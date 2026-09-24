UEFA Nations League 2026-27: Zidane, Klopp y un nuevo formato buscan cambiar el torneo

La competencia europea de selecciones estrena cambios, nuevos entrenadores y una estructura renovada rumbo al título

La Nations League arranca con Zidane, Klopp y una revolución. Reuters

La UEFA Nations League 2026-27 inicia una nueva etapa con cambios importantes en su estructura y con grandes nombres en los banquillos. La quinta edición del torneo europeo de selecciones tendrá como protagonistas a entrenadores como Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Xavi Hernández y Roberto Mancini, quienes comenzarán nuevos procesos con algunas de las selecciones más importantes del continente.

La primera jornada de la competencia se disputará del 24 al 26 de septiembre de 2026 y tendrá duelos destacados como Países Bajos vs Alemania, Italia vs Bélgica e Inglaterra vs España, enfrentamientos que pondrán a prueba a varios proyectos que comienzan una nueva etapa.

Además del atractivo deportivo, la UEFA Nations League presenta modificaciones en su sistema de ascensos y descensos, con ajustes que buscan preparar la transición hacia una competición con tres ligas a partir de la edición 2028/29.

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Zidane, Klopp y Xavi encabezan una nueva generación de técnicos

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el estreno de varios entrenadores reconocidos internacionalmente al frente de selecciones nacionales.

Jurgen Klopp debutará como seleccionador de Alemania después de una exitosa trayectoria en clubes, donde conquistó la Champions League con Liverpool en la temporada 2018/19 y ganó la Premier League inglesa un año después. El alemán fue nombrado técnico de la Mannschaft en julio y definió esta oportunidad como “el punto culminante” de su carrera como entrenador.

Su primer partido será ante Países Bajos, una selección que también estrenará entrenador con Xavi Hernández. El exjugador del Barcelona llega al banquillo neerlandés después de una carrera marcada por títulos como futbolista y una etapa como entrenador del Al-Sadd y del conjunto azulgrana. Xavi explicó la conexión que siente con el fútbol neerlandés debido a la influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels en su formación futbolística.

Otro estreno importante será el de Zinedine Zidane con Francia. El exfutbolista campeón del mundo en 1998 y ganador de tres Champions League como entrenador del Real Madrid vuelve al fútbol de selecciones con el objetivo de liderar a Les Bleus.

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Los partidos más destacados de la Jornada 1

La primera fecha de la Liga A tendrá encuentros entre varias potencias europeas. El duelo entre Países Bajos y Alemania será uno de los principales atractivos del inicio del torneo. Ambos equipos ya se enfrentaron en la edición anterior de la Nations League, con un empate 2-2 en Ámsterdam y triunfo alemán por 1-0 en Múnich. En ese encuentro también se medirán dos nuevos proyectos: el de Klopp con Alemania y el de Xavi con Países Bajos.

Otro duelo destacado será Inglaterra contra España, dos selecciones que protagonizaron la final de la Euro 2024. El partido forma parte de la jornada de la Liga A y reunirá a dos equipos con una reciente rivalidad internacional.

También sobresale el enfrentamiento entre Italia y Bélgica, donde Roberto Mancini regresará al banquillo italiano para iniciar una segunda etapa al frente de la Azzurra. Con Ronaldo como referente ofensivo, Portugal inicia una nueva etapa bajo el mando de Jorge Jesus, quien tendrá el reto de mantener al equipo como protagonista y defender el título obtenido del torneo europeo en 2025.

Partidos del jueves 24 de septiembre:

Andorra vs Malta | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Noruega vs Dinamarca | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Liechtenstein vs Lituania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Kosovo vs Irlanda | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Países Bajos vs Alemania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Austria vs Israel | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Portugal vs Gales | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Serbia vs Grecia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Así cambia el ascenso y descenso en la UEFA Nations League

La edición 2026/27 tendrá un sistema especial de transición debido al cambio hacia una competición de tres ligas en 2028/29. La UEFA ajustó los mecanismos de promoción y descenso para garantizar una nueva distribución de selecciones.

En la Liga A, los primeros y segundos lugares de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Las mejores terceras posiciones podrán mantenerse en la categoría, mientras que otras selecciones deberán disputar eliminatorias de ascenso o descenso.

Los equipos que terminen en las últimas posiciones de la Liga A podrán descender a la Liga B, mientras que los campeones de grupo de la Liga B conseguirán el ascenso directo.

Además, todos los equipos de la Liga D ascenderán a la Liga C debido a la desaparición de esa categoría en el nuevo modelo de competencia para el torneo de 2028-29.

Formato, grupos y fechas clave de la Nations League 2026/27

La UEFA Nations League mantendrá una estructura dividida en cuatro ligas, con ascensos, descensos y una fase eliminatoria para definir al campeón. La competencia nació con el objetivo de sustituir partidos amistosos por encuentros oficiales entre selecciones de nivel similar.

Los grupos de la Liga A quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Francia, Italia, Bélgica y Turquía. Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia. Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.

España, Croacia, Inglaterra y Chequia. Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Así quedaron los grupos de la Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte. Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte. Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo.

Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo. Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Así quedaron los grupos de la Liga C

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino. Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia.

Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia. Grupo C3: Kazajstán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Kazajstán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia. Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo.

Así quedaron los grupos de la Liga D

Grupo D1: Gibraltar, Malta y Andorra.

Gibraltar, Malta y Andorra. Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

La fase de liga arrancará el 24 de septiembre de 2026 y continuará con jornadas durante septiembre, octubre y noviembre. Los cuartos de final y playoffs de ascenso y descenso están programados para marzo de 2027, mientras que la fase final se disputará del 9 al 13 de junio de 2027.

Todos los campeones de la UEFA Nations League: Portugal domina el palmarés

Desde su creación, la UEFA Nations League ha tenido cuatro campeones distintos en sus primeras ediciones. Portugal fue la primera selección en levantar el trofeo en 2019 y volvió a coronarse en 2025 tras vencer a España en penales, mientras que Francia conquistó la edición 2021 y España logró su primer título en 2023 al superar a Croacia en la tanda de penales. Con cuatro torneos disputados, Portugal lidera el palmarés con dos campeonatos, seguido por Francia y España con uno cada una.

Palmarés histórico de la UEFA Nations League

🇵🇹 Portugal – 2 títulos (2019, 2025) 🇫🇷 Francia – 1 título (2021) 🇪🇸 España – 1 título (2023)

La edición 2026/27 inicia con una combinación de cambios estructurales y nuevos proyectos deportivos. Con entrenadores como Zidane, Klopp y Xavi comenzando etapas internacionales, la competencia tendrá una nueva generación de protagonistas.

Además, la modificación del sistema de ascensos y descensos aumentará la importancia de cada partido desde la primera jornada, mientras las selecciones buscan avanzar dentro de una competición que también tendrá influencia en el camino rumbo a la Euro 2028.

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