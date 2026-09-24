Tobias Svarre gana la etapa reina de la CRO Race y se convierte en nuevo líder en Labin

El danés del Uno-X Mobility consiguió su primera victoria como profesional tras superar a Antonio Tiberi y Tim Wellens en la tercera jornada

Tobias Svarre conquista la etapa reina de la CRO Race

La CRO Race 2026 vivió su primera gran batalla por la clasificación general con la disputa de la tercera etapa, donde Tobias Svarre consiguió la victoria en Labin y se convirtió en el nuevo líder de la competencia. El ciclista danés del Uno-X Mobility se impuso en un cierre de montaña ante Antonio Tiberi y Tim Wellens después de un recorrido de 174.5 kilómetros entre Krk y Labin.

Etapa 3 Tour de Croacia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Krk – Labin?

La tercera jornada era considerada la etapa reina de la CRO Race 2026 por su dificultad montañosa y sus cerca de 3,300 metros de desnivel acumulado. La carrera comenzó con una fuga integrada por Carl-Frederik Bévort, Tim Torn Teutenberg y Axel van der Tuuk, quienes lograron abrir una ventaja cercana a los siete minutos durante el recorrido.

El pelotón fue controlado principalmente por UAE Team Emirates-XRG y Bahrain Victorious, equipos interesados en mantener la pelea por la clasificación general. La escapada perdió fuerza conforme se acercó el tramo decisivo y los corredores fueron alcanzados antes de la subida final.

El punto clave de la etapa llegó en la subida a Skitača, un puerto de primera categoría de 3.2 kilómetros con una pendiente media de 11.7 por ciento. En ese ascenso, Tobias Svarre lanzó un movimiento que fue respondido por Antonio Tiberi, mientras Tim Wellens logró conectar posteriormente con el grupo delantero.

Tiberi tomó la iniciativa en los kilómetros finales y parecía encaminado a pelear por la victoria, pero Svarre mantuvo el ritmo junto a Wellens. En el último ascenso hacia la meta de Labin, con un tramo de 1.6 kilómetros al 6.3 por ciento y sectores de adoquín, el danés lanzó su ataque definitivo para quedarse con el triunfo.

Con esta victoria, Svarre consiguió su primer triunfo como profesional y además le dio al Uno-X Mobility su segunda victoria consecutiva en la CRO Race 2026. El danés de 22 años cruzó la meta con tiempo de 4:10:54 horas, seguido por Antonio Tiberi y Tim Wellens.

Clasificación de la etapa 3

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 04:10:54 horas 2 Antonio Tiberi Team Bahrain Victorious m.t. 3 Tim Wellens UAE Emirates-XRG +00:00:06 4 Adrien Boichis Red Bull-BORA-hansgrohe +00:00:29 5 Sam Maisonobe Cofidis +00:00:31 6 Emil Herzog Red Bull-BORA-hansgrohe +00:00:32 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility +00:00:32 8 Dylan Teuns Cofidis +00:00:32 9 Steff Cras Soudal Quick-Step +00:00:37 10 Edoardo Zambanini Team Bahrain Victorious +00:00:56

Clasificación general del Tour de Croacia 2026, al momento: etapa 3

Tras la tercera etapa, Tobias Svarre es el nuevo líder de la clasificación general con una ventaja de cuatro segundos sobre Antonio Tiberi. Tim Wellens ocupa la tercera posición a 12 segundos del corredor del Uno-X Mobility.

El top 10 de la etapa 3 quedó encabezado por Tobias Svarre, Antonio Tiberi, Tim Wellens, Adrien Boichis, Sam Maisonobe, Johannes Kulset, Emil Herzog, Dylan Teuns, Steff Cras y Edoardo Zambanini.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 08:08:50 horas 2 Antonio Tiberi Team Bahrain Victorious +00:00:04 3 Tim Wellens UAE Emirates-XRG +00:00:12 4 Sam Maisonobe Cofidis +00:00:34 5 Adrien Boichis Red Bull-BORA-hansgrohe +00:00:39 6 Dylan Teuns Cofidis +00:00:42 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility +00:00:42 8 Emil Herzog Red Bull-BORA-hansgrohe +00:00:42 9 Steff Cras Soudal Quick-Step +00:00:47 10 Edoardo Zambanini Team Bahrain Victorious +00:01:06

¿A qué hora inicia la próxima etapa 4 del Tour de Croacia 2026?

La cuarta etapa de la CRO Race 2026 se disputará este viernes 25 de septiembre con un recorrido de 160 kilómetros entre Pula y Rijeka. La jornada incluirá dos ascensos importantes: Cambarelici, de tercera categoría en el kilómetro 74, y el puerto de categoría especial Ucka, con 10.5 kilómetros al 7.5 por ciento de pendiente media. La transmisión estará disponible a través de Claro Sports Premium a partir de las 6:00 horas tiempo del centro de México.

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