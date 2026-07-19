F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Bélgica 2026

Publicado por Gael Gonzalez Flores

Andrea Kimi Antonelli se volvió a llevar la carrera, mientras que Checo Pérez no la pudo culminar

Tabla de posiciones de pilotos y constructores GP Bélgica 2026. | Reuters.

Kimi Antonelli fortaleció su liderato en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de Bélgica 2026. El italiano alcanzó su sexta victoria de la temporada y amplió a 50 puntos su ventaja sobre George Russell (su compañero en Mercedes) quien abandonó en la primera vuelta después de un contacto con Lewis Hamilton.

El resultado en Spa-Francorchamps también generó movimientos importantes en las clasificaciones de pilotos y constructores. Hamilton ascendió provisionalmente al segundo lugar del campeonato, mientras Mercedes, Ferrari y sus principales rivales ajustaron diferencias tras una carrera marcada por abandonos, sanciones y cambios estratégicos.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a quedarse con la deuda interna de sumar sus primeros puntos en la primera temporada de Cadillac dentro de la Fórmula 1 | Reuters
Sergio ‘Checo’ Pérez se retira del GP de Bélgica | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez no logró finalizar el Gran Premio de Bélgica 2026, por lo que apareció entre los pilotos retirados y sin una posición oficial al término de la carrera. El mexicano abandonó la competencia en la vuelta 14 debido a problemas mecánicos en su Cadillac.

Pérez había comenzado la prueba desde el puesto 19, luego de enfrentar fallas técnicas durante la sesión de clasificación. Aunque intentó recuperar posiciones en las primeras vueltas, el equipo le ordenó ingresar a los pits y, después de revisar el monoplaza durante varios minutos, confirmó que no podía regresar a la pista.

Los primeros indicios apuntaron a un posible daño en la suspensión, aunque Cadillac todavía no ha informado la causa definitiva del desperfecto. De esta manera, Checo se quedó nuevamente sin sumar sus primeros puntos de la temporada y ahora buscará recuperarse en el Gran Premio de Hungría.

Gran Premio de Bélgica 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Andrea Kimi Antonelli se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con 204 puntos, seguido por Lewis Hamilton, quien ocupa la segunda posición con 159 unidades. George Russell aparece tercero con 154 puntos, mientras Charles Leclerc y Lando Norris completan los primeros cinco lugares. Sergio ‘Checo’ Pérez continúa en la posición 21 sin puntos durante su primera temporada con Cadillac.

PosiciónPilotoEquipoPuntos
1Andrea Kimi AntonelliMercedes204
2Lewis HamiltonFerrari159
3George RussellMercedes154
4Charles LeclercFerrari126
5Lando NorrisMcLaren103
6Oscar PiastriMcLaren92
7Max VerstappenRed Bull91
8Isack HadjarRed Bull60
9Pierre GaslyAlpine F1 Team42
10Liam LawsonRacing Bulls39
11Arvid LindbladRacing Bulls22
12Franco ColapintoAlpine F1 Team19
13Oliver BearmanHaas F1 Team18
14Gabriel BortoletoAudi10
15Carlos SainzWilliams6
16Alexander AlbonWilliams5
17Esteban OconHaas F1 Team3
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HülkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac F1 Team0
21Sergio PérezCadillac F1 Team0
22Lance StrollAston Martin0

La clasificación del Campeonato de Constructores mantiene a Mercedes en el primer lugar con 358 puntos, seguido por Ferrari con 285 unidades. McLaren ocupa la tercera posición con 195 puntos y Red Bull aparece cuarto con 151. Alpine y Racing Bulls están empatados con 61 unidades, mientras Cadillac continúa en el último puesto sin puntos.

PosiciónEquipoPilotosPuntos
1MercedesAndrea Kimi Antonelli y George Russell358
2FerrariLewis Hamilton y Charles Leclerc285
3McLarenLando Norris y Oscar Piastri195
4Red BullMax Verstappen e Isack Hadjar151
5Alpine F1 TeamPierre Gasly y Franco Colapinto61
6Racing BullsLiam Lawson y Arvid Lindblad61
7Haas F1 TeamOliver Bearman y Esteban Ocon21
8WilliamsCarlos Sainz y Alexander Albon11
9AudiGabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg10
10Aston MartinFernando Alonso y Lance Stroll1
11Cadillac F1 TeamValtteri Bottas y Sergio Pérez0

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