Isaac del Toro en vivo, Vuelta a Alemania 2026: transmisión de la carrera del mexicano en la Etapa 1

Clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026, al momento

Después de imponerse en el prólogo, Isaac del Toro comienza la Etapa 1 en el primer lugar de la clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026. El ciclista mexicano consiguió el mejor registro en la jornada inaugural y se ganó el derecho de portar el maillot de líder.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG detuvo el cronómetro en 3 minutos y 8 segundos, registro con el que superó por dos segundos al francés Paul Magnier y se convirtió en el primer líder de la clasificación general. Del Toro fue uno de los últimos corredores en tomar la salida y respondió con un recorrido sólido, manteniendo el ritmo en las curvas y en el ascenso para cerrar con una velocidad media cercana a los 49.8 km/h. Laurenz Rex y Marco Haller quedaron a cinco segundos, mientras António Morgado y Giulio Ciccone terminaron a siete. Con este resultado, el bajacaliforniano arrancó la ronda alemana vestido de líder y con una ventaja mínima que deberá defender en las siguientes etapas.

Así queda la clasificación de la Vuelta a Alemania 2026 tras el Prólogo:

1. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 3:08

2. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) — a 0:02

3. Laurenz Rex (BEL/Soudal-Quick Step) — a 0:05

4. Marco Haller (AUT/Tudor Pro Cycling) — a 0:05

5. Andrea Raccagni Noviero (ITA/Soudal-Quick Step) — a 0:06

6. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) — a 0:07

7. António Morgado (POR/UAE Emirates-XRG) — a 0:07

8. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) — a 0:07

9. Tibor del Grosso (NED/Alpecin-Premier Tech) — a 0:07

10. Tobias Müller (GER/Unibet Rose Rockets) — a 0:07