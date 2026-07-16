Olimpia termina su pretemporada en Estados Unidos con una gran preocupación

Deja dudas antes de buscar el primer título de la temporada en Honduras.

Olimpia sufrió dos goleadas en contra en Estados Unidos | @clubolimpia

La pretemporada de Olimpia dejó más dudas que certezas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel cerró su gira por Estados Unidos con dos derrotas contundentes que encendieron las alarmas a pocos días del inicio oficial de la temporada 2026-2027, en la que buscará volver a pelear por todos los títulos.

El balance final no fue el esperado para el conjunto albo. Primero cayó 3-0 frente al Houston Dynamo y luego sufrió una dura goleada 5-0 contra FC Cincinnati, resultados que dejaron al campeón hondureño con un saldo preocupante: ocho goles recibidos, ninguno convertido y dos derrotas en igual cantidad de amistosos.

Más allá de tratarse de compromisos de preparación frente a rivales de la MLS, el rendimiento defensivo se convirtió en el principal foco de preocupación para el cuerpo técnico. Olimpia mostró dificultades para contener los ataques de sus adversarios y tampoco logró generar la contundencia ofensiva que suele caracterizar al equipo.

Fin del juego en Cincinnati.

Culmina la preparación olimpista en suelo estadounidense. pic.twitter.com/9JQomM08vp — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) July 15, 2026

Durante la gira, Eduardo Espinel aprovechó para dar minutos a varios de los refuerzos y probar distintas variantes tácticas pensando en el inicio de la competencia oficial. Sin embargo, los resultados dejaron en evidencia que todavía existen aspectos importantes por corregir, especialmente en el funcionamiento colectivo y la solidez defensiva.

El segundo amistoso también estuvo marcado por un clima de tensión. En el encuentro frente a Cincinnati se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos tras una expulsión en Olimpia, una situación que terminó desvirtuando el desarrollo del compromiso cuando el marcador ya favorecía ampliamente al conjunto estadounidense. Ahora, el entrenador uruguayo tendrá poco margen para ajustar detalles. El próximo desafío ya será por los puntos y con un título en juego, por lo que la exigencia crecerá considerablemente respecto a los amistosos de preparación.

La temporada oficial para Olimpia comenzará el jueves 23 de julio, cuando dispute la Supercopa de Honduras frente a su clásico rival, Motagua, en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Ese encuentro marcará el estreno competitivo del equipo y representará la primera oportunidad para dejar atrás las malas sensaciones que dejó la gira por Norteamérica. Con la Copa Centroamericana y el Torneo Apertura 2026 también en el horizonte, en Olimpia saben que no hay tiempo para lamentarse. El reto será transformar rápidamente las conclusiones obtenidas durante la pretemporada en mejoras dentro de la cancha, porque el margen de error prácticamente se terminó y el primer título del año ya está a la vuelta de la esquina.

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