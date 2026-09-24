David González lanza dardo frente a la crisis económica del América de Cali: “Necesitan ganar rating”

El técnico del ‘Escarlata’ aseguró que no es un secreto la preocupación por los actuales problemas extradeportivos que afronta el club.

David González, DT del América de Cali | Vizzor

El América de Cali sigue más líder que nunca. Los ‘Escarlatas’ vencieron a Águilas Doradas, con lo justo y sin sudar petróleo, para asegurarse el primer lugar en este jornada pase lo que pase. Ya está cerca la misión de sobrepasar el umbral que da la clasificación a los cuadrangulares del torneo doméstico.

Yeison Guzmán ejecutó una pena máxima que tuvo que ser repetida. Ese fue el único tanto que se tradujo en una victoria más para el elenco dirigido por David González. Un resultado que da mucha gasolina frente a todo lo que se habló a lo largo de la semana, especialmente por los problemas económicos que afronta el equipo.

Mucho se habló en los últimos días sobre las deudas al plantel. A esto se le han sumado demandas de exjugadores, quienes reclaman compromisos pendientes por la institución. Pese a toda la turbulenta situación, el equipo sigue líder y posee credenciales para pelear el campeonato, aunque la hinchada no acude en masa todavía al Pascual Guerrero de Cali.

Las palabras de David González

De eso habló David González. El técnico ‘Escarlata’ admitió que sí hay crisis, pero no es algo reciente. Denunció que un sector de la prensa ha intentado aprovecharse de este tema para “ganar seguidores”, encendiendo los humos acerca de la actualidad económica.

“Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato. En las ruedas de prensa llevo varias diciendo que el club atraviesa por una situación difícil. Eso no ha sido un secreto para nadie; desde hace dos meses, incluso más, lo vengo diciendo por todas las situaciones que venimos atravesando desde hace más de un año”, indicó de entrada.

“¿Qué pasa? Se pierde un partido y aprovechan. Necesitan ganar seguidores, oyentes, rating, no sé. Esa es la cotidianidad de nuestro periodismo. Aquí nada ha cambiado. ¿El club atraviesa por una situación difícil? Claro que sí. Lo he hablado desde hace mucho tiempo”, complementó.

“Por eso necesitamos que la gente nos acompañe, que venga, que sigan llegando patrocinadores. Nosotros nos encargaremos de la parte deportiva. Todos esos rumores, si se ve lo que los jugadores ponen en la cancha, se quedan sin fundamentos. Ya hay que pasar la página, tratar de que el rating de esta semana lo ganemos porque hablamos bien del equipo y que eso se vuelva la normalidad en este club”, fue la conclusión de González al respecto.

América tendrá una semana larga para ultimar detalles rumbo a su próximo juego. Será visitante, en Villavicencio, frente a Llaneros el próximo domingo 4 de octubre a las 8:15 p.m. (hora COL). Por lo pronto, el equipo va puntero con 24 unidades.

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