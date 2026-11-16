Juan Fernando Quintero, la esperanza del Medellín y la preocupación para sus rivales en cuadrangulares

Tanto él como Agustín Martegani, creativos del DIM, buscarán darle a su equipo el salto de calidad en la instancia semifinal.

Juanfer Quintero con el Medellín | VizzorImage.

El Medellín espera sacarse la espina de tiempos recientes en la Liga BetPlay 2026-II. El título se le ha sido muy esquivo al cuadro paisa, al punto de que los hinchas tuvieran cierta distancia y fuertes críticas hacia la dirigencia. De hecho el semestre pasado no le alcanzó ni para meterse dentro de los ocho, pero en el remate del año está vivo, a pesar de la irregularidad que tuvo en cierto tramo del torneo.

Tiene muchos retos encima el elenco dirigido por Amaranto Perea, que espera ir recuperando su nómina a medida de que pasen los días. Lo principal es que se medirá ante tres rivales con los que perdió en fase regular. Cayó ante Santa Fe por 0-1, seguido de Atlético Nacional en el Clásico Paisa por 2-1 en contra y una caída dolorosa en casa a manos de Once Caldas por 0-2.

La exigencia es dar el salto de calidad y retornar a una final del fútbol colombiano. Al hincha no le sirve más que ganarla, además de que hay otro factor extra que motiva al hincha: el eventual regreso de Juan Fernando Quintero. El ’10’ volvería a estar listo para la fase de cuadrangulares.

De eso habló Amaranto Perea luego de vencer a Águilas Doradas en la última fecha. “Lo de Juanfer y Martegani yo creo que están cerca. Quintero hizo un esfuerzo grande para volver, pero sintió que le quedaba más tiempo y era asumir un riesgo innecesario. No lo necesitábamos para clasificar pero va a ser muy importante en finales. Martegani avanza bastante bien”.

Juan Fernando Quintero, a asumir el protagonismo en el Medellín

En el retorno al equipo de sus amores, Quintero está llamado a tomar la batuta en el remate del año. La afición espera mucho del creativo de 33 años, quien no juega desde el 22 de septiembre, hace casi dos meses, en la victoria 2-1 ante Jaguares de Córdoba. Cabe recordar que su dificultad en el recto femoral izquierdo se alargó mucho más de la cuenta.

Lógicamente es una preocupación grande para sus rivales el ‘plus’ del DIM de contar con Quintero. Pero más que esto, también es un llamado de exigencia para el creativo, que claramente causó ilusión al regresar a Colombia. Viene de hacer un muy buen Mundial con Colombia y demuestra tener mucho fútbol por delante.

Respecto al DIM, en colectivo, pudo cerrar bien el semestre regular con tres victorias consecutivas en las últimas fechas. Esos resultados apagaron un incendio fuerte que se desató fechas atrás, por lo que el Poderoso recuperó confianza. Además, le sirvió enormemente la readaptación de Jackson Martínez, quien volvió del retiro para aportar en fase ofensiva.

Sin embargo, a Perea le quedan asuntos por manejar. La defensa no da garantías en partidos de peso, ya que los errores individuales le han costado muchos puntos en el camino a la escuadra paisa. El próximo fin de semana ante Santa Fe, con fecha exacta por definir, abrirá el telón de unos cuadrangulares con mucha oportunidad de mejora para el DIM.

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