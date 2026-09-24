Jugando Claro, en vivo | Miércoles 23 de septiembre

Jugando Claro analiza los primeros pasos de Rafa Márquez con el Tri y el regreso de Javier Aguirre a España

La Selección Mexicana comienza a tomar forma bajo el mando de Rafael Márquez y en Jugando Claro se analizarán los avances del nuevo entrenador del Tricolor después de trabajar ya con el plantel completo durante la concentración rumbo al partido ante Colombia.

El cuerpo técnico de Márquez aprovechó los primeros entrenamientos para observar alternativas, probar un esquema táctico y comenzar a definir el primer once titular de esta nueva etapa. La mesa de análisis revisará las decisiones del estratega mexicano, los futbolistas que han ganado protagonismo y las dudas que todavía existen antes del debut.

El primer XI de Rafa Márquez y los cambios en el Tricolor

Uno de los principales temas en Jugando Claro será el trabajo realizado por Rafael Márquez en el Centro de Alto Rendimiento, donde ya pudo contar con la mayoría de los futbolistas convocados.

La competencia interna por un lugar en el equipo titular será parte del análisis, especialmente después de las pruebas realizadas en defensa, mediocampo y ataque. La ausencia de algunos jugadores abrió espacio para nuevas alternativas dentro del grupo y permitió observar diferentes combinaciones.

Además, se discutirá cómo comienza a plasmarse la idea futbolística de Márquez y qué puede esperarse del primer partido ante Colombia como el inicio de un proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.

La baja de César Montes y el impacto en la defensa del Tri

Otro de los puntos importantes será la lesión de César Montes, quien quedó fuera de esta concentración y representa una ausencia relevante para la nueva etapa de la Selección Mexicana.

La mesa analizará cómo modifica esta baja los planes defensivos de Rafael Márquez, las alternativas que tiene disponibles y el papel que pueden asumir futbolistas como Johan Vásquez y Víctor ‘Toro’ Guzmán dentro de la estructura del equipo nacional.

Javier Aguirre vuelve a España con Valencia

El programa también pondrá sobre la mesa el regreso de Javier Aguirre al fútbol español, después de ser anunciado como nuevo entrenador del Valencia.

El ‘Vasco’, quien recientemente estuvo al frente de la Selección Mexicana, inicia una nueva aventura en LaLiga con el objetivo de liderar un proyecto diferente en el conjunto valenciano.

En Jugando Claro se analizará el contexto de esta decisión, el recorrido de Aguirre en el fútbol español y lo que representa su regreso a los banquillos de Primera División.

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