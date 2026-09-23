Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Para muchos, el clásico entre ‘Verdolagas’ y ‘Embajadores’ es el más importante del fútbol colombiano.

Atlético Nacional vs Millonarios: posibles nóminas | Claro Sports

Llega una nueva edición del clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. El duelo acapara miradas en el Atanasio Girardot, pues se trata de dos claros candidatos a llevarse la corona finalizando el año. Seguramente se verá un Atanasio Girardot repleto de hinchas ‘Verdolagas’ expectantes por un resultado positivo que vuelva a encarrilar al elenco dirigido por Lucas González.

Juan Guillermo Cuadrado sería la gran novedad del ‘Embajador‘. Justo para un partido de esta altura, el experimentado volante por fuera estaría bajo las órdenes de Alberto Gamero, aunque se desconoce si irá desde el “vamos”. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber rumbo al pitazo inicial este jueves 24 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango. DT: Lucas González.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián Viveros, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Julián Angulo y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Nacional vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la jornada 12 del campeonato, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos de Atlético Nacional

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Fecha 11.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Fecha 13.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Octavos de Copa.

05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali | Amistoso.

Últimos partidos de Millonarios

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 11.

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios | Fecha 10.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

06.09.2026 | Deportivo Pereira 1-1 Millonarios | Fecha 9.

02.09.2026 | Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Andrés Nieto (Tolima).

Andrés Nieto (Tolima). Cuarto árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). VAR: Never Manjarrés (Córdoba).

Never Manjarrés (Córdoba). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

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