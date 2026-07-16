Querétaro vs América en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 1

Las Águilas inician una etapa distinta después del cierre del ciclo de André Jardine, tras conquistar seis títulos durante su gestión, ahora comienzan de la mano de Guillermo Almada

Querétaro vs América, ¿cuándo debuta Guillermo Almada? | Claro Sports

Por fin regresa la Liga MX después de una pausa prolongada, marcada por el Mundial 2026, y el América hará su debut en el torneo Apertura 2026 con una visita a los Gallos Blancos de Querétaro. El partido de la jornada 1 se disputará el sábado 18 de julio, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora. La transmisión estará disponible en FOX One, además del minuto a minuto de Claro Sports. Alí Ávila y Mateo Coronel serán jugadores a seguir por los locales, mientras que Henry Martín y Raphael Veiga aparecen entre los principales elementos ofensivos de las Águilas.

Querétaro comenzará un nuevo semestre bajo la dirección del técnico chileno Esteban González, quien recibió el respaldo de la directiva para continuar al frente del proyecto. Los Gallos terminaron el Clausura 2026 en el undécimo lugar con 20 puntos, producto de cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas, por lo que quedaron fuera de la fase final. Para el Apertura incorporaron al lateral Paulo Víctor, adquirieron la carta de Santiago Homenchenko y sumaron al argentino Enzo Giménez.

América, por su parte, inicia una etapa distinta después del cierre del ciclo de André Jardine, quien dejó el banquillo por mutuo acuerdo tras conquistar seis títulos durante su gestión. Su lugar fue ocupado por Guillermo Almada, campeón de la Liga MX con Pachuca en el Apertura 2022. Las Águilas terminaron octavas en el Clausura 2026 con 25 unidades y fueron eliminadas por Pumas en los cuartos de final, después de igualar 6-6 en el marcador global y quedar fuera por su posición en la tabla.

El conjunto azulcrema tampoco contará con Alejandro Zendejas, quien fue sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha después de su participación con Estados Unidos en la Copa del Mundo. El atacante no estará disponible para enfrentar a Querétaro y su recuperación podría tomar entre dos y cuatro semanas, según su evolución.

Fecha, horario y dónde ver el Querétaro vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El encuentro entre Querétaro y América se jugará este sábado 18 de julio de 2026, como parte de la primera jornada del Apertura 2026. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas del centro de México en el Estadio Corregidora, ubicado en Santiago de Querétaro.

El partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. La señal estará disponible mediante FOX One y las plataformas digitales de la cadena, mientras que Claro Sports ofrecerá las acciones, el resultado y los goles mediante su cobertura minuto a minuto.

Alineaciones probables del Querétaro vs América para la jornada 1 de la Liga MX 2026

Las alineaciones son preliminares y pueden cambiar antes del encuentro. América dispone de jugadores como Brian Rodríguez, Víctor Dávila, Raúl Zúñiga y Patricio Salas, aunque algunos de los mundialistas podrían recibir descanso después de su participación con sus selecciones.

Alineación probable de Querétaro | José Hernández; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Juan Cazares, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jean Unjanque; Mateo Coronel y Alí Ávila. Esteban González utilizaría un esquema 4-4-2, con Coronel y Ávila como referencias en el ataque.

Alineación probable del América | Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez; Isaías Violante, Raphael Veiga, Alexis Gutiérrez; Henry Martín. Guillermo Almada podría comenzar con una formación 4-2-3-1 debido a las ausencias de Zendejas y de algunos seleccionados que participaron en el Mundial.

Antecedentes y últimos resultados del Querétaro vs América en la Liga MX

América ha ganado los cinco enfrentamientos más recientes contra Querétaro en la Liga MX. El antecedente más cercano se registró el 7 de marzo de 2026, cuando las Águilas se impusieron 2-1 en el Estadio Corregidora con anotaciones de Brian Rodríguez y Patricio Salas; Alí Ávila descontó por los Gallos. Los últimos cinco resultados entre ambos clubes son:

Clausura 2026: Querétaro 1-2 América

Querétaro 1-2 América Apertura 2025: América 1-0 Querétaro

América 1-0 Querétaro Clausura 2025: Querétaro 0-1 América

Querétaro 0-1 América Apertura 2024: América 3-1 Querétaro

América 3-1 Querétaro Clausura 2024: América 2-0 Querétaro

Durante esa racha, el conjunto capitalino marcó nueve goles y recibió solamente dos. Querétaro no derrota al América desde antes del Apertura 2023 y buscará terminar con el dominio azulcrema aprovechando su condición de local.

De vuelta en casa. Hoy toca entrenar en el Estadio Banorte. 🏟️🦅 pic.twitter.com/SNTLcvp8Pf — Club América (@ClubAmerica) July 16, 2026

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 1?

De acuerdo con los momios proporcionados por caliente.mx, América aparece como favorito para llevarse los tres puntos, aunque las cuotas muestran un partido con posibilidades para los dos equipos:

Querétaro: +270

+270 Empate: +255

+255 América: -103

La cuota negativa del América indica que el conjunto dirigido por Guillermo Almada parte con ventaja en las apuestas. Una jugada de 103 pesos al triunfo azulcrema generaría una ganancia de 100 pesos, además de la devolución de la cantidad apostada. En el caso de Querétaro, una apuesta de 100 pesos entregaría una utilidad de 270 pesos si los Gallos consiguen la victoria.

El historial reciente, con cinco triunfos consecutivos del América sobre Querétaro, también coloca a las Águilas por delante en el pronóstico. Sin embargo, los capitalinos comenzarán un nuevo proceso, tendrán la baja de Zendejas y podrían reservar a algunos mundialistas, mientras que los Gallos llegan con continuidad en el cuerpo técnico y movimientos en su plantilla. El pronóstico es un triunfo del América por marcador de 2-1.

Los momios pueden modificarse antes o durante el partido.

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