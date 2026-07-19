F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Bélgica 2026

Andrea Kimi Antonelli se volvió a llevar la carrera, mientras que Checo Pérez no la pudo culminar

Tabla de posiciones de pilotos y constructores GP Bélgica 2026. | Reuters.

Kimi Antonelli fortaleció su liderato en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de Bélgica 2026. El italiano alcanzó su sexta victoria de la temporada y amplió a 50 puntos su ventaja sobre George Russell (su compañero en Mercedes) quien abandonó en la primera vuelta después de un contacto con Lewis Hamilton.

El resultado en Spa-Francorchamps también generó movimientos importantes en las clasificaciones de pilotos y constructores. Hamilton ascendió provisionalmente al segundo lugar del campeonato, mientras Mercedes, Ferrari y sus principales rivales ajustaron diferencias tras una carrera marcada por abandonos, sanciones y cambios estratégicos.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez se retira del GP de Bélgica | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez no logró finalizar el Gran Premio de Bélgica 2026, por lo que apareció entre los pilotos retirados y sin una posición oficial al término de la carrera. El mexicano abandonó la competencia en la vuelta 14 debido a problemas mecánicos en su Cadillac.

Pérez había comenzado la prueba desde el puesto 19, luego de enfrentar fallas técnicas durante la sesión de clasificación. Aunque intentó recuperar posiciones en las primeras vueltas, el equipo le ordenó ingresar a los pits y, después de revisar el monoplaza durante varios minutos, confirmó que no podía regresar a la pista.

Los primeros indicios apuntaron a un posible daño en la suspensión, aunque Cadillac todavía no ha informado la causa definitiva del desperfecto. De esta manera, Checo se quedó nuevamente sin sumar sus primeros puntos de la temporada y ahora buscará recuperarse en el Gran Premio de Hungría.

Gran Premio de Bélgica 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Andrea Kimi Antonelli se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con 204 puntos, seguido por Lewis Hamilton, quien ocupa la segunda posición con 159 unidades. George Russell aparece tercero con 154 puntos, mientras Charles Leclerc y Lando Norris completan los primeros cinco lugares. Sergio ‘Checo’ Pérez continúa en la posición 21 sin puntos durante su primera temporada con Cadillac.

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 204 2 Lewis Hamilton Ferrari 159 3 George Russell Mercedes 154 4 Charles Leclerc Ferrari 126 5 Lando Norris McLaren 103 6 Oscar Piastri McLaren 92 7 Max Verstappen Red Bull 91 8 Isack Hadjar Red Bull 60 9 Pierre Gasly Alpine F1 Team 42 10 Liam Lawson Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto Alpine F1 Team 19 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Alexander Albon Williams 5 17 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hülkenberg Audi 0 20 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 0 21 Sergio Pérez Cadillac F1 Team 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

La clasificación del Campeonato de Constructores mantiene a Mercedes en el primer lugar con 358 puntos, seguido por Ferrari con 285 unidades. McLaren ocupa la tercera posición con 195 puntos y Red Bull aparece cuarto con 151. Alpine y Racing Bulls están empatados con 61 unidades, mientras Cadillac continúa en el último puesto sin puntos.

Posición Equipo Pilotos Puntos 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli y George Russell 358 2 Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc 285 3 McLaren Lando Norris y Oscar Piastri 195 4 Red Bull Max Verstappen e Isack Hadjar 151 5 Alpine F1 Team Pierre Gasly y Franco Colapinto 61 6 Racing Bulls Liam Lawson y Arvid Lindblad 61 7 Haas F1 Team Oliver Bearman y Esteban Ocon 21 8 Williams Carlos Sainz y Alexander Albon 11 9 Audi Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg 10 10 Aston Martin Fernando Alonso y Lance Stroll 1 11 Cadillac F1 Team Valtteri Bottas y Sergio Pérez 0

Te puede interesar