George Russell y Mercedes dominan los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán; Checo fuera del top 10

Publicado por Abraham Bencid

El británico lideró las primeras prácticas en Bakú y encabezó ambas sesiones. Checo Pérez terminó 17° en la FP1 y 13° en FP2

George Russell domina las primeras prácticas en Bakú
El briánico fue el más rápido de este jueves | Reuters

Mercedes comenzó con el pie derecho el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. George Russell fue el piloto más rápido en las dos primeras prácticas libres disputadas en el circuito urbano de Bakú, donde la escudería alemana colocó a sus dos monoplazas en la parte alta de la clasificación de la FP2.

El piloto británico marcó la referencia desde la primera sesión con un tiempo de 1:45.387 minutos en la FP1, superando a Max Verstappen y Charles Leclerc. Más tarde, en la segunda práctica, Russell mejoró hasta 1:43.347 minutos, resultado que le permitió cerrar la jornada como el principal referente del fin de semana.

La jornada no fue sencilla para Kimi Antonelli, compañero de Russell en Mercedes. El líder del campeonato tuvo un problema hidráulico durante la primera práctica que limitó su participación, aunque logró recuperarse en la FP2 para terminar segundo, a 0.552 segundos de Russell, y completar el doblete de Mercedes en Bakú.

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FP1 del GP de Azerbaiyán: Russell lidera y Checo Pérez termina 17°

La primera práctica libre tuvo a George Russell como el más rápido, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En esta sesión, Mercedes mostró un buen ritmo desde el inicio, aunque Antonelli perdió tiempo en pista por la falla de su monoplaza.

Sergio Pérez finalizó en la posición 17 con Cadillac, mientras que Franco Colapinto terminó 18° con Alpine, en una sesión donde ambos pilotos quedaron fuera del grupo de los primeros lugares. El argentino incluso tuvo momentos dentro del top 10 durante la práctica, pero cayó posiciones en los minutos finales.

Clasificación completa FP1 Gran Premio de Azerbaiyán:

  1. George Russell – Mercedes – 1:45.387
  2. Max Verstappen – Red Bull – +0.400
  3. Charles Leclerc – Ferrari – +0.404
  4. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.437
  5. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.878
  6. Oscar Piastri – McLaren – +1.011
  7. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.053
  8. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +1.214
  9. Esteban Ocon – Haas – +1.237
  10. Gabriel Bortoleto – Audi – +1.301
  11. Nico Hülkenberg – Audi – +1.484
  12. Carlos Sainz – Williams – +1.506
  13. Alex Albon – Williams – +1.552
  14. Lando Norris – McLaren – +1.594
  15. Oliver Bearman – Haas – +1.607
  16. Pierre Gasly – Alpine – +1.656
  17. Sergio Pérez – Cadillac – +1.866
  18. Franco Colapinto – Alpine – +2.136
  19. Fernando Alonso – Aston Martin – +2.448
  20. Isack Hadjar – Red Bull – +2.486
  21. Lance Stroll – Aston Martin – +3.160
  22. Valtteri Bottas – Cadillac – +3.928

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FP2: Mercedes firma doblete y Verstappen queda como perseguidor

En la segunda sesión, Mercedes confirmó sus buenas sensaciones en el circuito callejero de Bakú. Russell volvió a terminar en la primera posición, mientras que Antonelli recuperó terreno tras el problema de la mañana y colocó al equipo de Brackley en los dos primeros lugares.

Max Verstappen terminó tercero con Red Bull, a 0.827 segundos del tiempo de Russell. Ferrari colocó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en cuarto y quinto lugar, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron sexto y octavo, respectivamente.

Por su parte, Franco Colapinto mejoró su rendimiento y terminó en la posición 11 de la FP2, mientras que Sergio Pérez concluyó en el puesto 13 con Cadillac. El mexicano logró mantenerse dentro de un grupo competitivo en una pista donde suele mostrar buen desempeño por sus características de manejo.

Clasificación completa FP2 Gran Premio de Azerbaiyán:

  1. George Russell – Mercedes – 1:43.347
  2. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.552
  3. Max Verstappen – Red Bull – +0.827
  4. Charles Leclerc – Ferrari – +1.126
  5. Lewis Hamilton – Ferrari – +1.318
  6. Lando Norris – McLaren – +1.484
  7. Pierre Gasly – Alpine – +1.496
  8. Oscar Piastri – McLaren – +1.510
  9. Isack Hadjar – Red Bull – +1.521
  10. Esteban Ocon – Haas – +1.943
  11. Franco Colapinto – Alpine – +2.132
  12. Liam Lawson – Racing Bulls – +2.334
  13. Sergio Pérez – Cadillac – +2.413
  14. Gabriel Bortoleto – Audi – +2.447
  15. Nico Hülkenberg – Audi – +2.507
  16. Alex Albon – Williams – +2.776
  17. Carlos Sainz – Williams – +2.874
  18. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +3.044
  19. Valtteri Bottas – Cadillac – +3.390
  20. Oliver Bearman – Haas – +3.454
  21. Lance Stroll – Aston Martin – +4.056
  22. Fernando Alonso – Aston Martin – +4.542

Mercedes dejó buenas sensaciones en el primer contacto con Bakú, aunque la diferencia con sus rivales todavía deberá confirmarse en la clasificación y la carrera. Red Bull, Ferrari y McLaren se mantienen cerca en la pelea, mientras que Checo y Colapinto buscarán mejorar sus posiciones durante las siguientes sesiones del Gran Premio de Azerbaiyán.

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