Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-II

Conozca las alineaciones y el horario para ver Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto por la Liga BetPlay del segundo semestre.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Pasto por la Liga BetPlay

Un partido que tiene la programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, el cual se disputará en la ciudad de Tunja. Un duelo en el que se enfrentan dos equipos necesitados y que a estas alturas tienen ya cierta parte de su clasificación a la siguiente instancia comprometida.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jefferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Sebastián Viveros, Jacobo Pimentel, Santiago Mera; Yisus Cabrera y Estiven Sarria. D.T.: Jhon Gómez.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Joyce Ríos; Harrinson Mancilla, Franco Leys, Matías Pisano, Hervin Goyes; Nanitamo Perlaza y Joider Micolta. D.T.: René Rosero.

¿Cómo y dónde ver a Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Boyacá y el pastuso, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II, se podrá ver a partir de las 6:10 p.m. este viernes 25 de septiembre por la señal de Win Sports +. Vía online también puede ver ese cotejo a través de la plataforma de suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 11.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza FC | Fecha 3.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.

05.09.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas | Fecha 9.

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.

14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto .

. 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira.

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