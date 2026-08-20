Peloteando, en vivo | Jueves 20 de agosto

La mesa de Claro Sports analiza los movimientos de la Liga MX, la actividad de los mexicanos en el extranjero y las novedades que deja la Fórmula 1

Peloteando repasa una jornada marcada por movimientos dentro y fuera de la Liga MX. Armando “Hormiga” González viaja rumbo a Grecia para incorporarse al Olympiacos, con lo que inicia su primera experiencia en el fútbol europeo. Mientras tanto, Miguel Borja llega al América para convertirse en nuevo refuerzo azulcrema y Víctor Manuel Vucetich regresa a Tigres como vicepresidente deportivo y director técnico interino, tras la salida de Gerardo Torrado de la estructura del club.

La actividad de los mexicanos en el extranjero también forma parte de la mesa. Hirving “Chucky” Lozano debuta como local con LA Galaxy, aparece como titular y celebra una victoria con su equipo en la MLS, dentro de una nueva etapa para el atacante mexicano en el fútbol de Estados Unidos.

Fuera de las canchas, la Fórmula 1 también genera noticias con la renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta 2030, movimiento que asegura la continuidad del neerlandés con la escudería. Estas noticias, junto con el análisis y la actualidad deportiva rumbo al Mundial 2026, forman parte de Peloteando, el morning show de Claro Sports que cada mañana presenta los temas que marcan la agenda deportiva.

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