¡Paulo Dybala renueva con la Roma! Boca Juniors se queda con las manos vacías

La Roma anunció que Paulo Dybala se quedará en el equipo hasta el 30 de junio de 2027 tras concretar una renovación de contrato con el delantero

Paulo Dybala renueva con la Roma | Imago7

Paulo Dybala continuará en la Roma al menos una temporada más. El club italiano confirmó este lunes 13 de julio la renovación del contrato del delantero argentino hasta el 30 de junio de 2027, una noticia que pone fin a las especulaciones sobre una posible salida durante el mercado de fichajes de verano y que representa un duro golpe para los aficionados de Boca Juniors, ya que su nombre apareció entre los principales rumores de las últimas semanas.

“La AS Roma anuncia la renovación de mutuo acuerdo del contrato de Paulo Dybala, que se extiende hasta el 30 de junio de 2027”, informó la institución en un comunicado oficial. Con este acuerdo, el conjunto de la capital italiana aseguró la continuidad de una de sus principales figuras para la próxima campaña.

La Roma destacó que el campeón del mundo con Argentina se convirtió en una “pieza clave y líder” desde su llegada al club. Además, resaltó su aporte ofensivo, reflejado en 45 goles a lo largo de 139 partidos con la camiseta del equipo conocido como La Loba.

A sus 32 años, Paulo Dybala afrontará su cuarta temporada con la escuadra italiana. Desde su incorporación en 2022, el atacante se consolidó como uno de los titulares habituales, a pesar de las lesiones que limitaron su participación en distintos momentos de su etapa en el club.

El argentino firmó inicialmente un contrato por tres temporadas tras su llegada en 2022. En enero de 2025 extendió ese vínculo hasta el verano de 2026 y, cuando su nombre comenzó a tomar fuerza como posible refuerzo de Boca Juniors, la Roma decidió asegurar su permanencia con una nueva renovación por un año adicional.

La continuidad de Paulo Dybala en Italia también reafirma la postura que asumió en los últimos años respecto a su carrera. En 2024 rechazó una oferta del Al Qadsiah, de Arabia Saudita, pese a que diversos medios informaron que el club estaba dispuesto a pagarle un salario cercano a los 25 millones de euros por temporada.

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