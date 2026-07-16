Rating Colombia del 15 de julio de 2026, según CNC: Caracol arrasa con la semifinal de Inglaterra y Argentina

La emocionante semifinal entre Inglaterra y Argentina impulsó a Caracol Televisión al primer lugar del rating en Colombia. Revise cómo quedó el ranking de audiencia.

Enzo Fernández celebra con Argentina | Reuters.

Una vez más, Caracol Televisión se consolidó como el canal más visto de Colombia al dominar el rating nacional gracias a la transmisión de la segunda semifinal del Mundial 2026. El emocionante duelo entre Inglaterra y Argentina, que definió al segundo finalista del torneo, despertó un enorme interés entre los aficionados y llevó a la señal del canal a imponerse ampliamente sobre la competencia. El fútbol volvió a demostrar su poder de convocatoria en la televisión colombiana, impulsando a Caracol a liderar las mediciones de audiencia en la jornada.

Rating en Colombia del 15 de julio de 2026, según CNC

Gol Caracol, Inglaterra vs Argentina – Caracol TV | 14,02% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,43% La Vuelta al Mundial en 80 Risas – Caracol TV | 7,89% Tormenta de Pasiones – Caracol TV | 6,91% Gol Caracol, Previa Inglaterra vs Argentina – Caracol TV | 6,78% Pa Quererte Parte 2 – RCN | 6,20% Vecinos Parte 1 – Caracol TV | 6,09% Pa Quererte Parte 1 – RCN | 5,88% Vecinos Parte 2 – Caracol TV | 5,44% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,36%

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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