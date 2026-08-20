¿Liquidaste tu crédito Infonavit? Podrías tener dinero a favor, y así puedes solicitarlo

Los descuentos o pagos realizados de más pueden generar un saldo a favor, por lo que es importante revisar ‘Mi Cuenta Infonavit’

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Es importante saber que, al terminar de pagar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no siempre significa que todos los movimientos relacionados con el financiamiento hayan concluido. En algunos casos, después de liquidar la deuda pueden registrarse cantidades adicionales que generan un saldo a favor de la persona acreditada.

El propio Infonavit identifica estas cantidades como pagos en exceso. Esto puede generarse, por ejemplo, cuando la empresa en la que trabaja el acreditado continúa realizando descuentos de nómina después de que el crédito fue liquidado o cuando el titular hace pagos por un monto mayor al que quedaba pendiente. Es decir, que cuando los recursos ya fueron recibidos por el Instituto y existe un saldo a favor, es posible solicitar su devolución.

Es por eso que después de realizar el último pago no basta con asumir que el financiamiento quedó cerrado. El Instituto recomienda verificar primero que el crédito aparezca oficialmente como ‘Liquidado’ y revisar si existen recursos registrados en el apartado correspondiente a pagos en exceso.

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Además, si la persona continúa trabajando y su crédito ya fue pagado, debe descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos desde ‘Mi Cuenta Infonavit’ y entregarlo a su patrón. Este documento informa al empleador que debe detener las retenciones relacionadas con el crédito. Si los recursos fueron descontados después de la fecha del aviso, pero el empleador no los entregó al Infonavit, corresponde al patrón realizar la devolución al trabajador.

¿Dónde consulto si tengo saldo a favor en Infonavit si ya pagué mi crédito?

La consulta puede realizarse a través de ‘Mi Cuenta Infonavit’. El primer paso es ingresar al portal con los datos de acceso del acreditado y dirigirse a la pestaña ‘Mi Crédito’. Posteriormente se debe entrar al apartado ‘Saldos y Movimientos’.

En esa sección se puede confirmar si el financiamiento ya fue pagado. De acuerdo con el Centro de Ayuda del Infonavit, en el renglón correspondiente a Mensualidades atrasadas debe aparecer la palabra ‘Liquidado’ cuando la deuda ya terminó. En la misma pantalla se encuentra la información relacionada con ‘Pagos en exceso’, donde el sistema indica si existe una cantidad a favor del titular.

Un pago en exceso, de acuerdo con la definición del propio Instituto, ocurre cuando existe una cantidad a favor debido a que, al cubrir la deuda con Infonavit, se realizaron pagos adicionales. Esto puede suceder tanto por pagos directos del acreditado como por descuentos realizados por la empresa después de liquidar el financiamiento.

Si la persona todavía mantiene una relación laboral, también debe revisar el ‘Aviso de Suspensión, Retención y Modificación de Descuentos’ dentro de ‘Mi Cuenta Infonavit’. El aviso puede imprimirse y entregarse al patrón para que deje de aplicar retenciones destinadas a un crédito que ya fue liquidado. Si la persona ya no se encuentra trabajando, este paso no es necesario.

Es importante distinguir esta devolución de otros recursos administrados por el Instituto. En este caso se trata específicamente de dinero pagado de más a un crédito Infonavit, no de la devolución del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

¿Cómo solicitar un reembolso a Infonavit si tengo recurso disponible para devolución?

Una vez que el sistema confirme la existencia de pagos en exceso, el procedimiento depende de si el titular cuenta o no con e.firma vigente del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El trámite de devolución no tiene costo, de acuerdo con la guía de servicios de Infonatel publicada por el Instituto.

Si tienes e.firma, ingresa a Mi Cuenta Infonavit y entra a Mi Crédito y luego a Pagos en Exceso. Desde ese apartado puedes iniciar la devolución. Será necesario utilizar la e.firma y proporcionar los 18 dígitos de una CLABE interbancaria. La cuenta bancaria debe estar a nombre del titular del crédito, ya que en ella se depositarán los recursos. Si no tienes e.firma, puedes comunicarte con Infonatel al 55 9171 5050, desde la Ciudad de México, o al 800 008 3900, desde cualquier otra parte del país, para solicitar una cita en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) correspondiente. Para el trámite presencial, la información oficial actualizada del Centro de Ayuda solicita identificación oficial vigente, un estado de cuenta bancario a nombre del titular con los 18 dígitos de la CLABE y una antigüedad no mayor a dos meses, además del Aviso de Suspensión de Descuentos cuando la persona continúe trabajando. Si la devolución no procede o existe una diferencia respecto al monto reconocido por el Instituto, el acreditado puede realizar una Aclaración de Pagos por medio de Infonatel.

La documentación bancaria es uno de los puntos que debe revisarse antes de iniciar el procedimiento. La versión del Centro de Ayuda del Infonavit actualizada el 30 de enero de 2026 señala que, para el trámite presencial, el estado de cuenta debe tener una antigüedad máxima de dos meses, por lo que conviene utilizar este requisito frente a referencias anteriores que todavía pueden encontrarse en otras secciones del portal.

Una vez liquidado el crédito también queda pendiente otro procedimiento independiente: la liberación del gravamen de la vivienda. Para iniciarlo, el acreditado debe obtener la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca en Mi Cuenta Infonavit. Este trámite no sustituye la solicitud para recuperar pagos en exceso, por lo que ambos procesos deben revisarse por separado.

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