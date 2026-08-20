Porto y Milan retoman negociaciones por Santi Gimenez tras rechazar la primera oferta

Fabrizio Romano reveló que los clubes retomaron contacto directo por Santi Giménez después de rechazar una primera propuesta de cesión

Porto lanza nueva ofensiva por Santi Gimenez | AFP

El futuro de Santiago Gimenez continúa generando movimiento en el mercado europeo. El delantero mexicano podría cambiar de equipo en las próximas semanas, luego de que FC Porto y AC Milan retomaran las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo por sus servicios.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, ambos clubes volvieron a establecer contacto directo después de que una primera propuesta del conjunto portugués no convenciera a la directiva italiana. Las negociaciones ahora buscan encontrar una fórmula que beneficie a todas las partes.

La oferta inicial del Porto contemplaba una cesión con opción de compra por 15 millones de euros, misma que podía convertirse en obligatoria dependiendo de objetivos relacionados con goles y apariciones del atacante mexicano. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Milan.

Tras ese primer intento fallido, las conversaciones entre las instituciones se reactivaron con la intención de acercar posturas. El conjunto portugués mantiene interés en incorporar a Gimenez, mientras que el cuadro rossonero analiza las condiciones de una posible salida.

Santi llegó al Milan como una de las grandes apuestas ofensivas del club, pero su etapa en Italia no ha alcanzado las expectativas iniciales. El delantero mexicano busca recuperar protagonismo y encontrar un escenario donde pueda tener mayor continuidad.

El Porto aparece como una alternativa atractiva para el atacante debido a la importancia histórica del club y su constante participación en competiciones europeas. Una llegada al fútbol portugués representaría una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el Viejo Continente.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas y todavía no existe un acuerdo definitivo entre Milan y Porto. La diferencia principal se mantiene en la estructura de la operación y las condiciones que acompañarían una posible salida del delantero.

Mientras los clubes trabajan para resolver el futuro del mexicano, Gimenez permanece atento a la evolución de las conversaciones. El mercado entra en una etapa decisiva y su próximo destino podría definirse en los próximos días.

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