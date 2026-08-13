Tour Chequia 2026, en vivo: Etapa 1 de Praga a Karlovy Vary

La jornada inaugural unirá Praga y Karlovy Vary sobre 163.2 kilómetros, antes de que la montaña empiece a definir la clasificación general

El Tour de Chequia 2026 comienza este jueves 13 de agosto con una primera etapa que llevará al pelotón desde Praga hasta Karlovy Vary, a lo largo de 163.2 kilómetros. La jornada inaugural se presenta como una de las mejores oportunidades para los corredores rápidos antes de que la montaña gane protagonismo en una competencia que concluirá el domingo 16 de agosto.

El trazado, sin embargo, estará lejos de ser completamente plano. Tres cotas puntuables y un terreno con constantes cambios pueden seleccionar el pelotón antes de la llegada a Karlovy Vary. El perfil abre la posibilidad de una definición entre velocistas capaces de superar las dificultades de la jornada, aunque una escapada podría poner en aprietos al grupo si consigue una ventaja suficiente antes de los kilómetros decisivos.

La edición de 2026 tendrá un atractivo adicional al formar parte por primera vez del calendario UCI ProSeries. La carrera consta de cuatro etapas y cerca de 650 kilómetros, con una dificultad que aumentará considerablemente después del primer día. Los tres finales en alto consecutivos en Ještěd, Dlouhé stráně y Pustevny aparecen como los escenarios clave para establecer diferencias en la clasificación general.

Entre los principales nombres a seguir se encuentra Mikel Landa, quien llevará el dorsal número 1 con Soudal. El español compartirá protagonismo con corredores como Jack Haig, Jan Hirt, Jordan Jegat, Bob Jungels y Andrew August, en una competencia que ofrecerá a los escaladores la oportunidad de comenzar a marcar diferencias desde la segunda etapa. Caja Rural y Kern Pharma también tendrán presencia en el pelotón.

La Etapa 1 del Tour de Chequia 2026 entregará al primer líder antes de que la alta montaña transforme por completo la carrera. Praga marcará el punto de partida y Karlovy Vary recibirá al pelotón después de 163.2 kilómetros en una jornada que podría terminar con un sprint, pero cuyo recorrido también ofrece alternativas para quienes busquen sorprender. Sigue en vivo la etapa y todos los movimientos del pelotón a través de Claro Sports.

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