Víctor Manuel Vucetich llega a Tigres como vicepresidente deportivo y asumirá como DT interino

Tigres reestructura su área deportiva tras la salida de Gerardo Torrado y entrega a Víctor Manuel Vucetich una doble función dentro del club

Vucetich llega al equipo de San Nicolás de los Garza | Claro Sports

Tigres confirmó una reestructuración en su área deportiva de cara a lo que resta del Apertura 2026. Víctor Manuel Vucetich regresará a la institución como nuevo vicepresidente deportivo y, de manera paralela, asumirá interinamente la dirección técnica del primer equipo, mientras Gerardo Torrado deja el cargo que ocupó durante los últimos dos años.

Después de 23 días sin un entrenador definitivo, el conjunto universitario hizo oficial la incorporación de Vucetich, de 71 años, quien tendrá una doble responsabilidad dentro de la institución. Su llegada se produce después de la salida de Guido Pizarro, quien presentó su renuncia tras las primeras jornadas del Apertura 2026.

El movimiento representa un cambio respecto a las versiones que colocaban a Vucetich únicamente como entrenador del equipo. Tigres aclaró en su comunicado que su cargo principal será la Vicepresidencia Deportiva, mientras que estará al frente del plantel de forma interina mientras el club define los siguientes pasos de su proyecto.

Más información: Fernando Gorriarán niega que jugadores de Tigres elijan al nuevo entrenador

Víctor Manuel Vucetich toma el control deportivo de Tigres

Vucetich encontrará a un Tigres que necesita reaccionar en el Apertura 2026 después de un inicio sin los resultados esperados. Los felinos comenzaron el torneo con un empate y tres derrotas, registro que los mantiene con apenas un punto de 12 posibles y en la parte baja de la clasificación.

La situación tampoco cambió durante la Leagues Cup. Tigres disputó tres encuentros en el torneo internacional sin conseguir una victoria durante los 90 minutos y quedó eliminado en la primera fase.

En total, el conjunto universitario acumula siete partidos oficiales consecutivos sin ganar entre Liga MX y Leagues Cup, por lo que Vucetich deberá atender de manera inmediata el funcionamiento del primer equipo mientras comienza su trabajo desde la estructura deportiva.

Su llegada también implica movimientos en el cuerpo técnico. De acuerdo con el comunicado de Tigres, Hernán Elizondo se reincorporará al equipo sub 21, mientras que Carlos Turrubiates continuará como auxiliar técnico del primer equipo.

Gerardo Torrado deja la Vicepresidencia Deportiva de Tigres

Como parte de esta reestructuración, Gerardo Torrado deja la Vicepresidencia Deportiva de Tigres después de dos años en el cargo. El club informó su salida y agradeció su “profesionalismo, compromiso y dedicación” durante su etapa dentro de la institución.

El comunicado oficial no detalla las razones de la salida de Torrado ni establece que haya presentado su renuncia como consecuencia de la llegada de Vucetich. Por ello, el movimiento confirmado por la institución se limita a señalar que deja su puesto a partir de este momento y que su lugar será ocupado por el entrenador mexicano.

De esta manera, Tigres no tendrá que abrir una nueva búsqueda para ocupar la Vicepresidencia Deportiva, ya que será Vucetich quien asuma directamente la responsabilidad del área, además de hacerse cargo temporalmente del banquillo auriazul.

Más información: Nahuel Guzmán recibe dura sanción en Leagues Cup

Vucetich comienza una nueva etapa con Tigres

Para Víctor Manuel Vucetich, Tigres no será una institución desconocida. El entrenador mexicano ya dirigió al conjunto universitario en dos etapas durante la década de los noventa y ahora regresará con funciones distintas dentro de la estructura del club.

Tigres destacó su trayectoria en el fútbol mexicano y el conocimiento que tiene de la institución como parte de los motivos para incorporarlo nuevamente al proyecto deportivo. Ahora, además de tomar decisiones desde la Vicepresidencia Deportiva, Vucetich deberá dirigir de manera interina al primer equipo y buscar terminar con la racha sin victorias que atraviesa el conjunto regiomontano.

Te puede interesar: