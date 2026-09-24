George Russell y Mercedes dominan los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán; Checo fuera del top 10

El británico lideró las primeras prácticas en Bakú y encabezó ambas sesiones. Checo Pérez terminó 17° en la FP1 y 13° en FP2

El briánico fue el más rápido de este jueves | Reuters

Mercedes comenzó con el pie derecho el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. George Russell fue el piloto más rápido en las dos primeras prácticas libres disputadas en el circuito urbano de Bakú, donde la escudería alemana colocó a sus dos monoplazas en la parte alta de la clasificación de la FP2.

El piloto británico marcó la referencia desde la primera sesión con un tiempo de 1:45.387 minutos en la FP1, superando a Max Verstappen y Charles Leclerc. Más tarde, en la segunda práctica, Russell mejoró hasta 1:43.347 minutos, resultado que le permitió cerrar la jornada como el principal referente del fin de semana.

La jornada no fue sencilla para Kimi Antonelli, compañero de Russell en Mercedes. El líder del campeonato tuvo un problema hidráulico durante la primera práctica que limitó su participación, aunque logró recuperarse en la FP2 para terminar segundo, a 0.552 segundos de Russell, y completar el doblete de Mercedes en Bakú.

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FP1 del GP de Azerbaiyán: Russell lidera y Checo Pérez termina 17°

La primera práctica libre tuvo a George Russell como el más rápido, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En esta sesión, Mercedes mostró un buen ritmo desde el inicio, aunque Antonelli perdió tiempo en pista por la falla de su monoplaza.

Sergio Pérez finalizó en la posición 17 con Cadillac, mientras que Franco Colapinto terminó 18° con Alpine, en una sesión donde ambos pilotos quedaron fuera del grupo de los primeros lugares. El argentino incluso tuvo momentos dentro del top 10 durante la práctica, pero cayó posiciones en los minutos finales.

Clasificación completa FP1 Gran Premio de Azerbaiyán:

George Russell – Mercedes – 1:45.387 Max Verstappen – Red Bull – +0.400 Charles Leclerc – Ferrari – +0.404 Lewis Hamilton – Ferrari – +0.437 Kimi Antonelli – Mercedes – +0.878 Oscar Piastri – McLaren – +1.011 Liam Lawson – Racing Bulls – +1.053 Arvid Lindblad – Racing Bulls – +1.214 Esteban Ocon – Haas – +1.237 Gabriel Bortoleto – Audi – +1.301 Nico Hülkenberg – Audi – +1.484 Carlos Sainz – Williams – +1.506 Alex Albon – Williams – +1.552 Lando Norris – McLaren – +1.594 Oliver Bearman – Haas – +1.607 Pierre Gasly – Alpine – +1.656 Sergio Pérez – Cadillac – +1.866 Franco Colapinto – Alpine – +2.136 Fernando Alonso – Aston Martin – +2.448 Isack Hadjar – Red Bull – +2.486 Lance Stroll – Aston Martin – +3.160 Valtteri Bottas – Cadillac – +3.928

FP2: Mercedes firma doblete y Verstappen queda como perseguidor

En la segunda sesión, Mercedes confirmó sus buenas sensaciones en el circuito callejero de Bakú. Russell volvió a terminar en la primera posición, mientras que Antonelli recuperó terreno tras el problema de la mañana y colocó al equipo de Brackley en los dos primeros lugares.

Max Verstappen terminó tercero con Red Bull, a 0.827 segundos del tiempo de Russell. Ferrari colocó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en cuarto y quinto lugar, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron sexto y octavo, respectivamente.

Por su parte, Franco Colapinto mejoró su rendimiento y terminó en la posición 11 de la FP2, mientras que Sergio Pérez concluyó en el puesto 13 con Cadillac. El mexicano logró mantenerse dentro de un grupo competitivo en una pista donde suele mostrar buen desempeño por sus características de manejo.

Clasificación completa FP2 Gran Premio de Azerbaiyán:

George Russell – Mercedes – 1:43.347 Kimi Antonelli – Mercedes – +0.552 Max Verstappen – Red Bull – +0.827 Charles Leclerc – Ferrari – +1.126 Lewis Hamilton – Ferrari – +1.318 Lando Norris – McLaren – +1.484 Pierre Gasly – Alpine – +1.496 Oscar Piastri – McLaren – +1.510 Isack Hadjar – Red Bull – +1.521 Esteban Ocon – Haas – +1.943 Franco Colapinto – Alpine – +2.132 Liam Lawson – Racing Bulls – +2.334 Sergio Pérez – Cadillac – +2.413 Gabriel Bortoleto – Audi – +2.447 Nico Hülkenberg – Audi – +2.507 Alex Albon – Williams – +2.776 Carlos Sainz – Williams – +2.874 Arvid Lindblad – Racing Bulls – +3.044 Valtteri Bottas – Cadillac – +3.390 Oliver Bearman – Haas – +3.454 Lance Stroll – Aston Martin – +4.056 Fernando Alonso – Aston Martin – +4.542

Mercedes dejó buenas sensaciones en el primer contacto con Bakú, aunque la diferencia con sus rivales todavía deberá confirmarse en la clasificación y la carrera. Red Bull, Ferrari y McLaren se mantienen cerca en la pelea, mientras que Checo y Colapinto buscarán mejorar sus posiciones durante las siguientes sesiones del Gran Premio de Azerbaiyán.

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