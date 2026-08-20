La combinación de resultados que necesita Mixco para continuar haciendo historia

El equipo ‘chicharronero’ sueña con la hazaña.

Mixco inició su camino en la Copa Centroamericana | Facebook Mixco

Por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, el Deportivo Mixco consiguió una victoria histórica al imponerse por 4-1 como local ante UMECIT de Panamá, sumando así su primer triunfo internacional desde que comenzó su participación en competencias de Concacaf. El resultado no solo representa un momento especial para la institución, sino que además le permite mantener viva una ilusión que, aunque parece complicada, todavía no puede darse por descartada.

El conjunto ‘chicharronero’ venía de afrontar un comienzo sumamente exigente en el Grupo C, ya que había caído en sus dos primeras presentaciones frente a Olimpia de Honduras y Saprissa de Costa Rica, justamente dos de los equipos llamados a pelear por la clasificación. Aquellas derrotas habían dejado a Mixco prácticamente sin margen de error, por lo que necesitaba una reacción inmediata para continuar con posibilidades.

Y la respuesta llegó de la mejor manera. Ante UMECIT, el equipo guatemalteco logró imponerse con autoridad y convirtió cuatro goles que le permitieron no solo sumar sus primeros tres puntos, sino también recuperar confianza de cara a lo que viene. El 4-1 significó además una inyección anímica importante para un plantel que ahora sabe que todavía tiene una última oportunidad para intentar meterse entre los mejores.

Sin embargo, para que Mixco pueda conseguir lo que a esta altura parece casi imposible, deberá darse una combinación de resultados muy particular. En primer lugar, necesita que Alianza pierda frente a Olimpia en el próximo compromiso y, posteriormente, deberá vencer al propio conjunto salvadoreño en la última jornada. A eso se suma la necesidad de que Olimpia vuelva a imponerse ante Alianza, por lo que los resultados ajenos tendrán un peso determinante en las aspiraciones del elenco guatemalteco.

Más allá de lo complejo del escenario, en Mixco nadie quiere renunciar a la posibilidad de hacer historia. El equipo ya consiguió algo que quedará marcado en los registros de la institución al obtener su primera victoria internacional y ahora buscará cerrar su participación de la mejor manera posible. Si logra volver a ganar, podrá despedirse de la competencia con dos triunfos y, dependiendo de las combinaciones, mantener hasta el final la esperanza de avanzar.

Además, el hecho de volver a jugar como local representa un argumento importante para los dirigidos por su cuerpo técnico. El estadio de Mixco se ha convertido en un escenario donde el conjunto ‘chicharronero’ suele hacerse fuerte y donde los visitantes encuentran mayores dificultades para conseguir resultados positivos. Esa condición será fundamental cuando llegue el momento de recibir a Alianza, en un partido que podría convertirse en una verdadera final para el conjunto guatemalteco.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2026: resultados y grupos actualizados

Después de las derrotas ante Olimpia y Saprissa, parecía que el sueño internacional de Mixco estaba prácticamente terminado. Sin embargo, el contundente triunfo frente a UMECIT volvió a abrir una pequeña ventana. Ahora deberá ganar y esperar, consciente de que necesita una serie de resultados ajenos para avanzar, pero también con la tranquilidad de haber conseguido ya una victoria que quedará para siempre en la historia del club. En el fútbol, mientras las matemáticas mantengan viva la ilusión, los ‘chicharroneros’ tienen motivos para seguir creyendo.

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