Hernán Crespo se perfila como nuevo técnico del Atlas tras la salida de Diego Cocca

El argentino se perfila como nuevo técnico del Atlas tras la salida de Diego Cocca; firmaría por dos años y recibiría un salario superior al pactado

El argentino se prepara para su primera experiencia en México | Reuters

Hernán Crespo aparece como el principal candidato para asumir la dirección técnica del Atlas, luego de la salida de Diego Cocca del banquillo rojinegro. La nueva administración del club, encabezada por Grupo Prodi, tendría avanzadas las negociaciones para concretar la llegada del entrenador argentino.

La directiva trabaja en la definición de su nuevo proyecto deportivo bajo la gestión de Andoni Zubizarreta. Después de analizar diferentes perfiles, entre ellos varios entrenadores españoles, el nombre de Crespo tomó ventaja en las últimas horas y su contratación podría anunciarse próximamente.

Durante el proceso también fue mencionado Andrés Guardado como una posible alternativa para ocupar el cargo. Sin embargo, la dirigencia habría optado por un técnico con experiencia en diferentes ligas de Sudamérica y con antecedentes recientes al frente de equipos de Brasil.

Los reportes sobre la negociación también surgieron desde Europa. El periodista Fabrizio Romano señaló que Hernán Crespo es el elegido por la nueva administración del Atlas, lo que reforzó las versiones sobre un acuerdo cercano entre ambas partes.

Hernán Crespo firmaría un contrato millonario con Atlas

En caso de que se resuelvan los últimos puntos de la negociación, Crespo firmaría un contrato por dos años, con la posibilidad de ampliarlo por una temporada adicional. La duración del vínculo refleja la intención del club de construir un proyecto deportivo con continuidad.

El salario también sería uno de los aspectos destacados del acuerdo. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el entrenador argentino recibiría un sueldo superior al que Diego Cocca había pactado con Grupo Prodi antes de su salida del equipo.

Las mismas versiones indican que Crespo podría percibir aproximadamente el doble de la cantidad que la nueva administración había acordado pagarle a Cocca. Hasta el momento, el Atlas no ha informado oficialmente las cifras ni las condiciones del posible contrato.

Hernán Crespo ya había sido relacionado con la Liga MX

El nombre de Hernán Crespo ya había aparecido anteriormente en el mercado de entrenadores de la Liga MX. El argentino fue sondeado por diferentes instituciones e incluso llegó a ser considerado como opción para dirigir a Chivas en procesos anteriores.

Como estratega, Crespo ha trabajado en clubes como Defensa y Justicia, São Paulo y otros equipos del futbol sudamericano y de Medio Oriente. Su trayectoria en los banquillos comenzó después de una carrera como delantero en instituciones como Parma, Lazio, Inter de Milán, Milan y Chelsea.

Crespo también ha tenido vínculos con representantes que conocen el mercado mexicano. En distintos momentos compartió gestión con Matías Almeyda a través de Santiago Hirsig, quien participó en negociaciones relacionadas con ambos entrenadores y colaboró en la llegada de Crespo al futbol brasileño.

La directiva del Atlas espera concluir las conversaciones en las próximas horas. En caso de alcanzar un acuerdo definitivo, Crespo se convertiría en el responsable de encabezar el nuevo proyecto rojinegro tras la salida de Diego Cocca.

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