Agenda deportiva del 20 al 23 de agosto: Arranca la Premier League, regresa la F1 y Del Toro va por la gloria en Alemania

El fútbol internacional y el mejor ciclismo del mundo son los grandes protagonistas del fin de semana

Agenda deportiva del fin de semana: fútbol, ciclismo y grandes eventos.Claro Sports

El deporte no se detiene y este fin de semana llega con una agenda llena de actividad para todos los gustos. Fútbol, ciclismo, golf, automovilismo, béisbol y lucha libre forman parte de una cartelera que tendrá encuentros internacionales, duelos de Liga MX y eventos que podrán disfrutarse a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Entre los eventos más destacados aparecen la Vuelta a Alemania 2026, el LIV Golf Indianapolis, la actividad de la Liga Portugal, los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y grandes partidos del fútbol europeo como el debut de varios clubes en sus respectivas ligas.

Eventos deportivos imperdibles del fin de semana: horario y dónde ver

La jornada tendrá como protagonistas a figuras y equipos de distintas disciplinas. En ciclismo, los aficionados podrán seguir la Vuelta a Alemania 2026 con la participación de Isaac del Toro, mientras que el golf tendrá la definición del LIV Golf Indianapolis 2026.

En fútbol, la agenda incluye compromisos de la Liga MX, Liga Portugal, LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Eredivisie, además de encuentros internacionales con grandes clubes europeos.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 20 al 23 de agosto

Jueves 20 de agosto

06:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 1 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

11:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 1 | Claro Sports

19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports

19:30 | Béisbol | LMB Serie de Zona | Juego 2 Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco | Claro Sports

Viernes 21 de agosto

07:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 2 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

10:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 2 | Claro Sports

Sábado 22 de agosto

08:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 3 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

09:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 3 | Claro Sports

13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Sporting Lisboa vs FC Alverca | Claro Sports

15:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights Etapa 1 | Claro Sports

17:00 | Béisbol | LMB Serie de Zona | Juego 3 Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca | Claro Sports

Domingo 23 de agosto

06:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 4 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

06:00 | Automovilismo | Nascar Brasil Series | Londrina Carrera 1 | Claro Sports

10:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights Etapa 2 | Claro Sports

11:00 | Automovilismo | Nascar Brasil Series | Londrina Carrera 2 | Claro Sports

11:20 | Automovilismo | Truck Series México | Claro Sports

12:05 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 4 | Claro Sports

13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Porto vs Arouca | Claro Sports

13:20 | Automovilismo | Nascar México Series Puebla | Claro Sports

16:00 | Lucha libre | TNA Wrestling: Lockdown | Claro Sports

17:00 | Béisbol | LMB Serie de Zona | Juego 4 Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca | Claro Sports

19:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco vs San Pedro | Claro Sports

Además de la programación de Claro Sports, el fin de semana tendrá grandes duelos de fútbol internacional. La Liga MX vivirá una nueva jornada con partidos como León vs Monterrey, Tigres vs Atlante, FC Juárez vs América, Guadalajara vs Tijuana y Cruz Azul vs Atlas.

En Europa también habrá actividad destacada con encuentros de Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie y Liga Portugal, donde equipos como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, PSG, Milan y Porto buscarán sumar puntos importantes en sus respectivos campeonatos.

Viernes 21 de agosto: Ciclismo, LIV Golf y arranque de jornadas internacionales

07:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 2 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

10:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 2 | Claro Sports

19:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Monterrey | Jornada 5 | FOX

21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs América | Jornada 5 | FOX

Sábado 22 de agosto: Sporting, Liga MX y grandes duelos europeos

08:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 3 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

09:15 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 3 | Claro Sports

13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Sporting Lisboa vs FC Alverca | Jornada 3 | Claro Sports

15:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights Etapa 1 | Claro Sports

17:00 | Fútbol | Liga MX | Guadalajara vs Tijuana | Jornada 5 | Prime Video

19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Santos | Jornada 5 | Azteca 7

21:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlas | Jornada 5 | TUDN y VIX

10:30 | Fútbol | Serie A | Inter vs Monza | Jornada 1 | ESPN y Disney+

Domingo 23 de agosto: Grandes ligas europeas y cierre del fin de semana

06:00 | Ciclismo | Vuelta a Alemania 2026 | Etapa 4 | Isaac del Toro en vivo | Claro Sports

07:00 | Automovilismo | Fórmula 1 GP de Países Bajos | Carrera

12:05 | Golf | LIV Golf Indianapolis 2026 | Ronda 4 | Claro Sports

13:20 | Fútbol | Liga Portugal | Porto vs Arouca | Jornada 3 | Claro Sports

09:00 | Fútbol | LaLiga | Atlético de Madrid vs Villarreal | Jornada 2 | Sky Sports

07:00 | Fútbol | Premier League | Manchester City vs Bournemouth | Jornada 1 | FOX

12:45 | Fútbol | Serie A | Torino vs AC Milan | Jornada 1 | ESPN y Disney+

Te puede interesar: