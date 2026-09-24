Huracán Polo en México: ¿Dónde está hoy y cuáles serán los estados más afectados por fuertes lluvias?

El huracán Polo mantiene su intensidad como categoría 5 frente al Pacífico mexicano; autoridades mantienen vigilancia por lluvias intensas, viento, oleaje elevado e inundaciones en varios estados

Trayectoria Huracán Polo hoy | Reuters

El huracán Polo continúa este jueves 24 de septiembre como un sistema de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza paralelo a las costas del occidente de México. Aunque el centro del ciclón se mantiene mar adentro y no se prevé un impacto directo en territorio nacional, sus bandas nubosas generan condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en distintas entidades.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo mantiene vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h. El fenómeno se ubica frente a las costas del Pacífico mexicano, con mayor influencia sobre Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

#AvisoMeteorológico #Polo se mantiene como #Huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, a 260 km al sur de Manzanillo, #Colima. Toda la información consúltala en https://t.co/KwrJ8MN04m pic.twitter.com/vZ05AtrsTe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

Las autoridades mantienen activos avisos preventivos ante la posibilidad de lluvias intensas, incremento en niveles de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves y oleaje elevado. La población de las zonas costeras y regiones montañosas debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Además de los estados con mayores acumulados de lluvia, algunas entidades mantienen medidas preventivas, entre ellas la suspensión de actividades escolares en determinadas regiones debido a las condiciones meteorológicas generadas por el huracán Polo.

Huracán Polo hoy 24 de septiembre: ubicación y trayectoria para las próximas horas

El huracán Polo se localiza este jueves 24 de septiembre a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, según el reporte del SMN. El ciclón avanza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora.

La trayectoria pronosticada mantiene al sistema desplazándose sobre aguas del Pacífico y sin tocar tierra por el momento. Sin embargo, debido a su tamaño e intensidad, sus bandas nubosas pueden extender efectos hacia las costas mexicanas, principalmente con precipitaciones y oleaje elevado.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, además de una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Huracán Polo: ¿Cuáles son los estados que están en alerta por fuertes lluvias?

La circulación del huracán Polo provocará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que para zonas del sur y costa de Nayarit se prevén precipitaciones muy fuertes.

En Michoacán, además de las lluvias, se pronostican vientos de entre 60 y 80 km/h con rachas de hasta 110 km/h, mientras que en costas de Jalisco y Colima podrían presentarse rachas de hasta 90 km/h y oleaje elevado.

Las autoridades también mantienen vigilancia por posibles efectos secundarios como desbordamiento de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas montañosas, principalmente donde los suelos presentan saturación por precipitaciones recientes.

¿En qué estados no hay clases hoy por el huracán Polo?

Debido a las condiciones generadas por el huracán Polo, algunos gobiernos estatales determinaron suspender actividades escolares como medida preventiva. Guerrero y Michoacán mantienen suspensión de clases este jueves 24 de septiembre, mientras que otras entidades evaluaron sus condiciones locales.

En algunos municipios de Oaxaca y Colima también se aplicaron medidas relacionadas con la actividad escolar, principalmente en zonas consideradas de mayor riesgo por lluvias, viento u oleaje. La suspensión puede variar según la región y los avisos de Protección Civil estatal.

Las autoridades educativas recomiendan consultar los canales oficiales de cada estado para conocer si existen cambios en los horarios o actividades escolares debido a la evolución del fenómeno meteorológico.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil por los efectos del huracán Polo?

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar zonas de riesgo durante el paso de las bandas nubosas del huracán Polo. Entre las recomendaciones se encuentra no cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, debido a que el nivel puede aumentar rápidamente.

También se recomienda ubicar refugios temporales, preparar documentos importantes, contar con una mochila de emergencia y asegurar objetos que puedan representar un riesgo ante las ráfagas de viento.

En zonas costeras, las autoridades pidieron evitar actividades en playas, escolleras y áreas cercanas al mar por el riesgo de corrientes de retorno y oleaje elevado asociado al huracán Polo.

Las autoridades mantienen el monitoreo del ciclón y exhortan a la población a seguir las actualizaciones del SMN, Conagua y Protección Civil ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad de Polo.

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