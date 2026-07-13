Panorama de Egan Bernal y demás colombianos para la segunda semana del Tour de Francia 2026

Todo el país espera que dos o tres ciclistas se metan al top 10 de la clasificación general, teniendo como ejemplo lo hecho por Egan Bernal.

Egan Bernal, ciclista colombiano | REUTERS

El Tour de Francia entró en su primer descanso este lunes 13 de julio, después de lo que fueron 9 etapas apasionantes y una ola de calor que obligó a recortar la más reciente fracción, hubo varias conclusiones, como el ataque de Tadej Pogacar en el Tourmalet que dejó noqueado a Jonas Vingegaard y con una diferencia que hasta el momento el danés no ha podido descontar.

En cuanto a las toldas colombianas hubo una alegría en aquella llegada en Ussel, donde la fuga tomó un gran protagonismo. No obstante Egan Bernal tuvo que dar el 100% con su bicicleta, llegar con el grupo de la clasificación general y adentrarse al 10 top del casillero principal, para cerrar una primera semana con broche de oro.

Etapas de la segunda semana del Tour de Francia 2026

Etapa 10 | Aurillac – Le Lorian – 166.6 kilómetros.

Etapa 10 de la Grande Boucle | Foto: Tour de Francia

Etapa 11 | Vichy y Nevers – 161.3 kilómetros.

Altimetría del Tour de Francia, etapa 11 | Tour de Francia Oficial.

Etapa 12 | Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône – 179.1 kilómetros.

Altimetría de la etapa 12 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

Etapa 13 | Dole y Belfort – 205.8 kilómetros.

Altimetría etapa 13 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Etapa 14 | Mulhouse y Le Markstein – 155.3 kilómetros.

Altimetría etapa 14 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Etapa 15 | Champagnole y Plateau de Solaison – 183.9 kilómetros.

Altimetría etapa 15 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

Precisamente, sobre el rendimiento del campeón del Tour de Francia del 2019, tendrá una dura labor, la de aguantar ese décimo puesto en la clasificación general, en una semana bastante retadora. Las jornadas 10, 13, 14 y 15 están enfocadas para que Egan pueda dar la sorpresa, desprenderse de toda la colaboración que le ha brindado a Filippo Ganna y Thymen Arensman en ciertos días, y por qué no soñar con su primera victoria de etapa en la historia de la ‘Roda Gala’.

De un panorama similar se encuentran Harold Tejada, Sergio Higuita y Einer Rubio, teniendo en cuenta que los dos primeros en mención son parte del mismo equipo. Dichos escaladores tienen oportunidades de oro para volver a brillar en las carreteras francesas. No obstante Rubio no debe olvidar que llegó a este Tour de Francia como gregario de Pablo Castrillo y Raúl García, y esto limita sus intensiones de romper el pelotón para una victoria.

En cuanto a Fernando Gaviria, el antioqueño del Caja Rural – Seguros RGA tiene otra oportunidad en la etapa 12 de este Tour del 2026. Serán 179.1 kilómetros de recorrido entre Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône el próximo 16 de julio. El colombiano ya lo intentó en dos oportunidades la semana anterior, sin embargo fue complicado batir con la jerarquía que ha impuesto Tim Merlier en los sprint´s.

Algo que todos los ciclistas colombianos deberán tener en cuenta para las 12 etapas restantes, es que el país tiene una deuda en la competición, ya que desde el 16 de septiembre del 2020 un pedalista ‘cafetero’ no gana una etapa del Tour de Francia, el último fue Miguel Ángel ‘Supermán’ López cuando se coronó en el mítico Col de la Loze en la jornada 17 de aquella edición.

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