Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-II
Publicado por Camilo Robles Vento
Conozca las alineaciones y el horario para ver Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto por la Liga BetPlay del segundo semestre.
Un partido que tiene la programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, el cual se disputará en la ciudad de Tunja. Un duelo en el que se enfrentan dos equipos necesitados y que a estas alturas tienen ya cierta parte de su clasificación a la siguiente instancia comprometida.
Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jefferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Sebastián Viveros, Jacobo Pimentel, Santiago Mera; Yisus Cabrera y Estiven Sarria. D.T.: Jhon Gómez.
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Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Joyce Ríos; Harrinson Mancilla, Franco Leys, Matías Pisano, Hervin Goyes; Nanitamo Perlaza y Joider Micolta. D.T.: René Rosero.
¿Cómo y dónde ver a Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el equipo de Boyacá y el pastuso, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II, se podrá ver a partir de las 6:10 p.m. este viernes 25 de septiembre por la señal de Win Sports +. Vía online también puede ver ese cotejo a través de la plataforma de suscripción de Win Play.
Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó
- 19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 11.
- 15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza FC | Fecha 3.
- 12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.
- 05.09.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas | Fecha 9.
- 30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.
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Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto
- 19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.
- 14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.
- 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.
- 05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto.
- 31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira.