después fue titular con Francia en la conquista de Rusia 2018. El conteo estricto queda así en 19 jugadores; el criterio amplio, que incluye a Schweinsteiger, lo eleva a 20.

Varane | Imago7

En 2026, el ganador de la final añadirá al menos un nombre. Si Argentina derrota a España, Enzo Fernández será el vigésimo jugador del registro estricto y encadenará los títulos de selecciones de 2022, clubes de 2025 y selecciones de 2026. Si España se corona, Marc Cucurella ocupará ese lugar y será el primer español que lo consigue desde los siete integrantes del Barcelona en 2010. Ambos serían los primeros procedentes del nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos.

España cuenta además con otro candidato relacionado con la competencia anual que sustituyó al antiguo Mundial de Clubes: Fabián Ruiz fue titular con el PSG campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 y forma parte de la plantilla española en 2026. Una victoria de La Roja incorporaría, por tanto, a Cucurella como campeón del Mundial de Clubes ampliado y a Fabián como campeón de la actual Intercontinental, elevando de 19 a 21 el registro de participantes directos.

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