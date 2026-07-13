Legado olímpico: Francia y España repiten la final de Paris 2024, ¿quiénes son los sobrevivientes?

Hace dos años, estaba en disputa la medalla de oro olímpica, ahora, el pase a la final de la Copa del Mundo

Francia y España volverán a encontrarse en un partido de eliminación directa, aunque esta vez el escenario será la semifinal del Mundial 2026. El enfrentamiento representa una reedición de la final del torneo varonil de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, cuando el conjunto español se impuso 5-3 en tiempos extra para conquistar la medalla de oro en territorio francés.

Dos años después, varios protagonistas de aquella final continuaron su proceso y consiguieron formar parte de las plantillas que acudieron a la Copa del Mundo de Norteamérica. España cuenta con cinco campeones olímpicos en su convocatoria mundialista, mientras que Francia conserva a seis integrantes del equipo que obtuvo la medalla de plata.

La comparación refleja dos caminos diferentes. España incorporó a algunos de sus campeones olímpicos dentro de una base que ya contaba con futbolistas consolidados en la selección absoluta, mientras que Francia convirtió a varios elementos dirigidos por Thierry Henry en París en piezas del nuevo ciclo mundialista.

España conserva a cinco campeones olímpicos

Álex Baena anotó en el Mundial y fue uno de los goleadores en Paris 2024 | Reuters.

Los futbolistas españoles presentes en ambas convocatorias son Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí y Álex Baena. Los cinco participaron en el proceso encabezado por Santi Denia durante París 2024 y posteriormente fueron considerados por Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026.

Joan García pasó de competir por la portería olímpica a integrar el grupo mundialista junto con Unai Simón y David Raya. En defensa, Pubill, Cubarsí y García representan la mayor conexión entre ambas plantillas, al mantenerse dentro del proyecto después de la medalla de oro.

Álex Baena es otro de los nombres que consiguió dar continuidad a su proceso. El mediocampista tuvo participación ofensiva durante los Juegos Olímpicos, donde marcó dos goles en el torneo, incluido uno en la final frente a Francia. Dos años después aparece en un mediocampo que también cuenta con Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Gavi y Dani Olmo.

El caso especial es el de Fermín López, quien había sido incluido inicialmente en la convocatoria de España para el Mundial, pero quedó fuera debido a una lesión. El jugador del Barcelona fue una de las figuras de París 2024 al terminar el torneo con seis anotaciones, dos de ellas en la final por la medalla de oro.

Con Fermín disponible, España habría tenido seis campeones olímpicos en Norteamérica. Su ausencia impidió que uno de los jugadores más determinantes de aquel torneo pudiera completar la transición entre los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo.

Francia llega con seis subcampeones de París

Pese a la presencia de Doué y Olise, Francia se quedó con la plata. | Reuters.

Francia presenta una continuidad mayor dentro de su convocatoria. Manu Koné, Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta y Michael Olise estuvieron en los Juegos Olímpicos de Paris y ahora forman parte del plantel mundialista.

Mateta fue una de las principales figuras del conjunto dirigido por Thierry Henry al marcar cinco goles durante el torneo olímpico. El delantero del Crystal Palace encabezó el ataque francés junto con Alexandre Lacazette y convirtió el tanto que abrió el marcador en la final contra España.

Michael Olise también fue determinante durante aquella competencia. El actual jugador del Bayern Munich terminó con dos anotaciones y se encargó de generar buena parte del juego ofensivo de Francia. Su evolución lo convirtió en uno de los atacantes que logró instalarse en la selección absoluta.

Désiré Doué y Maghnes Akliouche también marcaron durante la justa olímpica parisina, mientras que Manu Koné tuvo funciones dentro del mediocampo. Rayan Cherki, por su parte, apareció como una de las alternativas ofensivas de una generación que posteriormente comenzó a recibir oportunidades con el equipo mayor.

La convocatoria olímpica francesa tuvo una particularidad: ninguno de sus integrantes pertenecía en ese momento al grupo que disputaba la Eurocopa de Alemania. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann y Olivier Giroud quedaron fuera del proyecto olímpico, mientras que Lacazette fue elegido como uno de los futbolistas mayores de 23 años.

La ausencia de varias figuras permitió que jugadores como Olise, Doué, Koné, Mateta, Akliouche y Cherki asumieran responsabilidades. Dos años después, esos seis futbolistas comparten convocatoria mundialista con Mbappé, Dembélé, Tchouaméni y Saliba.

De la medalla olímpica a la final del Mundial

España y Francia, de los Olímpicos al Mundial | Reuters.

La semifinal también ampliará una serie de enfrentamientos decisivos entre ambas selecciones. Francia venció 2-1 a España en la final de la UEFA Nations League de 2021, pero el conjunto español respondió con un triunfo por el mismo marcador en las semifinales de la Eurocopa 2024.

El antecedente más reciente se produjo el 5 de junio de 2025, cuando España derrotó 5-4 a Francia en las semifinales de la Nations League. A esos encuentros se suma la final olímpica de París, que terminó con victoria española por 5-3 después de 120 minutos.

Paris 2024 dejó de ser únicamente un recuerdo para convertirse en parte del camino hacia el Mundial 2026. Los futbolistas que hace dos años disputaron una medalla ahora volverán a encontrarse, con un lugar en la final de la Copa del Mundo como recompensa.

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