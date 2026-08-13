La Granja VIP 2: ¿Cuándo se estrena y quiénes son los artistas confirmados?

La segunda temporada del reality comenzará el 6 de septiembre y ya confirmó a Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kenny Avilés

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La Granja VIP regresará a la televisión mexicana en septiembre de 2026 con una segunda temporada que volverá a reunir a distintas personalidades del entretenimiento dentro de un entorno rural. La producción ha comenzado a revelar a los primeros participantes, además de confirmar parte del equipo de conducción y del panel que seguirá las actividades de los concursantes.

Hasta ahora, Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kenny Avilés son las tres celebridades anunciadas oficialmente para ingresar al reality. Durante su estancia deberán realizar diferentes tareas relacionadas con la vida en el campo, como cuidar animales, ordeñar vacas y recolectar huevos, mientras permanecen bajo observación durante las 24 horas.

La Granja VIP 2: fecha de estreno y dónde ver en vivo

La segunda temporada de La Granja VIP se estrenará el domingo 6 de septiembre de 2026. La transmisión principal estará disponible a través de Azteca Uno, mientras que el contenido del programa también podrá seguirse mediante Disney+, de acuerdo con la información difundida sobre esta nueva edición.

Adal Ramones estará al frente de la conducción y Kristal Silva participará como co-conductora. La producción también confirmó a Marielle Zannie, conocida en redes sociales como Malleza, como host digital, encargada de acompañar parte del contenido generado alrededor del programa y sus plataformas digitales.

El panel de críticos estará integrado por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka —María Fernanda Quiroz— y Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero. Ellos tendrán participación durante las emisiones para comentar las decisiones, estrategias, convivencia y desarrollo de los participantes dentro del reality.

¡El granero comienza a llenarse! 🏠



Las revelaciones ya comenzaron y cada vez conocemos a más granjeros que llegarán a ponerle sabor, actitud y mucha emoción a esta Segunda Temporada. 🧑🏻‍🌾👩🏻‍🌾#LaGranjaVIP, estreno domingo 6 de septiembre por #AztecaUno. 📺

Sigue todo el reality… pic.twitter.com/6AHNllGxh2 — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 13, 2026

¿Quiénes son los artistas confirmados para La Granja VIP 2?

Carlos Trejo fue el primer nombre confirmado. El investigador de fenómenos paranormales y autor de “Cañitas” cuenta con una trayectoria vinculada a la televisión mexicana, además de proyectos musicales como Los Caza. También ha protagonizado diferentes episodios mediáticos, entre ellos su rivalidad con Alfredo Adame.

Ivonne Montero también formará parte del elenco. La actriz mexicana, nacida el 25 de abril de 1974, ha participado en producciones como “Alguna vez tendremos alas”, “Nunca te olvidaré”, “La loba”, “El señor de los cielos” y “Pecados inconfesables”, además de trabajos cinematográficos como “El tigre de Santa Julia” y “Juan Diego: el indio de Guadalupe”.

La tercera participante revelada es Kenny Avilés, cantante mexicana de rock de 73 años. La artista adelantó que buscará involucrarse en las actividades relacionadas con los animales y la cocina, además de mostrar una faceta distinta durante su estancia.

El rock ya llegó para hacer vibrar cada rincón. Kenny, se suma a esta segunda temporada con toda la actitud. 🔥🎸#LaGranjaVIP Segunda Temporada, estreno domingo 6 de septiembre por #AztecaUno. pic.twitter.com/cj2okWFDYe — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 12, 2026

La producción continuará revelando nuevos nombres antes del estreno del 6 de septiembre, cuando comenzará oficialmente La Granja VIP 2.

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