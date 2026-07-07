Francia vs Marruecos en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Les Bleus y Los Leones del Atlas se reencuentran cuatro años después con el boleto a semifinales en juego

Horario y dónde ver los cuartos de final: Francia vs Marruecos. | Claro Sports.

La Copa del Mundo 2026 entra en zona de máxima tensión con uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, en una reedición de la semifinal de Qatar 2022 y con un boleto a las semifinales en juego. El ganador de esta llave esperará al vencedor del duelo entre España y Bélgica.

El equipo de Didier Deschamps llega a esta instancia con paso perfecto y como una de las selecciones más sólidas del torneo. Les Bleus superaron una prueba de exigencia ante Paraguay en octavos de final, donde un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo marcó la diferencia en un partido cerrado. Francia ha ganado sus cinco compromisos en esta Copa del Mundo, una marca inédita para la selección en Mundiales.

Marruecos, por su parte, mantiene el impulso competitivo que lo llevó a hacer historia en Qatar 2022. El conjunto africano sufrió durante el primer tiempo ante Canadá, pero volvió a encontrar respaldo en Bounou, sostuvo el cero en su arco y resolvió la eliminatoria con dos goles de Azzedine Ounahi y uno más de Soufiane Rahimi. “Ya no somos una sorpresa. Cuando la gente habla de Marruecos, habla de un gran candidato. Es un enorme motivo de orgullo. Creo que esto recién empieza”, aseguró el técnico Mohamed Ouahbi.

Aunque Marruecos cuenta con variantes ofensivas para incomodar a cualquier rival, Francia parte como favorita por el peso de su plantilla, su manejo de los segundos tiempos y el momento que atraviesa Mbappé. El equipo marroquí necesitará un partido de alta concentración defensiva para sostener el ritmo ante un rival que suele encontrar soluciones con el paso de los minutos. Aquí te contamos el horario, dónde ver en vivo, las alineaciones probables y el pronóstico del Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Francia vs Marruecos, y a qué hora inicia el partido de cuartos del Mundial 2026?

El partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio en punto de las 14:00 horas, tiempo del Centro de México. A continuación, otros horarios.

Centroamérica: 14:00 horas.

Estados Unidos Este: 16:00 horas.

Estados Unidos Pacífico: 13:00 horas.

Colombia: 15:00 horas.

Argentina: 17:00 horas.

¿Quién transmite en vivo los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Este encuentro que enfrenta al cuadro francés contra el equipo africano será transmitido por TV Abierta en México, es decir, en los canales 5, 7 y 9, mientras que por plataformas digitales tendrás la opción de aztecadeportes.com o ViX Premium. A continuación, se detallan las señales disponibles en otros países para la cobertura del partido.

Colombia: DIRECTV y Win Sports.

Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium.

Centroamérica: FOX.

Alineaciones probables de Francia vs Marruecos: así salen a los 4tos del Mundial 2026

Ambas selecciones llegan a esta instancia decisiva tras superar sus respectivos cruces en octavos de final. Francia, dirigida por Didier Deschamps, apuesta por un juego rápido y vertical utilizando el talento por las bandas de jugadores como Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para asistir a Kylian Mbappé. Por su parte, la selección marroquí ha sorprendido gratamente en el torneo manteniendo un bloque sólido y una medular liderada por Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

Las alineaciones probables para los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos apuntan a los siguientes esquemas tácticos y jugadores:

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne (o Hernández); Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne (o Hernández); Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad (o Halhal), Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Francia vs Marruecos y cuánto paga por clasificar a semifinales?

Francia es el gran favorito para ganar este encuentro y avanzar a las semifinales. El conjunto francés llega a esta instancia mostrando un poder ofensivo letal, lo que lo convierte en el amplio candidato para llevarse la eliminatoria. Sin embargo, se espera un trámite táctico y cerrado, ya que los africanos han demostrado tener una estructura defensiva muy sólida.

De acuerdo con caliente.mx, Francia tiene -182 (ganando $155 pesos si apuestas $100), el empate tiene +285 (para ganar $385) y Marruecos +540 (con lo que ganarías $640).

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