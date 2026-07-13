¿Francia teme a España? La Roja conoce la fórmula para volver a eliminar a Les Bleus

España buscará repetir la fórmula con la que venció a Francia en la Euro y la Nations League. Controlar el balón, frenar las transiciones y dominar el mediocampo serán las claves

La Roja tiene argumentos para vencer a Les Blues | Reuters

Francia llegará a la semifinal del Mundial 2026 como una de las grandes favoritas por su poder ofensivo, la velocidad de sus atacantes y la contundencia mostrada durante el torneo. Sin embargo, España afrontará el partido con una ventaja táctica: ya sabe cómo incomodar al conjunto de Didier Deschamps, después de vencerlo en la Euro 2024 y en la Nations League 2025. La Roja no necesitará cambiar su identidad, pero sí ejecutar su plan con precisión para evitar que el encuentro se convierta en un intercambio de golpes.

España buscará controlar el ritmo del partido

La primera misión del equipo de Luis de la Fuente será controlar el mediocampo y alejar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise de las zonas de peligro. España intentará tener el balón no solo para atacar, sino también para obligar a Francia a correr hacia atrás, separar a sus delanteros del resto del equipo y reducir los espacios disponibles para las transiciones. Cuanto más tiempo se juegue cerca del área francesa, menos oportunidades tendrán los galos de aprovechar su velocidad.

La presión después de cada pérdida también será determinante. España deberá recuperar rápido o, al menos, impedir que Francia encuentre un primer pase limpio hacia sus atacantes. El objetivo no será perseguir directamente a Mbappé, sino evitar que reciba con metros para acelerar. Para lograrlo, el pivote y los centrales tendrán que protegerse mutuamente, mientras los laterales elegirán con cuidado el momento de incorporarse al ataque.

La ‘Roja’ ha hecho uno de sus mejores papeles en los Mundiales | Reuters

Los movimientos que podrían abrir la defensa francesa

Lamine Yamal tendrá una función decisiva desde el costado derecho. El extremo buscará fijar al lateral, atraer una segunda marca y crear espacios para la llegada de los interiores. Cuando Francia envíe dos jugadores para cerrarle el paso, España podrá encontrar una ventaja en otra zona del campo. Esa situación podría liberar a Pedri, Fabián Ruiz o al delantero dentro del área y obligar a la defensa francesa a desplazarse constantemente.

La movilidad del atacante central también ayudará a romper la estructura gala. Mikel Oyarzabal podrá abandonar el área para asociarse y obligar a los centrales a decidir entre seguirlo o mantener su posición. Si uno de los defensores sale de su zona, España tratará de atacar el espacio que quedará a su espalda; si ninguno lo persigue, podrá recibir entre líneas. Esta variante ya le permitió a La Roja generar ventajas en sus enfrentamientos recientes contra Francia.

Los antecedentes ofrecerán una referencia, pero no garantizarán el resultado. España eliminó a Francia en la Euro 2024 después de remontar y volvió a superarla en la Nations League, donde llegó a tomar una ventaja amplia antes de terminar sufriendo. La principal lección será que el equipo español no podrá reducir su intensidad ni siquiera si consigue adelantarse. Francia necesitará muy poco para regresar al partido y contará con alternativas capaces de cambiar el ritmo desde el banquillo.

Lamine Yamal durante el España vs Uruguay en Guadalajara | Imago7

Francia será más peligrosa que en los antecedentes

La versión francesa de este Mundial será más ofensiva y completa. Les Bleus no dependerán únicamente del contragolpe, pues también podrán adelantar líneas, presionar en campo rival y sostener ataques alrededor del área. España deberá evitar que el partido se rompa, porque un escenario de transiciones constantes favorecerá claramente a la velocidad y al desequilibrio francés. Para controlar esos momentos, La Roja buscará realizar posesiones largas y conservar siempre jugadores por detrás del balón.

El primer gol podría definir el tipo de encuentro. Si España se adelanta, Francia tendrá que asumir riesgos y dejará espacios que Yamal y los interiores podrán aprovechar. Si los galos marcan primero, se sentirán cómodos protegiendo su ventaja y esperando una pérdida para correr. La selección española deberá mantener la paciencia y evitar que la urgencia la lleve a atacar de manera desordenada.

Francia partirá como favorita por su contundencia, profundidad y capacidad individual, pero España tendrá argumentos para vencerla. Deberá dominar el centro del campo, cerrar las transiciones, mover a la defensa francesa y sostener su concentración hasta el final. La fórmula consistirá en controlar dónde y cómo se jugará el partido: si España impone un duelo de posesión, presión y ataques organizados, podrá volver a eliminar a Les Bleus.

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