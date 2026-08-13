Milan vs Manchester United en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Ambos equipos cierran la pretemporada buscando afinar los últimos detalles de cara al inicio de sus campeonatos

Milan vs Man United, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

El Milan y Manchester United se enfrentarán este sábado 15 de agosto en uno de los últimos ensayos de preparación antes del inicio de la temporada 2026-2027. Ambos clubes utilizarán este duelo internacional como una prueba final para ajustar detalles y llegar en mejores condiciones a sus respectivos torneos.

El encuentro reunirá a dos de los equipos con mayor historia del fútbol europeo, aunque llegan con objetivos distintos durante la pretemporada. Mientras el conjunto inglés busca consolidar las ideas de su nuevo proyecto, el cuadro italiano intenta encontrar su mejor versión después de una serie de resultados irregulares en sus amistosos.

Milan vs Manchester United en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido entre Manchester United y Milan se disputará el sábado 15 de agosto de 2026 en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia.

El silbatazo inicial está programado para las 8:45 horas, tiempo del centro de México. El duelo marcará el cierre de la preparación de ambos equipos antes de comenzar oficialmente la campaña 2026-2027.

Para Manchester United, el partido representa una última oportunidad para afinar detalles después de una pretemporada con resultados positivos y negativos. Los dirigidos por Michael Carrick buscarán cerrar esta etapa con una actuación convincente ante un rival de alto nivel.

Por su parte, Milan llega con la necesidad de mejorar sus sensaciones después de no conseguir una victoria en sus encuentros de preparación. El equipo italiano buscará encontrar equilibrio y confianza antes del arranque de la Serie A.

¿Dónde ver el Milan vs Manchester United en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El amistoso entre Milan y Manchester United podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports y en el 730 de AM en W Deportes.

La transmisión permitirá a los aficionados disfrutar de un duelo entre dos históricos del fútbol europeo, en un partido que servirá como última prueba antes de que ambos equipos comiencen sus competencias oficiales.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

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