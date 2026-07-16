Fernando Gaviria sufre angustiante caída en el sprint final de etapa en el Tour de Francia

En los últimos 300 metros, el cafetero se desploma al piso junto a otro grupo de corredores. Todo indica que no podrá seguir en competencia.

Fernando Gaviria y su aparatosa caída | Captura de pantalla -@RenaudB31

Terrible noticia para Fernando Gaviria, la luz colombiana en el embalaje del Tour de Francia. Este jueves se disputó la etapa 12 que unía caminos entre Dole y Belfort, la cual fue coronada por Tim Merlier después de un aparatoso final. Un costo muy alto tuvieron que pagar varios velocistas que aspiraban a picar en punta.

La mala noticia fue la feroz caída que involucró de entrada a Gaviria. El corredor del Caja Rural – RGA Seguros no tuvo buena suerte en la última fracción, dándolo todo a pesar de un pinchazo. Contra todo pronóstico, había cerrado en la novena posición, firme hasta el último suspiro en aras de plantar cara por la victoria.

En el embalaje no ha tenido mucha fortuna. Todo indica que el colombiano no continuaría más después de un golpe muy fuerte en su clavícula. En los últimos 300 metros, protagonizó junto a otro corredor del Bahrain-Victorious una infortunada colisión, que también cobró las aspiraciones de casi 20 corredores.

¡MULTIPLE CAÍDA Y FINAL DE ETAPA! 👀❌



Tim Merlier volvió al triunfo en la jornada 12 del Tour de France. Mientras que Fernando Gaviria sufrió una dura caída.



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“Creíamos que era la penúltima oportunidad de Fernando. Es una pena. Esperemos que no sea nada, pero parece que tiene fractura de clavícula. Esto tiene muy mala pinta. No quería hablar; lo primero que quiere es ir al médico y examinar si hay rotura. Esto tiene muy mala pinta. Teníamos muchas esperanzas con él. Para nosotros era muy bonito e importante ver a Gaviria”, expresó el mánager del Caja Rural – RGA Seguros en diálogo con ESPN.

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