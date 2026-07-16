Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 16 de julio

Publicado por Alan Osornio

Tim Merlier ganó la etapa 12 en Chalon-sur-Saône, mientras el mexicano terminó dentro del pelotón y conservó su posición entre los diez primeros

Tour de Francia 2026: posiciones al momento
Posiciones del Tour de Francia 2026 al momento | Reuters

Tim Merlier conquistó la etapa 12 del Tour de Francia 2026 tras imponerse en el sprint final del recorrido entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. La jornada no produjo cambios entre los primeros lugares de la clasificación general, encabezada por Tadej Pogacar.

Isaac del Toro permaneció protegido por el UAE Team Emirates-XRG durante los 179.1 kilómetros y cruzó la meta dentro del grupo principal. El mexicano continúa en la séptima posición de la clasificación general, a cinco minutos y ocho segundos de Pogacar.

Etapa 12 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saone?

Merlier completó la etapa en tres horas, 38 minutos y 53 segundos. El corredor del Soudal Quick-Step superó en el embalaje a Olav Kooij, quien terminó segundo, y a Jasper Philipsen, que ocupó el tercer puesto.

La fuga fue controlada por el pelotón antes de los kilómetros finales, pese a los movimientos de corredores como Baptiste Veistroffer, Filippo Ganna, Fred Wright y Mathias Vacek. Los equipos de los velocistas reorganizaron la carrera y Soudal Quick-Step colocó a Merlier en posición para disputar la llegada.

PosiciónCiclistaTiempo / diferencia
1Tim Merlier3:38:53
2Olav Kooij+00:00
3Jasper Philipsen+00:00
4Biniam Girmay+00:00
5Milan Fretin+00:00
6Anthony Turgis+00:00
7Max Kanter+00:00
8Clément Russo+00:00
9Mads Pedersen+00:00
10Huub Artz+00:00
58Isaac del Toro+00:00
66Richard Carapaz+00:00
124Egan Bernal+00:00

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 12

Pogacar se mantiene en la primera posición con un tiempo acumulado de 43 horas, cuatro minutos y un segundo. Jonas Vingegaard aparece segundo, a 3:36, mientras que Remco Evenepoel completa el podio provisional, a 4:06 del esloveno.

El top 10 no registró modificaciones después de la etapa llana. Juan Ayuso permanece cuarto, seguido por Paul Seixas y Florian Lipowitz, mientras que Del Toro mantiene una diferencia de 24 segundos respecto al sexto lugar y una ventaja de 37 sobre Mattias Skjelmose.

PosiciónCiclistaTiempo / diferencia
1Tadej Pogacar43:04:01
2Jonas Vingegaard+3:36
3Remco Evenepoel+4:06
4Juan Ayuso+4:22
5Paul Seixas+4:35
6Florian Lipowitz+4:44
7Isaac del Toro+5:08
8Mattias Skjelmose+5:45
9Lenny Martínez+6:34
10Tom Pidcock+11:49
11Egan Bernal+12:15
18Richard Carapaz+17:43

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 12?

Del Toro finalizó la etapa 12 en la posición 59. El corredor de Ensenada llegó en el grupo junto con Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Lipowitz y el resto de los principales aspirantes a la clasificación general.

Juan Ayuso conserva el maillot blanco como líder de los jóvenes. El español ocupa el cuarto lugar de la clasificación general, a 4:22 de Pogacar, mientras que Del Toro aparece tercero dentro de la categoría y séptimo en el acumulado de la carrera.

PosiciónCiclistaTiempo / diferencia
1Juan Ayuso43:08:23
2Paul Seixas+0:13
3Isaac del Toro+0:46
4Lenny Martínez+2:12
5Davide Piganzoli+9:16
6Ramses Debruyne+11:51
7Pablo Castrillo+16:10
8Lennert Van Eetvelt+34:24
9Mathias Vacek+48:57
10Alex Baudin+1:01:24

¿A qué hora inicia la próxima etapa 13 del Tour de Francia 2026?

La etapa 13 se disputará el viernes 17 de julio entre Dole y Belfort, con una distancia de 205.8 kilómetros. La salida neutralizada está programada para las 05:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 13:00 horas en Francia.

La llegada está calculada alrededor de las 09:46 horas de México. El recorrido está catalogado como ondulado y acumula 2,400 metros de desnivel positivo, por lo que las fugas y los movimientos de los equipos de la clasificación general podrían tener mayor presencia.

Altimetría de la etapa 13 del Tour de Francia.
Altimetría etapa 13 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México y el resto de Latinoamérica, las etapas del Tour de Francia 2026 pueden seguirse por televisión mediante ESPN. La transmisión online está disponible a través de Disney+, de acuerdo con el plan y la programación de la plataforma.

Como cada día en Claro Sports tendremos el seguimiento de la etapa 13 mediante nuestro minuto a minuto, con las posiciones, diferencias, movimientos del pelotón y la actuación de Isaac del Toro durante el recorrido entre Dole y Belfort. Además podrás disfrutar de los highlights de la competencia en nuestra multiplataforma, en punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México.

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