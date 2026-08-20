Isaac del Toro en vivo, Vuelta a Alemania 2026: transmisión de la carrera del mexicano en la Etapa 1
El primer gran examen llegará hoy jueves 20 de agosto con una jornada que llevará al pelotón de Bad Orb a Schwäbisch Hall con el mexicano vestido con el maillot azul de líder
75 km
La diferencia entre la fuga y el pelotón continúa reduciéndose y ya se encuentra en 3:23 minutos. La carrera atraviesa ahora Unterwittstadt, una pequeña localidad alemana que forma parte de la ciudad de Ravenstein, dentro del distrito de Neckar-Odenwald, en el estado de Baden-Wurtemberg. El grupo principal mantiene el control de la etapa mientras sigue recortando terreno sobre los tres escapados.
Isaac del Toro, portando la playera azul
Isaac del Toro aparece a cuadro portando la playera azul de líder de la Vuelta a Alemania 2026, distinción que consiguió después de imponerse en el prólogo. El ciclista mexicano superó a Paul Magnier en la jornada inaugural y comenzó esta primera etapa al frente de la clasificación general. Hoy, el objetivo del de Ensenada será controlar la carrera y mantener la diferencia que consiguió en el liderato frente a sus principales rivales.
93 km
Quedan 93 km por delante. La fuga mantiene todavía una ventaja de 3:38 minutos sobre el pelotón, aunque la diferencia continúa reduciéndose poco a poco. La carrera entra ahora en Eubigheim, una pequeña localidad alemana que forma parte del municipio de Ahorn, en el estado de Baden-Wurtemberg. El ritmo sigue siendo constante mientras el grupo principal continúa administrando la distancia con los escapados.
99 km | El UAE Team Emirates – XRG tira del pelotón
El UAE Team Emirates – XRG empieza a asumir el trabajo al frente del pelotón y la diferencia con la fuga comienza a reducirse. El ritmo impuesto por la escuadra de Isaac del Toro ya recortó algunos segundos y la ventaja de Ellande Larronde, Miguel Heidemann y Ole Theiler queda ahora en 3:53 minutos. Por el momento, el trío mantiene el liderato de la etapa, pero el grupo principal empieza a controlar con mayor atención la escapada.
110 km | Tres corredores en la fuga del día
La etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026 ya está en marcha y la primera fuga del día tiene a tres protagonistas: Ellande Larronde, Miguel Heidemann y Ole Theiler. El trío logró abrir una diferencia importante durante los primeros kilómetros y, por ahora, comanda la carrera con una ventaja cercana a los cuatro minutos y 10 segundos sobre el pelotón. El grupo principal mantiene el control de la diferencia mientras los escapados intentan consolidar su presencia al frente de la jornada.
Clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026, al momento
Después de imponerse en el prólogo, Isaac del Toro comienza la Etapa 1 en el primer lugar de la clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026. El ciclista mexicano consiguió el mejor registro en la jornada inaugural y se ganó el derecho de portar el maillot de líder.
El mexicano del UAE Team Emirates-XRG detuvo el cronómetro en 3 minutos y 8 segundos, registro con el que superó por dos segundos al francés Paul Magnier y se convirtió en el primer líder de la clasificación general. Del Toro fue uno de los últimos corredores en tomar la salida y respondió con un recorrido sólido, manteniendo el ritmo en las curvas y en el ascenso para cerrar con una velocidad media cercana a los 49.8 km/h. Laurenz Rex y Marco Haller quedaron a cinco segundos, mientras António Morgado y Giulio Ciccone terminaron a siete. Con este resultado, el bajacaliforniano arrancó la ronda alemana vestido de líder y con una ventaja mínima que deberá defender en las siguientes etapas.
Así queda la clasificación de la Vuelta a Alemania 2026 tras el Prólogo:
1. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 3:08
2. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) — a 0:02
3. Laurenz Rex (BEL/Soudal-Quick Step) — a 0:05
4. Marco Haller (AUT/Tudor Pro Cycling) — a 0:05
5. Andrea Raccagni Noviero (ITA/Soudal-Quick Step) — a 0:06
6. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) — a 0:07
7. António Morgado (POR/UAE Emirates-XRG) — a 0:07
8. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) — a 0:07
9. Tibor del Grosso (NED/Alpecin-Premier Tech) — a 0:07
10. Tobias Müller (GER/Unibet Rose Rockets) — a 0:07
¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Alemania y dónde ver por TV y online hoy?
Los aficionados podrán seguir en vivo la Vuelta a Alemania 2026 y la participación de Isaac del Toro a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura estará disponible este jueves desde las 06:00 horas, tiempo del centro de México, para acompañar el desarrollo de la Etapa 1. Además, podrás consultar la cobertura de la carrera, resultados, clasificación general y las novedades relacionadas con la actuación del mexicano durante la competencia.
¿A qué hora corre Isaac del Toro la Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026?
La Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026 se disputa este jueves 20 de agosto, con un recorrido entre Bad Orb y Schwäbisch Hall. La transmisión para seguir a Isaac del Toro comienza a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports.
Será la primera jornada en línea después del prólogo y Del Toro partirá como líder de la clasificación general, por lo que el UAE Team Emirates-XRG tendrá la responsabilidad de controlar los ataques que puedan poner en peligro su posición.
La Vuelta a Alemania, en vivo etapa 1 de Bad Orb a Schwäbisch Hall
Isaac del Toro vuelve a colocarse en el centro de la atención del ciclismo internacional después de comenzar de manera perfecta la Vuelta a Alemania 2026. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG conquistó el prólogo y arrancará la Etapa 1 vestido como líder de la clasificación general, con la misión de defender la ventaja conseguida en la jornada inaugural. El resultado confirma el gran momento del bajacaliforniano, quien llega a territorio alemán después de haber terminado tercero en el Tour de Francia 2026 y conquistar la clasificación de los jóvenes.
El primer gran examen llegará este jueves 20 de agosto con una jornada que llevará al pelotón de Bad Orb a Schwäbisch Hall. La Etapa 1 tendrá más de 200 kilómetros y presenta un recorrido quebrado, por lo que Del Toro deberá mantenerse atento a los movimientos de sus principales rivales y, especialmente, a cualquier intento por arrebatarle segundos mediante ataques o bonificaciones. El mexicano comienza el día con la responsabilidad de controlar la carrera después de tomar el liderato desde el prólogo.
La expectativa estará centrada en comprobar cuánto tiempo puede conservar Del Toro la primera posición. El corredor de UAE ya demostró durante el Tour de Francia que puede responder ante jornadas de máxima exigencia y ahora tendrá una nueva oportunidad para confirmar su crecimiento.