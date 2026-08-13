Agenda deportiva del 13 al 16 de agosto: Mundial Flag Football, Isaac del Toro en acción y Leagues Cup
Las selecciones de México de Flag Football buscarán sellar su boleto a Los Angeles 2028 e Isaac del Toro regresa a la acción a través de las pantallas de Claro Sports
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El deporte no se detiene y este fin de semana llega cargado de acción para todos los gustos. Fútbol, Fórmula E, ciclismo, gimnasia rítmica, flag football, UFC, lucha libre y béisbol forman parte de una agenda imperdible del 13 al 16 de agosto, con duelos de Liga MX, Leagues Cup, LaLiga, amistosos internacionales y finales que prometen mantener la emoción desde primera hora. Además, varios de los eventos podrán seguirse a través de Claro Sports, por lo que vale la pena revisar cada horario y transmisión para no perder detalle de un fin de semana repleto de competencia, figuras y momentos que pueden marcar la agenda deportiva.
Eventos deportivos imperdibles del 13 al 16 de agosto: horario y dónde ver
Entre los eventos imperdibles del fin de semana destaca el Mundial de Flag Football, donde las selecciones mexicanas disputarán partidos clave en su camino rumbo a Los Angeles 2028. También Isaac del Toro volverá a la acción en la 29 edición de la Clásica de Hamburgo, competencia que podrás seguir a través de las pantallas de Claro Sports, al igual que los partidos amistosos de Real Madrid y Liverpool. La agenda también tendrá la definición de la Leagues Cup, con América jugándose su continuidad en el torneo, mientras que en Europa LaLiga inicia una nueva temporada, para completar un fin de semana con actividad deportiva prácticamente de principio a fin.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 13 al 16 de agosto
- Jueves 13 de agosto
- 07:00 | Ciclismo | Czech Cycling Tour | Etapa 1
- 08:45 | Ciclismo | Artic Race of Norway | Etapa 1
- 19:00 | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact
- 19:30 | Béisbol | LMB | Olmecas de Tabasco vs Bravos de León | Playoffs | Juego 5 *Si es necesario
- Viernes 14 de agosto
- 07:30 | Ciclismo | Czech Cycling Tour | Etapa 2
- 08:45 | Ciclismo | Artic Race of Norway | Etapa 2
- Sábado 15 de agosto
- 03:30 | Automovilismo | Fórmula E | Clasificación Londres | Sesión 12
- 07:30 | Automovilismo | Fórmula E | Carrera 16 Londres | Sesión 12
- 07:30 | Ciclismo | Czech Cycling Tour | Etapa 3
- 08:45 | Ciclismo | Artic Race of Norway | Etapa 3
- 11:00 | Fútbol | Inter vs Real Betis | Partido amistoso
- 19:30 | Béisbol | LMB | Olmecas de Tabasco vs Bravos de León | Playoffs | Juego 6 *Si es necesario
- Domingo 16 de agosto
- 03:30 | Automovilismo | Fórmula E | Clasificación Londres | Sesión 12
- 05:00 | Ciclismo | Czech Cycling Tour | Etapa 4
- 05:45 | Ciclismo | Clásica de Hamburgo (con la participación de Isaac del Toro)
- 07:30 | Automovilismo | Fórmula E | Carrera 17 Londres | Sesión 12
- 08:45 | Ciclismo | Artic Race of Norway | Etapa 4
- 08:50 | Fútbol | Schalke 04 vs Real Madrid | Partido amistoso
- 10:50 | Fútbol | Liverpool vs Como | Partido amistoso
- 18:00 | Béisbol | LMB | Olmecas de Tabasco vs Bravos de León | Playoffs | Juego 7 *Si es necesario
Jueves 13 de agosto: Arranca el Mundial de Flag Football y Leagues Cup
- Gimnasia rítmica | Campeonato Mundial | Clasificación individual (Marina Malpica y Ana Luisa Abraham) | Sky Sports
- 01:15 | Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Alemania femenil | Fase de grupos | ESPN
- 02:30 | Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Alemania varonil | Fase de grupos | ESPN
- 08:45 | Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Eslovenia | Fase de grupos | ESPN
- 10:00 | Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Brasil varonil | Fase de grupos | ESPN
- 17:00 | Fútbol | Leagues Cup | Philadelphia Union vs Santos | Fase de grupos | Jornada 3 | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | Leagues Cup | New York City vs Necaxa | Fase de grupos | Jornada 3 | Apple TV
- 18:30 | Fútbol | Leagues Cup | América vs Austin | Fase de grupos | Jornada 3 | Apple TV
- 19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Cruz Azul vs Chicago Fire | Fase de grupos | Jornada 3 | Apple TV
- 20:30 | Fútbol | Leagues Cup | Portland Timbers vs Tijuana | Fase de grupos | Jornada 3 | Apple TV
Viernes 14 de agosto: Final individual gimnasia rítmica y fase de grupos flag football
- Gimnasia rítmica | Campeonato Mundial | Final All Around, individual (Marina Malpica y Ana Luisa Abraham) | Sky Sports
- 03:45 | Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Italia femenil | Fase de grupos | ESPN
- 06:15 | Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Suiza varonil | Fase de grupos | ESPN
- 13:00 | Fútbol | Championship | Wolves vs Blackburn | Jornada 1 | ESPN
- 19:00 | Fútbol | Liga Femenil Cruz Azul vs Atlante | Jornada 3 | ViX
Sábado 15 de agosto: Regresa LaLiga con el Alavés vs Getafe; Atlante y Toluca abren la jornada 4
- Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Italia femenil | Fase final | ESPN
- Gimnasia rítmica | Campeonato Mundial | Final All Around, grupo (Dalia Alcocer, Martha Coldwell, Julia Gutierrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Giselle Torres) | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Chelsea vs Real Sociedad | Partido amistoso
- 07:30 | Fútbol | Bayern Munich vs RB Leipzig | Partido amistoso
- 08:00 | Fútbol | Newcastle United vs Bayer Leverkusen | Partido amistoso | ESPN
- 08:00 | Fútbol | Tottenham vs Hoffenheim | Partido amistoso | ESPN
- 08:45 | Fútbol | Manchester City vs Milan | Partido amistoso
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Alavés vs Getafe | Jornada 1 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | Inter vs Betis | Partido amistoso | DAZN
- 13:30 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Rayo Vallecano | Jornada 1 | Sky Sports
- 15:45 | Fútbol | Liga Femenil | América vs Puebla | Jornada 3 | ViX
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Atlante vs Toluca | Jornada 4 | Azteca 7, ESPN
- 17:00 | Fútbol | Liga Femenil | Pachuca vs Pumas | Jornada 3 | Tubi México
- 17:00 | Artes Marciales Mixtas | UFC 330 | Paramount
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs FC Juárez | Jornada 4 | Canal 5, TUDN, ViX
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Tigres | Jornada 4 | Canal 5, TUDN, ViX
Domingo 16 de agosto: Finales flag football y Liga MX
- Fútbol americano | Mundial Flag Football | México vs Italia femenil | Fase final | ESPN
- Gimnasia rítmica | Campeonato Mundial | Finales por aparato, grupo (Dalia Alcocer, Martha Coldwell, Julia Gutierrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Giselle Torres) | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Comunity Shield | Arsenal vs Manchester City | Final | TNT Sports, Max
- 08:30 | Fútbol | Basel vs Barcelona | Partido amistoso
- 09:00 | Fútbol | LaLiga | Racing Santander vs Villarreal | Jornada 1 | Sky Sports
- 09:00 | Fútbol | Championship | Burnley vs West Ham | Jornada 1 | ESPN 3
- 11:00 | Fútbol | LaLiga | Espanyol vs Levante | Jornada 1 | Sky Sports
- 13:30 | Fútbol | LaLiga | Celta de Vigo vs Osasuna | Jornada 1 | Sky Sports
- 12:00 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs Querétaro | Jornada 4 | ViX
- 12:45 | Fútbol | Supercopa de Francia | Lens vs PSG | Final
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | América vs San Luis | Jornada 4 | Canal 5, TUDN
- 17:00 | Fútbol | Liga Femenil | Chivas vs San Luis | Jornada 3 | Tubi México
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Santos vs Chivas | Jornada 4 | Canal 5, TUDN, ESPN
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Cruz Azul | Jornada 4 | Fox México, FOX One