Agenda deportiva del 20 al 23 de agosto: Arranca la Premier League, regresa la F1 y Del Toro va por la gloria en Alemania
El fútbol internacional y el mejor ciclismo del mundo son los grandes protagonistas del fin de semana
El deporte no se detiene y este fin de semana llega con una agenda llena de actividad para todos los gustos. Fútbol, ciclismo, golf, automovilismo, béisbol y lucha libre forman parte de una cartelera que tendrá encuentros internacionales, duelos de Liga MX y eventos que podrán disfrutarse a través de la multiplataforma de Claro Sports.
Entre los eventos más destacados aparecen la Vuelta a Alemania 2026, el LIV Golf Indianapolis, la actividad de la Liga Portugal, los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y grandes partidos del fútbol europeo como el debut de varios clubes en sus respectivas ligas.
Eventos deportivos imperdibles del fin de semana: horario y dónde ver
La jornada tendrá como protagonistas a figuras y equipos de distintas disciplinas. En ciclismo, los aficionados podrán seguir la Vuelta a Alemania 2026 con la participación de Isaac del Toro, mientras que el golf tendrá la definición del LIV Golf Indianapolis 2026.
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En fútbol, la agenda incluye compromisos de la Liga MX, Liga Portugal, LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Eredivisie, además de encuentros internacionales con grandes clubes europeos.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 20 al 23 de agosto
Jueves 20 de agosto
- 06:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 1 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 11:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 1 | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 19:30 | Béisbol | LMB Serie de Zona | Juego 2 Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco | Claro Sports
Viernes 21 de agosto
- 07:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 2 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 10:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 2 | Claro Sports
Sábado 22 de agosto
- 08:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 3 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 09:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 3 | Claro Sports
- 13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Sporting Lisboa vs FC Alverca | Claro Sports
- 15:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights Etapa 1 | Claro Sports
- 17:00 | Béisbol | LMB Serie de Zona | Juego 3 Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca | Claro Sports
Domingo 23 de agosto
- 06:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 4 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 06:00 | Automovilismo | Nascar Brasil Series | Londrina Carrera 1 | Claro Sports
- 10:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights Etapa 2 | Claro Sports
- 11:00 | Automovilismo | Nascar Brasil Series | Londrina Carrera 2 | Claro Sports
- 11:20 | Automovilismo | Truck Series México | Claro Sports
- 12:05 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 4 | Claro Sports
- 13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Porto vs Arouca | Claro Sports
- 13:20 | Automovilismo | Nascar México Series Puebla | Claro Sports
- 16:00 | Lucha libre | TNA Wrestling: Lockdown | Claro Sports
- 17:00 | Béisbol | LMB Serie de Zona | Juego 4 Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca | Claro Sports
- 19:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco vs San Pedro | Claro Sports
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Además de la programación de Claro Sports, el fin de semana tendrá grandes duelos de fútbol internacional. La Liga MX vivirá una nueva jornada con partidos como León vs Monterrey, Tigres vs Atlante, FC Juárez vs América, Guadalajara vs Tijuana y Cruz Azul vs Atlas.
En Europa también habrá actividad destacada con encuentros de Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie y Liga Portugal, donde equipos como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, PSG, Milan y Porto buscarán sumar puntos importantes en sus respectivos campeonatos.
Viernes 21 de agosto: Ciclismo, LIV Golf y arranque de jornadas internacionales
- 07:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 2 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 10:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 2 | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Monterrey | Jornada 5 | FOX
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs América | Jornada 5 | FOX
Sábado 22 de agosto: Sporting, Liga MX y grandes duelos europeos
- 08:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 3 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 09:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 3 | Claro Sports
- 13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Sporting Lisboa vs FC Alverca | Jornada 3 | Claro Sports
- 15:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights Etapa 1 | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Guadalajara vs Tijuana | Jornada 5 | Prime Video
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Santos | Jornada 5 | Azteca 7
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlas | Jornada 5 | TUDN y VIX
- 10:30 | Fútbol | Serie A | Inter vs Monza | Jornada 1 | ESPN y Disney+
Domingo 23 de agosto: Grandes ligas europeas y cierre del fin de semana
- 06:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 4 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports
- 07:00 | Automovilismo | Fórmula 1 GP de Países Bajos | Carrera
- 12:05 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 4 | Claro Sports
- 13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Porto vs Arouca | Jornada 3 | Claro Sports
- 09:00 | Fútbol | LaLiga | Atlético de Madrid vs Villarreal | Jornada 2 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Manchester City vs Bournemouth | Jornada 1 | FOX
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Torino vs AC Milan | Jornada 1 | ESPN y Disney+