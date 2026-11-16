Peloteando, en vivo | Lunes 16 de noviembre

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La Selección Mexicana afronta este próximo martes un compromiso clave ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En Peloteando te llevamos todos los detalles de la actualidad del Tricolor, desde las novedades del equipo de Rafael Márquez y las posibles alineaciones hasta las claves para remontar el marcador tras el tropiezo del fin de semana. Conoce qué necesita México para mantenerse en la pelea por el título.

También ponemos la mirada en Europa para repasar lo más destacado de la fecha FIFA, con los resultados, las figuras y los encuentros que acaparan la atención del fútbol internacional. No te pierdas Peloteando, de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana, por Claro Sports. Disfruta de la mejor información, análisis, entrevistas y toda la actualidad deportiva nacional e internacional.