Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Veistroffer se lanza en fuga!

Siga las emociones de la fracción de este jueves, que unirá caminos entre Dole y Belfort.

Etapa 12 del Tour | REUTERS

Isaac del Toro, etapa 12 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Dole – Belfort?

A 132 kilómetros ¡Mads Pedersen (20 pts) se lleva el segundo lugar, además de Jasper Philipsen (16) para completar el podio en el sprint! ¡Veistroffer gana el sprint! 25 puntos para el corredor galo en llegada a la municipalidad de Decize. A 136 kilómetros Jéfferson Cepeda se descuelga del pelotón por una avería mecánica. Mientras tanto, el Alpecin – Premier Tech y Lidl -Trek están mejor posicionados en el pelotón a 1:57 de Veistroffer. Las palabras de Egan Bernal “Ya vamos por mitad más o menos, pero creo que como todo Tour de Francia ha sido bastante duro, rápido. La fatiga se va acumulando a diferencia de las otras grandes, sobre todo con el calor. Nos dan medias de 40 grados y eso acumula también bastante cansancio. (…) Como hoy o ayer, los días no son tan duros en el papel y vamos un poco más tranquilos. El cuerpo igual lo sabe. Mentalmente vamos al 99.9% e igual se sufre, es una etapa de Tour. No solo lo sufro yo, sino todo el equipo y el pelotón. Mentalmente hay que estar preparados”, declaró en diálogo con ESPN antes del inicio de la fracción. A 146 kilómetros ¡Dos minutos de diferencia entre el único fugado y el pelotón! A 150 kilómetros Veistroffer sí pudo escaparse. Ya le lleva 46 segundos al pelotón a 16 kilómetros del sprint. A 153 kilómetros Ahora lo va intentando en soledad Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). Como es habitual en este tipo de etapas, veremos intentos de fuga sin mucho éxito en el camino al sprint intermedio. A 158 kilómetros Se presentó una escapada con Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) y Marco Haller, también del mismo equipo, pero los dos fueron neutralizados. Ritmo muy alto en el inicio. ¡Arranca la etapa! Ya nos vamos a sumergir en la fracción que promete emociones en el embalaje. ¡Veremos si hay una fuga temprana!

Todo listo para la etapa de este jueves

Tendremos otra etapa con altas velocidades, teniendo cierta similitud a lo vivido el miércoles. Como primer reto, los fugados atravesarán el sprint intermedio en Decize, así como tres puertos de montaña, ambos de cuarta categoría. Todo indica que un pelotón numeroso tendrá la victoria de etapa.

La etapa 12 de este jueves | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Por lo pronto, Pogacar va en soledad por encima de Jonas Vingegaard. Lo más seguro es que la zona alta de la clasificación general no tenga cambios. En el caso del mexicano, sigue séptimo a 5:08 de su compañero de equipo.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 39:25:08 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 3:36 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 4:06 4. Juan Ayuso Lidl-Trek 4:22 5. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 4:35 6. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 4:44 7. Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates – XRG 5:08 8. Mattias Skjelmose Lidl-Trek 5:45 9. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 6:34 10. Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 11:49

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

El Tour de Francia lo puede seguir a través de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la opción es por medio de Disney+. Por otra parte, solo para territorio colombiano, Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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