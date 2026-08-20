Joao Cancelo regresa al Barcelona y firma hasta 2029 en su tercera etapa

El lateral portugués llegó libre tras dejar Al Hilal, firmó hasta 2029 y fue presentado para iniciar su tercera etapa como jugador azulgrana

Llegó tras rescinidir su contrato con Al Hilal | @FCBarcelona_es

Joao Cancelo volvió a vestir los colores del Barcelona. El conjunto azulgrana presentó al lateral portugués como nuevo jugador hasta el 30 de junio de 2029, después de que consiguiera desvincularse de Al Hilal. A diferencia de sus dos experiencias anteriores, ambas mediante cesiones, el defensa de 32 años ahora pertenece definitivamente al club catalán.

El fichaje fue anunciado este jueves 20 de agosto. Cancelo acudió a las oficinas del Spotify Camp Nou acompañado por su familia y posteriormente firmó el contrato en el despacho del presidente Joan Laporta. El portugués estuvo acompañado por su representante, Jorge Mendes, además de integrantes de la dirección deportiva del Barcelona, como Deco, Rafa Yuste y Bojan Krkic.

Lo tiene todo. Pura clase. pic.twitter.com/7MUKH0JEyV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2026

Joao Cancelo vuelve libre y cumple su deseo de jugar en el Barcelona

La operación no representó el pago de un traspaso para el Barcelona. Cancelo llegó con la carta de libertad después de terminar anticipadamente su contrato con Al Hilal, equipo con el que todavía tenía vínculo hasta 2027. Durante las conversaciones se manejaron cantidades de entre ocho y diez millones de euros, pero el acuerdo final permitió que el futbolista se incorporara como agente libre.

El lateral incluso aceptó reducir sus ingresos para facilitar la salida del conjunto saudí. El salario que recibirá en el Barcelona será inferior al que tenía pactado en Arabia Saudita, aunque el club no reveló la cifra de su nuevo contrato. El jugador había dejado clara su postura desde que aterrizó en Cataluña: regresar al equipo azulgrana era su prioridad y estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico para conseguirlo.

Cancelo no pudo participar un día antes en la presentación de la plantilla durante el Trofeo Joan Gamper debido a que todavía quedaban trámites administrativos por completar. El defensa ya tenía preparada la camiseta con el dorsal 2, pero recibió la indicación de no salir al césped hasta que la operación fuera oficial. Una vez solucionada la documentación, el Barcelona confirmó su incorporación definitiva y realizó el acto de presentación.

Durante su comparecencia, el internacional portugués explicó que las semanas previas fueron complicadas por la incertidumbre alrededor de su futuro. Sin embargo, nunca modificó su intención de volver. “Era mi único objetivo y lo logré”, expresó Cancelo, quien también resumió su satisfacción con otra frase: “Estoy donde quiero estar”, durante la atención a medios posterior a la firma de su contrato.

Su primera etapa en el Barcelona ocurrió durante la temporada 2023-24, cuando llegó cedido por el Manchester City y trabajó bajo las órdenes de Xavi Hernández. En aquella campaña disputó 42 partidos, marcó cuatro goles y entregó cinco asistencias.

Después de ese curso, el portugués salió del Manchester City y firmó con Al Hilal. Su regreso a Cataluña se concretó en enero de 2026 mediante una nueva cesión. En su segunda etapa jugó 23 encuentros, consiguió dos goles y sumó cuatro asistencias, además de ganarse un lugar importante dentro del esquema de Hansi Flick, principalmente como lateral izquierdo.

La función que tendrá Joao Cancelo en el equipo de Hansi Flick

La confianza del entrenador alemán fue uno de los factores que impulsaron la operación. Cancelo se convirtió en una opción recurrente durante la segunda mitad de la campaña anterior gracias a su capacidad para ocupar las dos bandas. Aunque su posición natural es la lateral derecha, el portugués ha acumulado protagonismo en el costado izquierdo, donde deberá competir nuevamente con Alejandro Balde.

Su perfil ofrece distintas variantes al cuerpo técnico. Cancelo puede proyectarse por fuera, incorporarse al ataque o moverse hacia zonas interiores para participar en la construcción del juego. Su velocidad, técnica y capacidad para generar superioridad en el mediocampo permiten que Flick modifique la estructura del equipo durante los partidos sin realizar una sustitución.

El portugués también destacó la competencia interna que encontrará en la defensa. Consideró que la disputa por los puestos puede beneficiar al equipo mientras se mantenga dentro de un grupo comprometido con los mismos objetivos. Su conocimiento del vestidor, de LaLiga y del sistema de Flick reduce el periodo de adaptación, una ventaja respecto a otros posibles refuerzos para esa posición.

Cancelo afrontará esta tercera etapa con la intención de consolidarse definitivamente en el club. En su primera campaña no pudo conquistar títulos, mientras que en su segundo periodo tuvo una participación más consistente. “Voy a darlo todo por este club”, aseguró el lateral, quien señaló a la Champions League como uno de los objetivos centrales de la temporada.

Antes de llegar definitivamente al Barcelona, el defensor desarrolló una trayectoria que comenzó en el Benfica y continuó en Valencia, Inter de Milán, Juventus, Manchester City, Bayern Munich y Al Hilal. También es internacional con Portugal desde 2016. Su recorrido por diferentes ligas y su capacidad para desempeñarse en ambos laterales respaldan la apuesta del Barcelona por un futbolista conocido por el cuerpo técnico.

La presentación puso fin a una negociación marcada por la voluntad del jugador y por la necesidad del Barcelona de encontrar una fórmula viable. Joao Cancelo ya no llega como una solución temporal: firmó por tres temporadas y comenzará su tercera etapa como integrante definitivo de la plantilla azulgrana, con el desafío de mantener el sitio que ganó durante el curso anterior.

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