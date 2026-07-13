Lamine Yamal domina a Mbappé: repaso a los 10 enfrentamientos antes del Mundial 2026

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio en Dallas en un duelo que medirá a dos de los futbolistas más valiosos del mundo

Mbappé, por su primer triunfo sobre Lamine a nivel selecciones | Reuters

El Mundial 2026 llega a su etapa de semifinales y este martes 14 de julio se vivirá uno de los duelos más esperados: España vs Francia en Dallas, a las 13:00 horas tiempo del centro de México. El partido representará el enfrentamiento número 11 entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de los tres futbolistas más valiosos del planeta, y marcará el tercer duelo a nivel de selecciones entre ambos.

Lamine Yamal, de 18 años, llega con un historial favorable frente al delantero francés de 27 años: en los 10 duelos previos, el español se ha impuesto en ocho ocasiones y Mbappé solo ha ganado en dos, ninguno de ellos en eliminatoria directa a partido único. Lamine llega a la cita de la Copa del Mundo con ventaja en toda instancia, incluyendo semifinales de Eurocopa y UEFA Nations League, así como finales de Supercopa y Copa del Rey.

Lamine Yamal vs Mbappé: ¿Cuántas veces se han enfrentado y quién ha ganado?

El historial de enfrentamientos entre ambos jugadores muestra una clara hegemonía del español. Lamine y Mbappé se cruzaron por primera vez en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024 entre PSG y Barcelona, con un triunfo para cada uno. A pesar de que el pase a semifinales fue para el galo, desde entonces Yamal ha tomado ventaja en partidos clave de eliminatorias y finales de competiciones como LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey.

Uno de los duelos más destacados se dio en la Eurocopa 2024, en la semifinal entre España y Francia. Lamine Yamal fue titular y anotó el gol del empate parcial 1-1, mientras que Kylian Mbappé, capitán de su escuadra, dio la asistencia del 0-1 inicial de Randal Kolo Muani. El partido finalizó 2-1 a favor de la Furia, registrando el primer enfrentamiento directo entre ambos futbolistas a nivel de selecciones.

Lamine vs Mbappé, un nuevo duelo de figuras | Reuters

Un año más tarde, en la UEFA Nations League 2025, España se enfrentó nuevamente a Francia en la semifinal celebrada en Stuttgart. Lamine Yamal disputó los 90 minutos y anotó dos goles, mientras que Mbappé también jugó todo el partido, marcó un gol y dio una asistencia. El resultado final fue 5-4 a favor de España, abriendo las puertas para una nueva eliminación francesa.

En competiciones de clubes, los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona también han sido relevantes. En la final de la Supercopa de España 2025, Barcelona ganó el título por 2-5 con un gol de Lamine Yamal, pese a que Mbappé abrió el marcador 1-0 al minuto cinco. Posteriormente, en la final de la Copa del Rey 2025, Barcelona superó 3-2 al Real Madrid en tiempo extra, con Lamine aportando dos asistencias; Mbappé participó durante los 90 minutos y anotó un gol (el 1-1 parcial).

Kylian Mbappé y Lamine Yamal en el Clásico | Reuters

Duelo Año Competencia Lamine Yamal Kylian Mbappé PSG 2-3 Barcelona 2024 Champions League (cuartos de final, ida) Titular, 61 min, sin goles ni asistencias Titular, 90 min, sin goles ni asistencias Barcelona 1-4 PSG 2024 Champions League (cuartos, vuelta) Titular, 34 min, 1 asistencia Titular, 90 min, 2 goles España 2-1 Francia 2024 Eurocopa (semifinal) Titular, 90+3 min, 1 gol Titular, 90 min, 1 asistencia Real Madrid 0-4 Barcelona 2024 LaLiga Titular, 90 min, 1 gol Titular, 90 min, sin goles/asistencias Real Madrid 2-5 Barcelona 2025 Supercopa de España Titular, 59 min, 1 gol Titular, 90 min, 1 gol Barcelona 3-2 Real Madrid (tiempo extra) 2025 Copa del Rey (final) Titular, 90 min, 2 asistencias Cambio 46’, 1 gol Barcelona 4-3 Real Madrid 2025 LaLiga Titular, 90 min, 1 gol Titular, 90 min, 3 goles España 5-4 Francia 2025 UEFA Nations League (semifinal) Titular, 90 min, 2 goles Titular, 90 min, 1 gol + 1 asistencia Real Madrid 2-1 Barcelona 2025 LaLiga Titular, 90+1 min, sin goles/asistencias Titular, 90+1 min, 1 gol Barcelona 3-2 Real Madrid 2026 Supercopa de España Titular, 90 min, sin goles/asistencias Cambio 76’, sin goles/asistencias Francia vs España 2026 Mundial (semifinal) ¿? ¿?

El enfrentamiento de este martes representa más que un duelo individual. Lamine quiere devolver a España a una final de Copa del Mundo 16 años después de la última participación en la gran definición, mientras que Mbappé pretende consolidar su legado y sumar otra final a su palmarés internacional (campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022).

Mbappé, en mejor momento: goles y asistencias en el Mundial 2026

Kylian Mbappé llega a las semifinales del Mundial 2026 con un rendimiento superior al de Lamine, sumando ocho goles y tres asistencias en seis partidos disputados por Francia. El delantero del Real Madrid marcó un doblete contra Senegal en la primera jornada, otro doblete frente a Irak en la segunda, se fue en blanco ante Noruega pero dio dos asistencias, anotó un gol en el triunfo 1-0 sobre Paraguay en octavos de final y completó su cuenta con un gol y una asistencia en la victoria 2-0 contra Marruecos en los cuartos de final. En total, Mbappé ha participado en 11 contribuciones de gol entre anotaciones y asistencias, mostrando una regularidad ofensiva que lo mantiene como uno de los máximos referentes del torneo.

Por su parte, Lamine Yamal ha disputado 405 minutos en seis partidos con España en el Mundial 2026 y suma un gol, anotado en la segunda fecha de la fase de grupos en el triunfo 4-0 sobre Arabia Saudita. El extremo de 18 años ha participado en todos los partidos de su selección.

La joven promesa española llega a este duelo con récord positivo en enfrentamientos directos frente a Mbappé, lo que añade un componente estadístico relevante para la previa. ¿Quién logrará llevar a su país al duelo por el título mundial?

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