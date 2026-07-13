¡Guiño a México 1986! Argentina vestirá de azul ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

Argentina jugará con el jersey de suplente, mientras que Inglaterra lo hará con la tradicional camiseta blanca en las semifinales del Mundial 2026

La Argentina de Lionel Messi jugará con el uniforme de suplente | Reuters

La FIFA anunció durante las primeras horas de este lunes 13 de julio que la selección de Argentina disputará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su uniforme alternativo azul. La decisión se tomó después de una reunión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), en la que ambas federaciones acordaron los últimos detalles del encuentro programado para el miércoles 15 de julio.

La elección de la camiseta visitante representa un homenaje a uno de los capítulos más memorables en la historia del fútbol. En los cuartos de final de México 1986, la Albiceleste venció 2-1 a Inglaterra con ese mismo color de uniforme, partido en el que Diego Armando Maradona marcó la “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo”, acciones que quedaron para siempre en la memoria de los aficionados.

Por su parte, Inglaterra afrontará el compromiso con su tradicional uniforme blanco de local, el mismo que ha utilizado durante casi toda la Copa del Mundo. La única excepción ocurrió en el cierre de la fase de grupos frente a Panamá, cuando el conjunto británico vistió su camiseta alternativa roja y consiguió una victoria por 2-0. Argentina, en cambio, solo recurrió a su uniforme azul en el partido contra Jordania, también correspondiente al cierre de la fase de grupos.

El partido de este miércoles ampliará una curiosa estadística entre ambas selecciones en los Mundiales. De los seis enfrentamientos que habrán disputado en la máxima competencia, Argentina habrá utilizado la camiseta azul en cuatro ocasiones. La primera se produjo en Chile 1962, cuando cayó 3-1 ante Inglaterra con un uniforme alternativo de manga larga. Cuatro años después, en los cuartos de final de Inglaterra 1966, la Albiceleste volvió a su tradicional camiseta celeste y blanca, aunque perdió 1-0 en un encuentro recordado por la polémica expulsión de Antonio Rattín.

La tercera ocasión llegó en México 1986 con la histórica victoria encabezada por Maradona, mientras que la cuarta se registró en Francia 1998. En aquella edición, Argentina vistió nuevamente de azul, con detalles celestes y blancos, en el empate 2-2 que concluyó con la clasificación sudamericana tras la tanda de penales. El antecedente más reciente entre ambos países en una Copa del Mundo corresponde a Corea-Japón 2002, cuando Argentina utilizó su uniforme titular y sufrió una derrota por 1-0.

La designación de los uniformes en los partidos de la Copa del Mundo responde al reglamento de la FIFA, cuyo propósito consiste en garantizar el mayor contraste visual posible entre los equipos y el cuerpo arbitral. Antes de cada encuentro, el organismo determina qué indumentaria utilizará cada selección, aunque procura mantener los colores principales siempre que las condiciones lo permitan.

Cuando existe la posibilidad de confusión entre los uniformes, la FIFA tiene la facultad de ordenar el uso de la equipación alternativa o incluso autorizar combinaciones entre distintas prendas para asegurar una diferenciación clara sobre el terreno de juego. Esa determinación queda definida antes del inicio del partido y resulta obligatoria para ambas selecciones.

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