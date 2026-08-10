América controla su destino para avanzar como líder de la Liga MX en la Leagues Cup

Las Águilas llegan con seis puntos a la última jornada y dependen de sí mismas para asegurar uno de los cuatro boletos a cuartos de final

Las Águilas dependen de sí mismas para avanzar a cuartos de final | Imago 7

América llega a la última jornada de la primera fase de la Leagues Cup 2026 con el control de su destino en las manos. Después de ganar sus primeros dos partidos, el conjunto dirigido por Guillermo Almada suma seis puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación de los clubes de Liga MX.

Las Águilas comenzaron su participación con una victoria 3-1 sobre San Diego FC en el Estadio Azteca y repitieron el marcador en su visita a Portland Timbers. Brian Rodríguez ha marcado en ambos encuentros, mientras Isaías Violante también suma dos goles en el torneo. Ante Portland, Óscar Perea completó la cuenta con su primera anotación en su debut oficial con el club.

Ahora América viajará a Texas para cerrar la primera fase frente a Austin FC, líder de la clasificación de la MLS después de dos jornadas. El formato entrega únicamente ocho lugares para la siguiente ronda: los cuatro mejores clubes de Liga MX y los cuatro mejores de MLS.

¿Qué necesita América para avanzar a cuartos de final de la Leagues Cup?

América depende de sí mismo para avanzar. Con seis puntos y diferencia de +4, una victoria sobre Austin FC llevaría al conjunto azulcrema a nueve unidades y aseguraría matemáticamente su presencia entre los cuatro mejores representantes de Liga MX.

El triunfo también dejaría a las Águilas con altas posibilidades de terminar como líderes de su clasificación. En la Leagues Cup, los resultados cuentan para la tabla correspondiente a la liga de cada club, por lo que América compite directamente por posición contra el resto de los representantes mexicanos.

El escenario puede cambiar en caso de derrota o que empaten y pierdan en penaltis. Con siete puntos, Las Águilas tendrían pie y medio dentro de la siguiente ronda. Lo único que podría eliminarlos es una combinación de victorias de Juárez, Cruz Azul y León, además de un triunfo de Tigres por cinco goles.

En caso de perder, América necesitaría que Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante no ganen en tiempo regular, además de ver que no queden por detrás en la diferencia de goles.

Tabla de la Leagues Cup tras la segunda jornada

América encabeza la clasificación de los equipos de Liga MX con seis puntos y diferencia de +4. La pelea es exclusivamente por cuatro lugares, por lo que la última jornada determinará qué clubes mexicanos acompañarán a las Águilas, en caso de concretar su clasificación.

Liga MX

América | 6 puntos | +4 Juárez | 6 puntos | +3 Cruz Azul | 6 puntos | +2 León | 6 puntos | +2 Tigres | 4 puntos | 0 Toluca | 3 puntos | +2 Monterrey | 3 puntos | 0 Atlante | 3 puntos | -3 Chivas | 1 punto | -1 Atlético de San Luis | 0 puntos | -2 Querétaro | 0 puntos | -2 Tijuana | 0 puntos | -2 Santos | 0 puntos | -2 Necaxa | 0 puntos | -2 Puebla | 0 puntos | -3 Pachuca | 0 puntos | -3 Atlas | 0 puntos | -4 Pumas | 0 puntos | -5

Del otro lado, Austin FC también llega con paso perfecto y encabeza la clasificación correspondiente a la MLS. El conjunto texano derrotó 3-0 a Puebla y posteriormente venció 2-0 a Tijuana, por lo que suma seis unidades y una diferencia de +5 sin haber recibido gol.

MLS

Austin FC | 6 puntos | +5 Charlotte FC | 6 puntos | +5 Chicago Fire | 6 puntos | +4 FC Cincinnati | 6 puntos | +4 Columbus Crew | 6 puntos | +3 FC Dallas | 6 puntos | +3 LAFC | 5 puntos | +1 Real Salt Lake | 4 puntos | +4 Nashville SC | 3 puntos | +2 Portland Timbers | 3 puntos | +1 Inter Miami | 3 puntos | +1 Philadelphia Union | 3 puntos | +1 New York City FC | 3 puntos | +1 Seattle Sounders | 3 puntos | 0 Orlando City | 3 puntos | 0 San Diego FC | 3 puntos | -1 Minnesota United | 1 punto | -1 Vancouver Whitecaps | 0 puntos | -3

¿Cuándo y contra quién es el tercer partido del América en la Leagues Cup?

América cerrará la primera fase de la Leagues Cup 2026 contra Austin FC el jueves 13 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Q2 Stadium de la capital texana. El encuentro podrá seguirse en territorio mexicano a través de TUDN y Apple TV.

Austin llega también invicto y con seis puntos. El equipo estadounidense no ha recibido gol después de sus victorias sobre Puebla y Tijuana, mientras América suma seis anotaciones y dos tantos recibidos en sus primeros 180 minutos.

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