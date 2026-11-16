Nicaragua vs Montserrat en vivo: horario y dónde ver la vuelta de la Concacaf Nations League 2026

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Nicaragua Montserrat, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Nicaragua vuelve a Managua con ventaja y la oportunidad de dar otro paso hacia la Copa Oro 2027. La Azul y Blanco recibe a Montserrat este martes 17 de noviembre por la vuelta del play-in de la Concacaf Nations League 2026/27, después de imponerse como visitante. El Estadio Nacional de Fútbol será el escenario de un encuentro en el que los pinoleros buscarán confirmar su recuperación y asegurar el pase a las preliminares del certamen regional.

El equipo de Juan Cruz Real ganó 2-1 en la ida, un resultado que consiguió después de comenzar abajo en el marcador. La victoria le permitió tomar aire tras una fase de grupos complicada y afrontar la revancha con una ventaja que ahora necesita defender ante su afición. Además de buscar la clasificación, Nicaragua tendrá el desafío de mejorar su actuación y evitar que la serie se complique por errores propios.

Por su parte, Montserrat necesita ganar como visitante para tener posibilidades de remontar la eliminatoria. El conjunto caribeño llegó a ponerse en ventaja en el primer encuentro, pero no consiguió sostener el resultado después de quedarse con diez jugadores desde los primeros minutos. Ahora deberá buscar una respuesta en Managua frente a un rival que intentará aprovechar la localía para resolver su clasificación.

Nicaragua vs Montserrat: ¿cuándo y a qué hora es el partido de vuelta?

Nicaragua y Montserrat jugarán el martes 17 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. El encuentro comenzará a la misma hora en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, mientras que en Panamá será a las 22:00.

¿Dónde ver Nicaragua vs Montserrat en vivo? Canal de TV y opciones online

NicaSports figura en la programación televisiva del Nicaragua vs Montserrat para el partido de vuelta. Para quienes sigan el encuentro desde Estados Unidos, la programación también incluye Fox Sports 1 y ViX, entre otras opciones disponibles en ese territorio.

¿Cómo quedó la ida entre Montserrat y Nicaragua?

Nicaragua remontó y ganó 2-1 en el Estadio Cibao de República Dominicana, donde Montserrat ejerció como local. El equipo caribeño sufrió la expulsión de Lenni Cirino al minuto 17, pero consiguió adelantarse al 35’ por medio de Ashley Boatswain, quien aprovechó el rebote de un penal detenido. La selección pinolera terminó dando vuelta al resultado y llegará a Managua con un gol de ventaja en el global.

¿Qué necesita Nicaragua para avanzar a las preliminares de la Copa Oro 2027?

Nicaragua clasificará si gana o empata el partido de vuelta. En caso de que Montserrat consiga igualar el marcador global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante; si la igualdad continúa, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, penales. El ganador de la serie accederá a las preliminares de la Copa Oro 2027, instancia en la que todavía deberá disputar su clasificación al torneo.

Antecedentes de Nicaragua vs Montserrat: últimos enfrentamientos

Nicaragua ganó sus cuatro enfrentamientos más recientes ante Montserrat, incluida la ida de esta eliminatoria. Antes del triunfo por 2-1, los pinoleros se habían impuesto 4-1 en las eliminatorias mundialistas de 2024 y habían conseguido dos victorias por 3-0 en la Concacaf Nations League de 2023. El historial favorece a la Azul y Blanco, aunque la revancha exigirá confirmar esa superioridad para evitar una sorpresa.

2026 | Montserrat 1-2 Nicaragua | Concacaf Nations League 2026

| Concacaf Nations League 2026 2024 | Nicaragua 4-1 Montserrat | Eliminatorias Mundial 2026

| Eliminatorias Mundial 2026 2023 | Nicaragua 3-0 Montserrat | Concacaf Nations League 2023

| Concacaf Nations League 2023 2023 | Montserrat 0-3 Nicaragua | Concacaf Nations League 2023

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