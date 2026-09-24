Sanción ejemplar en Guatemala: suspenden seis meses a un entrenador de la Liga Nacional

El entrenador de San Pedro recibió una fuerte sanción del Órgano Disciplinario.

Fuerte sanción para Edwin Vásquez | @deportivosanpedro

Deportivo San Pedro recibió una dura noticia en pleno Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El Órgano Disciplinario resolvió suspender durante seis meses al entrenador Edwin Vásquez, además de imponerle una multa de Q10 mil, después de su expulsión en el partido frente a Cobán Imperial.

La sanción tiene su origen en lo sucedido durante el encuentro del último domingo, que estuvo marcado por varios momentos de tensión y expulsiones. Vásquez recibió la tarjeta roja directa del árbitro Cristhofer Corado durante una confrontación en la que estuvo involucrado el futbolista de Cobán Imperial Keneth Valdez.

Según lo consignado por Corado en su acta arbitral, el entrenador de San Pedro habría propinado un codazo en la espalda al jugador cobanero. Ese informe fue posteriormente analizado por el Órgano Disciplinario y terminó siendo determinante para establecer el castigo.

¿Por qué Edwin Vásquez fue suspendido durante seis meses?

La resolución se sustenta en el artículo 67 del Reglamento Disciplinario de la Liga Nacional, correspondiente a la participación de oficiales de los clubes en hechos violentos. La normativa contempla una suspensión de seis meses y una multa de Q10 mil para este tipo de infracciones.

De mantenerse la resolución, el impacto deportivo para San Pedro será considerable. Vásquez quedaría fuera durante todo lo que resta del Apertura 2026, incluida una eventual participación del equipo en la fase final, y su suspensión se extendería también durante parte del Clausura 2027. En principio, podría regresar a los banquillos hasta marzo del próximo año.

La situación llega además en un momento importante para los Gallos, que han conseguido mantenerse entre los primeros puestos del campeonato. Perder a su entrenador durante prácticamente todo el resto del torneo obligaría al club de San Marcos a reorganizar su cuerpo técnico para afrontar la etapa decisiva.

San Pedro prepara una apelación por la sanción

Sin embargo, la resolución todavía podría ser revisada. La Junta Directiva de San Pedro prepara los trámites correspondientes para presentar una apelación con el objetivo de conseguir una reducción de la sanción impuesta a Vásquez.

Uno de los elementos que el club buscaría utilizar son las imágenes de televisión del incidente, que registraron la confrontación entre el entrenador y Keneth Valdez. La intención sería que el material audiovisual sea considerado durante el proceso y permita contrastar lo observado en el video con lo consignado inicialmente en el informe arbitral.

Por ahora, la sanción establecida es de seis meses de suspensión y Q10 mil de multa. San Pedro deberá esperar el resultado de su apelación para conocer si el castigo se mantiene en su totalidad o si el Órgano Disciplinario decide modificar la resolución.

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